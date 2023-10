Geóloga Irene del Real: “Pensar un día a día sin metales es retroceder milenios en el desarrollo”

Un libro que realza la labor y utilidad de los metales a través la historia de la humanidad, a tal punto en que el desarrollo y cotidianidad actual no podría ser posible sin estos elementos químicos, acaba de publicar la reconocida y premiada geóloga Irene Del Real.

La minería, Marie Curie y la Revolución industrial son algunos de los temas que aborda “Todo lo que brilla” (Editorial La Pollera), que acerca temas complejos de manera simple y apta para todo tipo de lectores, y que fue presentado esta semana en el Centro Cultural La Moneda.

Geóloga de la Universidad de Chile, magíster de la Universidad de British Columbia en Canadá y doctora de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, Del Real (1985) trabajó como investigadora postdoctoral en el Núcleo Milenio Trazadores de Metales en la Universidad de Chile y, actualmente, se desempeña como académica en el Instituto de Ciencias de la Tierra en la Universidad Austral, Valdivia.

Su trabajo se ha centrado en entender el cómo y porqué se forman depósitos metálicos en la corteza terrestre. El año 2020 ganó el premio L’Oréal UNESCO “For Women in Science” en la categoría nacional de postdoctorado y, en 2022, en la categoría global de talentos emergentes jóvenes en la ciencia.

– ¿De dónde nace el interés por explorar la influencia de los metales en la humanidad?

– Para ser honesta mi interés por explorar la influencia de los metales en la humanidad nació de manera no muy planificada. Cuando empecé a investigar del tema en un principio pensé que iban a ser un par de páginas de ideas e historia bastante general, pero al ir avanzando y leyendo al respecto me di cuenta cómo el uso de los metales es un hilo conductor impresionante cuando se trata de contar el desarrollo de la humanidad. Esa sorpresa iba solo en aumento a medida que seguía leyendo e investigando: siempre había tenido el concepto claro de la importancia de los metales para nuestro día a día y para el futuro, pero nunca imaginé la tremenda influencia que tuvieron en darle forma a la historia.

– ¿En “Todo lo que brilla” existe alguna respuesta (o teoría) sobre la relación entre el plomo y la caída del Imperio Romano?

– El plomo es un metal que es tóxico para el ser humano si es consumido, y esta toxicidad se traduce en diferentes problemas llegando a afectar el cerebro y su racionalidad. Por esto mismo es que en la época del Imperio Romano el plomo se usaba para hacer implementos de cocina, como ollas, o incluso en tuberías para el agua potable. Por lo que es de esperarse, los romanos tenían niveles mucho más altos de plomo en su cuerpo que nosotros. Y existía una teoría de que la seguidilla de malas decisiones tomadas por la aristocracia romana (que llevó a la caída del imperio) puede haber sido por una intoxicación masiva de plomo. En la misma línea, esto podría explicar las dementes decisiones que tuvo en su momento el emperador Calígula, como poner a su caballo de cónsul. Es una gran historia, pero a decir verdad estudios arqueológicos han demostrado que la cantidad de plomo en vestigios de huesos romanos no era lo suficiente como para darle demencia a todos en masa, pero no se descarta que quizás a más de uno sí.

– ¿Cómo ves el futuro de la relación entre la humanidad y los metales, en términos de tecnología, sostenibilidad y economía?

– Creo que existe una relación de dependencia entre la humanidad y los metales, lo que no me parece mal considerando que estos son el pilar fundamental de la vida y el desarrollo actual. Pensar un día a día sin metales es retroceder milenios en el desarrollo social.

El imaginario colectivo sobre la minería es negativa, por el impacto histórico que ha tenido esta industria sobre el medio ambiente y las comunidades aledañas afectadas, por lo mismo, la minería debe ser considerablemente más amigable con el medio ambiente e inclusiva con su entorno, porque necesitamos de los metales (y por ende a la minería) para poder avanzar hacia un desarrollo más sostenible.

Suena un poco contraintuitivo en un principio hasta que se piensa sobre la importancia de los metales para la construcción de un futuro carbono neutral.

Finalmente, tenemos que revisar toda la cadena de producción, desde la materia prima hasta la fabricación y buscar dónde y cómo mejorar.

– La demanda de los metales y minerales sigue en aumento, ¿qué medidas se pueden aplicar para garantizar un recurso más sostenible?

– Hay varias medidas que podemos aplicar para poder garantizar que el uso y extracción de metales sea más sostenible. El primero es ser más eficientes y mejores en la fabricación de tecnología o productos que puedan ser reciclados. Las empresas generalmente construyen tecnología pensando en bajar costos o tamaños y, por lo mismo, se hace muy caro reciclar metales de, por ejemplo, celulares. Actualmente tiene un costo menor hacer minería que reciclar los metales usados en un celular, y esto es algo que se podría mejorar si el diseño de tecnología fuese pensando en su reciclaje.

Existe un dejo de desconfianza generalizada sobre la minería, por lo que una de las maneras de fortalecer y restablecer el vínculo con ella es aumentando la transparencia y visualizando el trabajo extractivo que se realiza. Sobre esto hay iniciativas que corresponden a estándares internacionales de transparencia a los cuales un país o una empresa se puede suscribir y estar abierta a ser auditada por terceros. Este tipo de iniciativas tienen como fin mejorar la relación que tiene la industria con la sociedad y, por supuesto, exigir que la minería se haga de una manera responsable tanto con el medio ambiente como con las comunidades. Lo anterior, sólo será posible si se logran grandes ejemplos a nivel mundial de operaciones que han sabido transicionar a esta nueva y más sostenible forma de hacer minería.

– Y, ¿cuántos metales podríamos encontrar o usar sólo al hacer un desayuno?

– Solo en el acto de hacer el desayuno se esperaría usar aluminio en nuestros cubiertos, hierro y más aluminio si ocupamos una sartén. Si decidimos tostar nuestro pan en una tostadora eléctrica, le agregamos níquel, cromo y cobre (que se usan en la fabricación de tostadoras). En el caso de calentar algo de comida en el microondas, le sumaríamos, aparte de los ya mencionados, cobalto, tungsteno y estaño. Para sumar un buen café o té, necesitamos agua caliente y, para hervirla, se necesita acero, cobre, zinc, hierro, bronce, niquel y plata.

Es interesante el ejercicio, y fácil también darnos cuenta que mientras más sofisticado o complejo son los aparatos electrónicos que usamos, más metales hay de por medio.

– Sobre tu proceso creativo, ¿qué canciones tenías en repeat mientras escribías? ¿O eres del team silencio?

– Soy súper del team “no letras que entienda”. Me concentro mucho cuando estoy trabajando en escribir cualquier tipo de texto, y dentro de esa concentración no puedo escuchar música que tenga letras que pueda entender porque me saca de ese modo de mega enfoque. Pero sí me gusta poner música que no tenga letras, ya sea jazz u otros. Uno de los discos que he tenido en repeat para escribir desde que estaba en el doctorado es Black Sands de Bonobo, me gusta ese disco porque transita como entre varios ritmos diferentes ¡y no hay nadie cantando!