Coyhaique lanza plan para convertirse en el primer municipio 100% electromovible de Chile

La Municipalidad de Coyhaique anunció el plan “Coyhaique autónomo y solidario”, una ambiciosa estrategia que busca convertir al municipio en el primero del país en operar con un sistema completamente electromovible, en un plazo de cuatro años, y en un contexto marcado por el alza en los precios de los combustibles.

El alcalde Carlos Gatica fue el encargado de presentar la iniciativa que se estructura en tres ejes principales: autonomía energética municipal, fortalecimiento de la producción local de alimentos y un sistema reforzado de apoyo social para las familias.

Según explicó Gatica a La Tercera, el plan contempla el recambio total de la flota municipal —incluyendo camiones recolectores de basura, vehículos operativos y herramientas de trabajo—, además de la incorporación de sistemas de calefacción más eficientes.

Aunque se mantendrán vehículos de respaldo en sectores rurales debido a las actuales limitaciones tecnológicas, el objetivo central es disminuir de manera estructural la dependencia de los combustibles fósiles. “Mientras sigamos dependiendo de factores externos para lo básico, vamos a seguir trasladando esa incertidumbre a las familias”, afirmó Gatica.

El alcalde enfatizó que el propósito es dejar de destinar recursos a un gasto que el municipio no controla y redirigirlos hacia inversión social. “La electromovilidad no es un eslogan, es una forma de ordenar el gasto público”, señaló.

Además, el plan incluye la instalación de energía solar en infraestructura municipal, la implementación de huertos urbanos, programas de producción local, buscando

reducir la dependencia del abastecimiento que proviene de otras ciudades y fortalecer la producción regional.

“No es razonable que dependamos casi completamente de productos que vienen desde otras ciudades. Hay capacidad local y el municipio tiene que estar ahí, empujando ese desarrollo”, indicó el jefe comunal.

El proyecto también contempla una fórmula para que el ahorro generado por reducción en la compra de combustibles sea reinvertido en nuevas medidas de autonomía (50%), fortalecimiento municipal (20%) y apoyo social directo a las familias (30%), a través de medidas como un vale de calefacción y una tarjeta comunal para enfrentar los meses de mayores gastos.

“Coyhaique no puede seguir esperando soluciones desde fuera. Este plan demuestra que también desde lo local se pueden impulsar cambios estructurales cuando hay decisión política”, concluyó el alcalde.