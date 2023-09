Alejandro Zambra, Patricio Contreras y Chinoy son parte de documental sobre chilenos exiliados

También participan científicos, dueñas de casa y la hija de un matrimonio desaparecido. “Había unas fotitos. Una foto de mi mamá, mi papá y yo de bebé, la foto con la que me habían buscado durante todos estos años. Mis apropiadores, la familia que me criaba, también me había sacado fotos al poquito de tenerme y yo me reconocí en esas fotos”, relata Claudia Poblete, hija de un matrimonio chileno detenido en Argentina, recuperada por su abuela paterna en 1999, cuando ella tenía 21 años.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Fundación Imagen de Chile presentó en la cineteca del Centro Cultural Palacio La Moneda el documental "50 años: identidad, memoria y futuro", cortometraje de 33 minutos que recorre las historias de chilenas y chilenos que viven en el extranjero, recogiendo la realidad de aquellos que, contra su voluntad, dejaron el país hace medio siglo, así como la de las familias que construyeron en el exilio. "De formas distintas y profundas, los 50 años nos marcaron para siempre como país de maneras que quizás hasta hoy no hemos comprendido del todo. Miles de chilenos salieron exiliados, y hoy, medio siglo después, han forjado una nueva vida y familia en esos territorios lejanos", señala la directora ejecutiva de Imagen de Chile, Rossana Dresdner. La cinta también rescata los testimonios de aquellos compatriotas que construyen su vida en el exterior, ya sea por motivos académicos o laborales. "En la Fundación Imagen de Chile quisimos recoger, retratar y compartir esa realidad, mostrar esas vidas, historias humanas de chilenos que viven en esos pedacitos de Chile, mostrando qué han construido, como chilenos, a lo largo de estos 50 años", agrega Dresdner. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Canciller (s) Gloria de la Fuente, expresa que "hay muchos chilenos en el exterior haciendo contribuciones de distinto tipo, en ciencia arte y tecnología, me ha tocado afortunadamente conocer a muchos chilenos en el exterior pero también y a propósito de lo que nos convoca, muchos chilenos en el exterior que fueron exiliados son aquellos que mantienen viva la memoria y los fragmentos de miles de historias contribuyen de manera muy fundamental a recordar que la defensa de la democracia y el nunca más es muy necesario". Un pedazo de Chile en el mundo Con la colaboración de las embajadas de Chile en Suecia, México y Argentina, fue posible conocer las historias humanas que no sólo hablan de Chile, sino que también de estos territorios que abrieron sus puertas para recibir a miles de chilenos en momentos de miedo e incertidumbre. "En ciencias trabajamos en la adaptación de nuestras células, viendo cómo cambian, modifican fenotipos, y nosotros al ser migratorios también nos adaptamos a todo. Admiro a la comunidad chilena que tuvo que emigrar a Suecia, porque las culturas son completamente diferentes, y en un contexto de tanta tristeza por dejar a tu país atrás, la adaptación tuvo que ser muy fuerte", afirma Eduardo Villablanca, profesor asociado del Instituto Karolinska con 8 años viviendo en Suecia. Hasta el día de hoy, la adaptación sigue siendo un proceso continuo para muchos de quienes tuvieron que dejar el país. "Nunca, nunca me he acostumbrado. Mi hija sí, mi hijo también. Ellos ya tienen su vida acá, ellos aman Suecia", sostiene Gloria Bascur, modista y cocinera, con 35 años en Suecia. Son también segundas y terceras generaciones de chilenos en el exterior las que hoy analizan lo que han sido estos 50 años: "Me gustaría que la gente pudiera abrirse a escuchar a los demás. No únicamente a los 50 años de una dictadura, sino realmente ver que lo que pasó en Chile no está bien. Tenemos que tomar estos espacios para recordar lo que no puede pasar otra vez, para celebrar lo que hemos alcanzado y ver hacia dónde queremos ir", afirma Natalia Ponce, estudiante de ciencias políticas, hija de chilenos nacida en México. Chile en 50 años Como parte del lanzamiento de la serie de piezas documentales, la Fundación Imagen de Chile estrenó un landing page que, además de alojar el documental, ofrece una serie de contenidos que buscan recoger la realidad "chilena" de miles de compatriotas lejos de nuestras fronteras y dar cuenta de cómo el mundo nos ha visto en este medio siglo. Desde películas, series, documentales y archivos de documentación, el hub de contenidos, que está disponible desde este jueves 31 de agosto, permitirá a los usuarios acceder a material que retrata parte de lo que fueron estos últimos años, así como una revisión histórica de la cobertura que medios internacionales han realizado de nuestro país durante las últimas cinco décadas. Además, en el sitio, bajo el título "Nuestras historias cotidianas de los últimos 50 años", las personas podrán enviar fotografías que capturaron momentos de su vida durante la última mitad de siglo, buscando reflejar la evolución de nuestro país.