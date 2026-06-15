Director finlandés Ari Rasilainen será el nuevo titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile 

El Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, CEAC, dio a conocer que el reconocido maestro finlandés Ari Rasilainen será el nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, asumiendo de manera oficial a partir del 1 de enero de 2027, informó la Universidad de Chile.

“Estoy muy feliz y orgulloso de tener esta oportunidad”, manifiesta desde su natal Finlandia. “Es un gran desafío ir desde Europa e integrarme a la cultura chilena y latinoamericana”, agrega.

Nacido en Helsinki en 1959, Rasilainen es uno de los representantes más destacados de la escuela finlandesa de dirección. Formado en la Academia Sibelius con los maestros Jorma Panula y Arvid Jansons, comenzó su carrera profesional como violinista de la Orquesta Filarmónica de Helsinki antes de dedicarse de lleno a la dirección orquestal, donde obtuvo reconocimiento internacional en 1989 al alcanzar el segundo premio en el Concurso Internacional de Dirección de Copenhague.

Así, a lo largo de más de cuatro décadas ha desarrollado una extensa y reconocida carrera al frente de importantes orquestas europeas, entre ellas la Sinfónica de la Radio de Noruega, la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz de Alemania, la Sinfónica de Jyväskylä y la South West German Philharmonic de Constanza. Asimismo, ha colaborado con figuras como Montserrat Caballé, José Carreras y Hilary Hahn, y realizado más de setenta grabaciones para sellos como Sony y Naxos, mientras que desde 2011 es profesor de dirección orquestal de la Academia de Würzburgo, en Alemania.

Su prestigio y alto nivel artístico quedaron de manifiesto en el país tras su debut con la Sinfónica Nacional de Chile en 2012. Su regreso en 2025 incluyó dos conciertos en noviembre de 2025, uno de ellos galardonado con el Premio del Círculo de Críticos de Arte por su “deslumbrante dirección”, consolidando su relación con la Sinfónica Nacional de Chile.

Previo a asumir formalmente su cargo como nuevo titular, Rasilainen realizará dos visitas a Santiago para dirigir al elenco en conciertos agendados en septiembre y diciembre, respectivamente.

El maestro adelanta que buscará desarrollar programas de excelencia, capaces de convocar a nuevas audiencias y de tender puentes entre Europa y América Latina. “La música clásica no conoce límites de edad y es un lenguaje internacional que no hace falta entender, basta con que logre conmover”, sostiene. Asimismo, manifiesta su interés por profundizar en la creación musical chilena y proyectarla internacionalmente.

El proceso y una nueva etapa para la Sinfónica Nacional

La directora del Centro del Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, CEAC, Dominique Thomann, destaca que la elección del maestro Rasilainen es el resultado de un proceso de búsqueda desarrollado con serenidad y visión de futuro, ello tras el fallecimiento del maestro Rodolfo Saglimbeni, lo que “para la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y para todos quienes formamos parte del CEAC fue un golpe difícil de asimilar”. Explica que, en tal contexto, fue fundamental el apoyo de la maestra Barbara Dragan como la primera consejera artística de la orquesta, en “un año marcado por el duelo, pero también por la inauguración de nuestra nueva sala. Con la tranquilidad de su presencia tuvimos tiempo para realizar una búsqueda pausada”.

Sobre la figura del maestro, destaca que “su trayectoria habla por sí sola”, y añade que “más allá de los créditos, lo que nos entusiasma es lo que ya hemos vivido con él en el escenario”, donde ha quedado de manifiesto su complicidad con la orquesta. Junto con ello, indica que la experiencia del maestro, que incluye la inauguración de la Tampere Hall en Finlandia, representa un valor importante para el momento que vive la institución.

Por su parte, el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Alberto Dourthé, resalta el aporte que representa la llegada del director finlandés para el desarrollo artístico del elenco: “El maestro Ari Rasilainen refleja una tradición musical de altísimo nivel y una forma de trabajo profunda, rigurosa y con una enorme lógica estilística. Su experiencia, tanto al frente de importantes orquestas como en la formación de nuevas generaciones, será un aporte muy grande para nosotros y significará también una renovación en nuestro espíritu artístico”, expresa.

Asimismo, subraya la importancia de contar con una figura que proyecte una visión de largo plazo, ya que “una orquesta necesita una línea artística que unifique criterios y permita seguir creciendo. El hecho de que el maestro sea además pedagogo es especialmente relevante para una institución como la Universidad de Chile, que tiene una preocupación permanente por la música chilena, los músicos jóvenes y la formación”.

Con este nombramiento, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile iniciará una nueva etapa en sus 85 años de historia, reafirmando desde la Gran Sala Sinfónica Nacional su compromiso con la excelencia artística, la difusión del patrimonio musical chileno y universal y la formación de nuevos públicos.