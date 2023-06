Experto internacional: “es urgente implementar la educación en el cambio climático”

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la quinta versión de la Conferencia Internacional de Educación en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, que empezó este martes. “El cambio climático abarca y tiene que abarcar todas las disciplinas de manera interdisciplinaria y transversal. Tiene que comenzar desde la escuela primaria hasta la secundaria. Es muy muy importante”, afirmó el astrofísico David Wilgenbus, en la organización francesa OCE.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la quinta versión de la Conferencia Internacional de Educación en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible “Construyendo un futuro sostenible desde la escuela”, espacio que se desarrollará hasta el 9 de junio en Santiago de Chile y tiene como sede la Casa de Bello y al Museo Interactivo Mirador (MIM).

Wilgenbusbrindó la charla “Educación Climática: oportunidades globales, retos locales”.

“El mensaje principal sería que hoy es el momento clave y más importante para comenzar a implementar la educación en el cambio climático y en el planeta. Todas las estrellas y los planetas se han alineado, los docentes quieren hacerlo, los objetivos se están poniendo en marcha y la comunidad internacional también”, dijo.

Formación docente

El especialista lleva una década en la enseñanza de las ciencias y la educación para el desarrollo sostenible; en particular, el diseño de proyectos pedagógicos y la formación docente.

Para él, las acciones necesarias para llevar a cabo rápidamente estas ideas son reformar los programas escolares para incluir el cambio climático; y también avanzar en la formación de los docentes.

“El cambio climático abarca y tiene que abarcar todas las disciplinas de manera interdisciplinaria y transversal. Tiene que comenzar desde la escuela primaria hasta la secundaria. Es muy muy importante”, dice David.

Junto con desarrollar los saberes y conocimientos de los y los estudiantes, y sus capacidades a ponerse en acción, es necesario desarrollar también el pensamiento crítico y seguir trabajando en la empatía.

“El objetivo final de esto es que los docentes puedan implementar proyectos con sus alumnos en el aula, también a nivel de la escuela, para que sirvan de ejemplo no solo a los alumnos de que sí se puede hacer algo, pero también que esos proyectos sirvan de ejemplo a la comunidad y a la sociedad”, dice.

La conferencia, que se extenderá hasta el viernes 9 de junio, cerrará con tres jornadas de talleres de formación sobre educación en cambio climático y pedagogías activas, dirigidas a profesores y formadores chilenos de Ed. Básica y Media, entre otros. Esta combinación permitirá un enfoque integral de la Educación en Cambio Climático en América Latina, con énfasis en impulsar proyectos con un impacto climático positivo, así como la difusión e intercambio de buenas prácticas.

Inauguración

El evento fue inaugurado este martes en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile.

En la cita, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que para enfrentar la triple crisis ecológica hay que avanzar en construir una sociedad “resiliente a los impactos que ya tenemos del cambio climático”.

“Ese tránsito tiene que ocurrir de manera muy rápida”, aseguró la ministra Rojas, añadiendo que “estos compromisos son urgentes, van a requerir transformaciones muy profundas, transformaciones en la manera en que consumimos o producimos energía, pero más que eso, la manera en que construimos ciudades, que nos movilizamos, la manera en que producimos comida. Probablemente no hay ningún aspecto de nuestra vida que no se vaya a ver afectado y eso requiere entender la necesidad de los cambios, de que existe un gran consenso y eso no va a ocurrir si no tenemos a ciudadanos y ciudadanas empoderados que entiendan esta necesidad y eso se tiene que realizar a través de la educación”.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó que “este trabajo es de muy alto nivel, en el sentido de que está presente la mejor ciencia que hoy se está desarrollando, pero también muy importantemente la educación. La metodología indagatoria que se utiliza acá favorece todo. Sabemos que mientras más se aprenda conceptualmente sobre el cambio climático y la sustentabilidad, los niños y las niñas van a ir desarrollando habilidades y sobre todo las actitudes necesarias para enfrentar el cambio. Así toman conciencia sobre sus acciones individuales y sobre las acciones colectivas para cuidar el planeta. Lo sabemos porque se estimula a los niños y a las niñas a que sean protagonistas de acciones complejas e incidentes. No solamente lo que ofrecen ellos y ellas como individuos, lo que ya es muy importante, sino que se comprometen con una mejor sociedad”.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de La Fuente, relevó cómo los efectos de la crisis climática se dejan sentir con mayor intensidad en los países en desarrollo como los de América Latina y el Caribe, transformándose en un asunto de “justicia intergeneracional”.

