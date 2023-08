Cantante José Luis Perales desmiente rumores sobre su muerte: “Estoy más vivo que nunca”

El cantautor reconocido por “Un Velero llamado libertad” y “Y cómo es él?” subió un video a redes sociales donde desmintió la información difundida en medios de comunicación.

Este lunes medios internacionales afirmaron que el cantautor español José Luis Pelares había debido a un infarto al miocardio, sin embargo, desde Londres el cantante desmintió dicha información.

El popular cantante de “Un Velero llamado libertad” y “Y cómo es él?”, subió un video a redes sociales donde aclaró que se encuentra “más vivo que nunca”.

“Hola amigos les hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar espléndido, precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y estamos a punto de marcharnos pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana nos vamos a estar viendo en España”, señaló en el video.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023