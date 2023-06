Artistas chilenos matan “simbólicamente” a Premio Nacional en Cuadrienal de Diseño de Praga

“Memento Mori: animitas del diseño escénico chileno” fue seleccionado por el Ministerio de las Culturas para participar en el evento, que termina este domingo. El stand recoge el resultado de un acto performativo, en el que el colectivo Complejo Conejo mata a 20 maestros del diseño escénico nacional, para construirles una animita a cada uno, conformando un Pabellón Mortuorio. El proyecto busca reflexionar en torno a la muerte de la disciplina y a su vez, cuestionar la continuidad de la figura del maestro dentro de la misma.

Entre el 8 y el 18 de junio el colectivo de performance en espacios públicos, Complejo Conejo presentará Memento Mori: animitas del diseño escénico chileno en la XV Cuadrienal de Diseño y Espacio Escénico de Praga en la categoría Exhibición de Países y Regiones, informó el Ministerio de las Culturas.

Este proyecto fue seleccionado por el Ministerio en mayo de 2022 y lidera la delegación chilena en la Cuadrienal.

“Hemos matado a nuestros maestros y estas son sus animitas” es la premisa con la que trabajó el colectivo Complejo Conejo -Pedro Gramegna Ardiles, John Álvarez Esparza, Daniela Leiva Destefani, Josefina Cerda Puga y Raúl Riquelme Hernández.

En un acto performativo, matan simbólicamente a un grupo compuesto por veinte diseñadores escénicos que se desempeñan o desempeñaron en los más diversos oficios de las Artes Escénicas nacionales: Guillermo “Willy” Ganga, Herbert Jonckers, María Kluczynska, Germán Droghetti, el Premio Nacional Guillermo Núñez, Patricio Pérez Marín, Verónica Navarro, Sergio Contreras, Catalina Devia, Elizabeth Pérez, Daniel Palma, Tamara Figueroa, Camilo Saavedra, Eduardo Jiménez, Rocío Hernández, Maite Lobos, Carolina Sandoval, Estefanía Larraín, Carolina Rozas y Laura Gandarillas.

Reflexión

“Esta es una reflexión en torno a la muerte y al diseño escénico chileno. Una reflexión crítica en torno a la figura del maestro y a la necesidad de conservar y perpetuar sus conocimientos y prácticas. Con este proyecto proponemos una suerte de tabula rasa desde donde pensar el futuro de nuestra disciplina y sus posibilidades. Las animitas que diseñamos funcionan como contenedoras de las esencias de cada uno de los maestros que simbólicamente matamos. Son parte fundamental de esta exhibición, la que además será en parte construída por los visitantes que participen de la performance: una vez al día, invitaremos a la gente a morir junto a nuestros maestros, contribuyendo con su participación en la construcción colectiva de esta gran animita”, destaca Pedro Gramegna Ardiles, director del Colectivo.

El proyecto se despliega en un stand conformado por una glorieta donde se ubican las veinte animitas que contienen los diversos mundos e imaginarios de cada diseñador. En ella se realizarán performances diarias para invitar a los espectadores a esta experiencia. Las animitas son construcciones populares que contienen el espíritu de un fallecido en el lugar de su trágica muerte. Son visitadas, se les prenden velas y se les piden favores los cuales al cumplirse son retribuidos con un obsequio o una placa de agradecimiento. Este proyecto busca reflexionar en torno a la muerte de la disciplina del diseño escénico y a su vez, cuestionar la continuidad de la figura del maestro dentro de la misma.

“Memento Mori: animitas del diseño escénico chileno”, es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en alianza con la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC), ProChile y la Embajada de Chile en República Checa.

Otras actividades

Por otro lado, además de ser curadores del pabellón nacional en la Exhibición de Países y Regiones, Complejo Conejo también participará en la categoría PQ Performance con el proyecto ¿Qué hacen los astronautas?, además de participar en la Mesa Redonda de Latinoamérica: “Expandiendo la escenografía desde el Sur”.

La delegación chilena que viaja a la Cuadrienal de Praga se completa por diversos diseñadores quienes participarán en distintas secciones. En Exhibición de estudiantes: Edén proyecto de estudiantes de Diseño Teatral del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile; en PQ performance: Alma y muertos y El gato gigante. En Fragments II: Imaginarios Desplazados: viaje del vestuario escénico a escala al territorio regional de Chile; en en PQ talks participan diseñadores chilenos en la mesa “Teaching Performance Design in Latin America”, “Survival strategies of a theater in the south of the world”, “Perspectivas internacionales del diseño de iluminación” y en PQ studio-workshop: Escenografías a escala: diseño y creación rápida de maquetas. En Sound Kitchen: Vitruvio Concert y en short list for best publication award: Álbum de archivo.

El colectivo Complejo Conejo se conformó el 2011 y ha participado en diversas instancias nacionales e internacionales. Entre ellas se destacan: PECES CAMINANDO! (PQ2019 y en Chile durante 2019-2022); Conexiones Blandas (PQ2019), Capuchas Gratis: por el derecho al anonimato (Critical Costume 2020, Noruega); TRANSandinos (Gira por El Cairo, Egipto 2017 y Chile 2016-2018); Proyecto Selk’nam (PQ2015 y Chile 2015-2016; Exterminados como ratones (Encuentro eXcentrico del Instituto Hemisférico 2016, Chile 2015-2018).

