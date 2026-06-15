Desbordes plantea eliminar Consejo de Monumentos Nacionales tras negativa sobre Fuente Alemana

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, criticó al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) luego de que el organismo rechazara una propuesta municipal destinada a proteger la Fuente Alemana, ubicada en el Parque Forestal, monumento que volvió a ser objeto de actos vandálicos durante el fin de semana.

La escultura fue intervenida con pintura y se suma a otros episodios de daño sufridos en los últimos meses, entre ellos el corte y robo de una de las garras del cóndor de bronce que forma parte de la obra.

Ante estos hechos, el municipio había impulsado un proyecto para instalar una reja de protección patrimonial alrededor del monumento durante la noche, manteniéndolo abierto al público durante el día. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el CMN.

“Quiero denunciar al Consejo de Monumentos Nacionales por su inacción. Hace más de un año el municipio pidió autorización para instalar una reja patrimonial amplia, alta, bonita, de buen nivel, la misma que se usa en capitales europeas para proteger los monumentos. Lamentablemente, el Consejo nos rechazó esta solicitud de manera irresponsable. No hay un argumento técnico, es solo porque a ellos no les gusta”, afirmó Desbordes.

El jefe comunal sostuvo que la situación obliga a destinar recursos municipales a la restauración de infraestructura patrimonial en desmedro de otras necesidades de seguridad de los vecinos. Además, advirtió que los costos asociados a la recuperación de la Fuente Alemana son elevados.

En ese contexto, planteó la necesidad de modificar la regulación vigente respecto de la protección del patrimonio y fue más allá al señalar que debería evaluarse la continuidad del Consejo de Monumentos Nacionales.

“Hay que dictar una norma que establezca cómo se protegen los monumentos”, indicó, agregando que también es necesario discutir la eventual eliminación del organismo.

Las críticas fueron respaldadas por la diputada y presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara, Javiera Rodríguez, quien anunció el envío de un oficio al CMN para solicitar antecedentes sobre los criterios utilizados para rechazar la iniciativa impulsada por el municipio.

“Llegó la hora de hacer notar que hubo un cambio de mano. Durante mucho tiempo estuvimos preocupados de intervenciones artísticas, de progresismo, y hoy día realmente tenemos que volver a enfocarnos en lo importante, que es la recuperación de nuestra historia, de nuestro patrimonio. Lo que pasó en La Fuente es de un vandalismo que ya no podemos permitir”, sostuvo.