Francella y el oficio de actuar: “Este es mi lugar en el mundo”

El actor argentino Guillermo Francella recibirá este sábado 9 de mayo el Premio Platino de Honor 2026 durante la gala de los Premios Platino Xcaret, que se realizará en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México.

El reconocimiento distingue una trayectoria extensa y diversa, construida entre la televisión, el cine, la comedia, el drama y, más recientemente, el universo de las series iberoamericanas.

“Amo este premio. He venido a varias galas de los Platino. Me siento enormemente agradecido por el respeto con el que se trata a esta ceremonia. Este es un reconocimiento al camino andado”, señaló Francella durante la conferencia de prensa previa a la ceremonia, donde agradeció el homenaje y reflexionó sobre el oficio actoral, sus inicios y la evolución de la industria audiovisual.

El teatro como primer descubrimiento

Durante el encuentro con la prensa, el intérprete recordó que su vínculo con la actuación comenzó al finalizar el colegio secundario, cuando organizó una obra de teatro para reunir fondos destinados al viaje de egresados.

La obra elegida fue Charlatanes, del español Julio Escobar, una experiencia que, según relató, marcó un antes y un después en su vida.

“Ahí algo me pasó, dije: ‘¡Ay Dios!, este es mi lugar en el mundo’. Ahí fue donde empezó a picarme el bichito. Sabía que no tenía ganas de ningún título universitario, sino únicamente de expresarme a través de esto”, recordó. Francella también destacó el apoyo de sus padres y de quienes lo acompañaron en una carrera que, según dijo, no siempre fue sencilla. “Era muy difícil poder vivir de la profesión, poder tener continuidad. Antes había que ir como en una lotería a encontrar que alguien te mire”, afirmó.

Una carrera popular, versátil y camaleónica

El actor, protagonista de títulos como El secreto de sus ojos, El Clan, Mi obra maestra, El encargado y la reciente Homo Argentum, subrayó que su trabajo siempre ha estado vinculado con personajes capaces de conectar con el espectador común.

“Mis personajes tienen una identificación con lo popular”, sostuvo, al referirse a una carrera atravesada por registros muy distintos, pero siempre marcada por una relación directa con la audiencia.

“Esta es una profesión en la que hay que tomar riesgos y ser camaleónico en cualquier género, bien sea drama, comedia o thriller”, agregó Francella. Esa capacidad de desplazarse entre tonos y formatos ha sido una de las claves de su vigencia dentro del audiovisual iberoamericano, donde ha transitado con naturalidad desde la televisión masiva hasta producciones cinematográficas de gran reconocimiento internacional.

El reconocimiento de los Platino

Enrique Cerezo, presidente de EGEDA y de los Premios Platino, destacó la capacidad del actor para traspasar la pantalla y construir una empatía directa con el público. “Tal vez el secreto de esta facilidad para traspasar las pantallas resida en hacer sentir al espectador que acude al espectáculo de su propia vida”, señaló, poniendo en valor una trayectoria marcada por la cercanía, la versatilidad y la permanencia.

Cerezo también subrayó la “vigencia arrolladora” de Francella y su capacidad para experimentar distintas metamorfosis dentro de la industria.

Su reconocimiento llega en un momento de fuerte circulación internacional del audiovisual argentino, donde el actor ha sabido sostener una presencia transversal entre generaciones, géneros y formatos.

Los premios del público también marcaron la jornada

Tras el homenaje a Francella, la rueda de prensa concluyó con la entrega de los Premios Platino del Público, reconocimientos que reflejan las preferencias de la audiencia iberoamericana. El premio a Mejor Película Iberoamericana de Ficción fue para Los domingos, mientras que Chespirito: sin querer queriendo fue distinguida como Mejor Miniserie o Teleserie.

En las categorías interpretativas de cine, el público reconoció a Patricia López Arnaiz, por Los domingos, como Mejor Interpretación Femenina, y a Wagner Moura, por O agente secreto, como Mejor Interpretación Masculina. En televisión, Candela Peña, por Furia, y Álvaro Morte, por Anatomía de un instante, recibieron los galardones a Mejor Interpretación Femenina y Masculina en Miniserie o Teleserie.

Con estos reconocimientos, los Premios Platino Xcaret abrieron una nueva edición poniendo en primer plano tanto la trayectoria de una figura central del audiovisual argentino como la fuerza de una industria iberoamericana cada vez más diversa, competitiva y conectada con sus públicos.