Nieto de Allende critica exposición de artista cubana disidente en museo que recuerda a su abuelo

Tania Bruguera, residente en Estados Unidos y una de las más importantes representantes del arte político, ha sido una dura crítica del gobierno cubano. En junio pasado, gracias –entre otros– al apoyo del Ministerio de las Culturas, visitó Chile y, en septiembre, inaugurará en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende una muestra en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Si bien nadie pone en cuestión su calidad artística, algunos manifestaron dudas sobre su pertinencia a propósito de la fecha, mientras familiares del derrocado Mandatario pidieron cancelar la muestra, que también fue criticada por el diario del Partido Comunista. “Somos súper conscientes de que el arte incomoda, pero también somos súper conscientes de que el museo es un lugar seguro para hablar de temas difíciles. Entonces, desde ahí se plantea el museo. Creemos que es súper importante abrir el diálogo en estos 50 años”, expresó la directora del espacio, Claudia Zaldívar.

Una fuerte polémica surgió esta semana, luego que el semanario comunista El Siglo “denunciara” que una artista disidente cubana, Tania Bruguera, es parte de una muestra que se realizaré en septiembre en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA). Ante ello, Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende y quien se graduó de médico en la isla, dijo por medio de su cuenta de Twitter que se trata de una “grotesca provocación” y un “insolente agravio”. Para Sepúlveda se trata de “una artista que solo destaca porque su puesta en escena es contraria políticamente a la Revolución Cubana, esa misma Revolución que tanto Allende como millones y millones de personas en Cuba como en el mundo entero admiramos, defendemos y amamos”.

Una fuente del museo, que pidió reserva de su identidad, acusó que detrás de la acusación están “los mismos grupos que hicieron renunciar a Patricio Fernández” y criticó “una privatización del dolor y una privatización de los Derechos Humanos”. “Hay todo un grupo de izquierda extrema que está intentando que Tania no exponga en Chile”, advirtió.

Crítica del gobierno cubano

Tania Bruguera (1968, La Habana) es una de las principales representantes del arte político y reside en Estados Unidos desde 1997. Entre otros lugares, ha expuesto en el Tate Modern y en la muestra internacional Documenta 15, en Kassel, Alemania, el año 2022. Es una abierta crítica del gobierno cubano y en un reciente post a propósito de una gira internacional del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló en sus redes sociale: que “Canel podrá buscar respaldo en su gira por Europa, pero nada borra la realidad en Cuba. Más de mil presos políticos y un pueblo hambriento claman por justicia. Ninguna estrategia de imagen puede ocultar la opresión de un dictador”, expresó.

El órgano del PC afirmó que la exposición es “una situación que aparece contradictoria con el hecho de que el Presidente Salvador Allende siempre respaldó el proceso revolucionario cubano, condenó el bloqueo estadounidense y las acciones anticubanas contra ese país“. Asimismo, precisó que “el Museo de la Solidaridad que lleva su nombre alojará a una artista contraria al proceso revolucionario cubano, que exige el fin de ese régimen y que aspira a que la izquierda chilena la respalde en la pretensión de poner fin a la Revolución”.

El médico insistió en extenso Tweet que “tanto más grave es la afrenta que comete el Museo de la Solidaridad al realizar esta actividad cuando se cumplen 50 años del asesinato de Salvador Allende, quien muere empuñando el fusil que le regalara su entrañable amigo, el Comandante Fidel Castro“, agregando que “es una vergüenza tener que brillar y lucrar -como suelen hacer los conversos y neocoversos- colgándose de la imagen de Allende pero practicar todo lo contrario, traicionando así los ideales y los principios que el Compañero Presidente Allende vivió ejerciendo y murió defendiendo”, expresó, para finalizar diciendo que “exigimos al Museo de la Solidaridad a que no utilicen el nombre de Salvador Allende para cualquier actividad contraria a sus valores, principios e ideales”, remató.

La directora del museo, Claudia Zaldívar, lamentó la situación y reivindicó a Bruguera. La directora del museo destacó que “es una de las artistas más importante a nivel internacional, latinoamericana y mujer, que está trabajando en torno, desde hace muchos años, a arte y política”.

“Es reconocida internacionalmente por todo el trabajo que ha hecho respecto al cuestionamiento de la relación entre poder y los controles sociales, como hija de un diplomático del régimen castrista cubano y que hoy es considerada una disidente, sobre todo a partir de las movilizaciones que ocurrieron en Cuba (donde) fueron apresados muchos artistas y que todavía siguen presos”, expresó.

“Desde el museo invitamos a Tania porque es un artista muy importante a nivel internacional. Creemos que puede hacer un gran trabajo en torno a los derechos humanos y en torno a lo que sucedió en la dictadura, desde una mirada de hoy. Entonces se la invitó a trabajar sobre los desafíos de la democracia a partir de este pasado que tenemos como pueblo, que es un pasado de dolor que todavía lo estamos cargando en un país que está sumamente polarizado y creemos que es importante plantear ese tema”, analizó.

Para Alex Chellew, presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH), el museo “puede invitar a quien quiera”.

“Libertad significa libertad de elección y ellos optaron por esta artista para seguramente generar difusión, polémica y debate. Como artista no cuestiono los límites de la libertad y del arte”, dijo Chellew, sin olvidar el vínculo de Allende y la isla.

“Obviamente sabemos que el presidente Allende respaldó el proceso revolucionario de nuestro país hermano Cuba. Muchos artistas -me incluyo- condenamos el bloqueo norteamericano contra el pueblo cubano y muchos defienden a la Revolución Cubana y están en su derecho”, agregó.