“Lo que hagamos o dejemos de hacer tiene profundas consecuencias para las actuales y las futuras generaciones también. El costo de la inacción es cada vez mayor a medida que la concentración de gases de efecto invernadero continúa aumentando y serán los más jóvenes de hoy quienes tendrán que lidiar con ello, y por cierto, pagar esas consecuencias. Por eso resulta tan importante que nos centremos en la educación sobre el cambio climático en América Latina. Tenemos que promover en todos los sectores un conocimiento mayor sobre las causas y los efectos del cambio climático e incrementar las habilidades que se necesitan para encontrar soluciones prácticas a este problema”, indicó la subsecretaria de La Fuente.

Problemas y soluciones

La conferencia cuenta con la presencia de destacados científicos, educadores y representantes gubernamentales, miembros de la Red STEM Latinoamérica, de las iniciativas de Territorios STEMplus y de proyectos de Educación en Cambio Climático de la región.

El representante nacional de la Convivencia para la Ciudadanía de la División de Educación General del Ministerio de Educación, Juan Pablo Álvarez, también participó de esta inauguración de la cumbre.

“Sin duda, hoy día como Ministerio de Educación tenemos un mandato, tanto desde el principio de sustentabilidad que establece la Ley General de Educación, así como a través de la Ley marco de Cambio Climático, para asumir la educación ambiental como un elemento fundamental dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje que promovemos desde las distintas acciones que tenemos como ministerio”, manifestó.

“Es una respuesta a la preocupación, a la demanda ciudadana de cómo justamente cambiamos nuestra forma de relación con el entorno y cómo también nos hacemos cargo de la urgencia del cambio climático tal cual hoy día lo estamos viviendo. Esa misma preocupación se refleja en las comunidades educativas, estamos conscientes que una de las grandes temáticas que aparece cuando uno conversa con estudiantes es la preocupación por el clima, por su relación con el entorno y el rol de las instituciones al respecto”, agregó el representante del Ministro Marco Antonio Ávila.

Por su parte, el director del Museo Interactivo Mirador, que albergará las últimas tres jornadas de la cita, Enrique Rivera, explicó que “algo que es muy potente y muy fundamental para este contexto que es la transdisciplina, la capacidad de trabajar desde diferentes contextos unidos y entender de que la fuerza común, que nuestra unión hace una fuerza común que para el contexto que enfrentamos de esta crisis climática es fundamental. El tener la capacidad de entender que combinar saberes, conocimientos y tecnologías es el gran antídoto que necesitamos para justamente poder enfrentar esta situación”.

En tanto, la directora de la Fundación internacional Siemens Stiftung, Nina Smidt, destacó la importancia de trabajar en conjunto para lograr las metas.

“Buscamos que nuestros proyectos en educación sobre cambio climático tengan un impacto duradero, para lograrlo, como Red STEM Latinoamérica estamos interactuando con redes similares a nosotros en todo el mundo. No se trata sólo de promover acciones colaborativas, sino también de ejecutarlas a través de equipos cohesionados. De esta manera estamos contribuyendo a la implementación de políticas públicas y programas educativos que integren la educación sobre cambio climático a los diferentes niveles educativos en la región. Para lograrlo, necesitamos unir esfuerzos en cada paso que damos. Sólo uniendo fuerzas podremos dar forma a una transformación hacia la sostenibilidad”, dijo.

La encargada de Cultura y Educación de la Embajada de Alemania, Larissa Grütz, aseguró que tanto Chile como Alemania se han visto afectados por los efectos del cambio climático y catástrofes naturales como inundaciones, sequías e incendios y, por eso, “lo que nos une es la conciencia de lo importante que es la protección climática. Chile persigue objetivos climáticos ambiciosos y cumple un rol pionero en la región en cuestiones medioambientales y energéticas”.

Larissa Grütz destacó que debido al liderazgo que Chile demuestra en la materia, el país será candidato preferente para co-presidir el Club de Clima del G7 y esto, señala, “subraya lo cercanos que nos encontramos en esa cuestión, somos aliados estratégicos, no se trata únicamente de un consenso de los gobiernos, sino también de la economía y de la sociedad civil”. Agregó que “ahora más que nunca, reconocemos que los pronunciados cambios climáticos son en la actualidad uno de los desafíos más grandes y, a la vez, una de las tareas más urgentes para la humanidad. Su complejidad y la necesidad de desarrollar soluciones plantean grandes exigencias a la educación contemporánea”.

Este 2023, la cumbre es organizada por el Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias (ICEC) del Ministerio de Educación; la Universidad de Chile, a través del CIAE del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2; el Programa de Educación en Ciencias Basada en la Indagación (ECBI); el Museo Interactivo Mirador (MIM); la Oficina por la Educación Climática (OCE); la Fundación internacional Siemens Stiftung; y la Red STEM Latinoamérica.

