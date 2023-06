Lanzamiento del libro “Un muerto en el camarín” de Juan Cristóbal Guarello

Librería Catalonia, Santa Isabel 1235, Providencia.

Jueves 29 de junio – 18:30 horas.

“Regla número uno, no sapear. Regla número dos, no sapear. Regla número tres, no olvidar las dos primeras reglas”. Así comienza la nueva novela de Juan Cristóbal Guarello, un libro que retrata el universo del fútbol, las aristas de personajes oscuros y egos que impulsan a realizar los actos más inesperados.

Una historia quelleva al lector a sumergirse en un crimen, en un misterio que ocurre en camarines, canchas de fútbol, autos de lujo, tramas familiares, medios de prensa, altos cargos de poder, futbolistas decadentes y exitosos, detectives, triunfos y derrotas.

“Una novela que se adentra en la zona más tenebrosa del fútbol chileno y la fauna que la habita. Guarello lleva al lector a un viaje sin regreso, a veces intolerable, y lo hace cómplice. Más allá del escenario, es una gran historia, escrita con precisión y brilla allí donde todo es oscuridad”, comenta Patricio Jara.

El libro será presentado por los periodistas Patricio Jara y Rita Cox, el 29 de junio a las 18:30 horas en la Librería Catalonia, en Santa Isabel 1235, Providencia.

Sobre el autor

Juan Cristóbal Guarello (1969) es periodista y escritor. Es columnista en el diario La Tercera, trabaja en radio Agricultura, Canal 13 y DirecTV. Es autor de los libros “Gente mala”, “Aldo Marín: carne de cañón”, “País barrabrava” y “Roberto Rojas. El cóndor” y en coautoría con Luis Urrutia O’Nell ha publicado cinco libros. Fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) y Premio Municipal de Literatura de Santiago en el género de investigación periodística (2019).