Intensa agenda

Bruguera visitó el país el mes pasado, donde tuvo un agenda que incluso visita a sitios de memoria y reuniones con destacados figuras del mundo de la política y la cultura, según reflejó en sus redes sociales.

Estuvo con jóvenes artistas, como Felipe Rivas San Martin, Seba Calfuqueo, Jaime San Martin, Mariairis Flores y Jo Contreras, la periodista Alejandra Matus, el poeta Raúl Zurita, el actor Francisco Reyes, el ex senador Andrés Zaldívar e incluso el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre.

Además realizó una visita guiada a Villa Grimaldi, visitó el memorial en recuerdo de las víctimas del Caso Degollados en Providencia, el Instituto de Derechos Humanos, el Museo de la Memoria y la Galería CIMA.

Además, compartió con Irina Karamanos en un taller sobre extractivismo y estuvo con miembros de la Asociación de Cubanos Libres en Chile.

Sin embargo, una de sus actividades más importantes fue en el auditorio de Arquitectura y Arte de la Universidad Diego Portales.

“A nosotros los cubanos nos es muy difícil hablar, porque no nos acompañan, no hay apoyo… Y tenemos una situación de terror en Cuba en la actualidad… Le pedimos, ahora, a la izquierda, que nos ayude, porque la derecha está“, fue una de las cosas que señaló allí, según informó el diario El Mercurio.

Las actividades de Tania Bruguera en Chile fueron posibles gracias al apoyo de la Fundación Mellon, a través del Proyecto de Futuros Justos N-2009-09221 titulado “Despojos en las Américas: la extracción de cuerpos, territorio, y herencia cultural desde la Conquista hasta el presente” que es administrado por la Universidad de Pennsylvania, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, según informó el MSSA en su sitio web.

Respaldo

Lo cierto es que, en medio de la controversia, Bruguera recibió el respaldo de artistas y académicos por su muestra. Para Pablo Chiuminatto, académico de la UC y artista visual, el caso de Tania Burguera en el MSSA es un ejemplo de lo que el arte puede lograr: “abrir fronteras, ampliar perspectivas”. En ese sentido, opinó que “no me parece correcto reducir su obra, reconocida mundialmente, a su posición ante el régimen cubano en esta fase, a más de 60 años de dicho proceso. Su obra es mucho más y también el MSSA es más que sólo un espacio de conservación fija de la posición y el pensamiento de Salvador Allende respecto de la revolución en Cuba”, , especificando que “tal como ocurre con la integración multicultural, es fundamental para el porvenir de Chile lograr espacios de convergencia y divergencia crítica. Esa es la única manera de que el diálogo sea la forma y no la descalificación, ni la negación”.

De manera similar se expresó Arturo Duclós, presidente de Crea Imagen: “para mí, Tania Bruguera es una artista importantísima, un referente, sin duda, hoy día dentro de la escena global del arte contemporáneo. Y que sea una artista opositora a la Revolución Cubana, bueno, yo creo que cualquier artista que que se aprecia de su libertad de acción y de pensamiento siempre se va a oponer a los regímenes que son absolutistas o que son regímenes dictatoriales o poco democráticos, ¿no? No me parece tan grave que ella sea una opositora al régimen cubano en esas condiciones”, dijo.

Dudas

Pese a ello, tanto Chellew como Duclós expresaron algunas dudas sobre el contexto. “Quizás se pueda ver como un contrasentido la estadía de esta artista en Chile, dialogando con la derecha golpista y a la vez exponiendo en un museo formado por la solidaridad de los artistas en favor del proceso chileno, esa Revolución con chicha y empanada'”, analizó Chellew.

Duclós, por su parte, señaló que “me parece más extraño es que esto se haga en el Museo Salvador Allende, que claro que es un museo que de alguna manera está vinculado también en su origen a esta revolución. Entonces una contradicción, tanto para ella como para el museo, sobre todo pensando ahora en la aceleración de los 50 años del golpe, entonces creo que más bien es desafortunado que ella venga a exponer dentro de este contexto”. En el mismo sentido, expresó que “quizás si expusiera en dos años más, o hubiera expuesto antes, no tendría como este llamado de atención que hoy día la prensa trata de aprovechar, y que me parece bien que se aprovechen estos temas culturales y que salgan a la luz. Pero creo que, claro, hay una cuestión un poco fallida. Yo creo que aquí, claro, se falló en eso, en la programación del museo, porque, como decía yo, ella es una artista señera y una artista que debería exponer en el Museo de Bellas Artes, en cualquier otro lugar, ¿no? Así que yo encuentro contradictorio pensando desde ese punto de vista, ¿no es cierto? que ella fuera a exponer en un lugar que es claro, que es el Museo Salvador Allende, si es que es antirrevolucionaria”, aunque indicó que “a mí no me queda tan claro que sea antirrevolucionaria ella. Creo que es una artista crítica”.

Defensa

La directora del museo, Claudia Zaldívar, destacó que Bruguera “es una de las artistas más importante a nivel internacional, latinoamericana y mujer, que está trabajando en torno, desde hace muchos años, a arte y política”. Asimismo, insistió en el el MSSA tiene una línea de trabajo “de toda la vida” en torno a arte y política y que ella “es una de las artistas que siempre nos ha llamado la atención, por su trabajo, su cuerpo de obra, que es sumamente profundo, denso y este trabajo respecto al poder y estos controles sociales”, dijo.

Zaldívar argumentó también en que el museo está trabajando “el tema de lo que perdió Chile con el golpe de Estado, toda esta fractura de movimiento de transformación que se estaban llevando desde los ’60 en Chile y cómo cuando viene el golpe fractura todo ese movimiento y toda esa energía super positiva que está pasando. Estamos en eso, estamos trabajando desde los principios de la izquierda progresista y esa es la investigación que estamos haciendo”.

