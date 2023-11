Felipe Caro Pérez, poeta: “La sensibilidad es transversal a todas las personas”

¿Para qué sirve la poesía?, le preguntamos a Felipe Caro Pérez y él responde: “La mayor utilidad de la poesía es que no sirve. En un mundo tan funcional, donde se busca una ganancia o retribución, hacer cosas que no tengan una utilidad práctica, es mucho más valioso”.

Modesto y sensible; algo punk y delicado. Todas estas características conviven, sin hacer daño, en la figura del joven poeta temuquense.

Profesor de Castellano y Comunicación, nacido en 1985, Felipe es hijo de Rigoberto Caro (fallecido) y Rosa Pérez, ambos maestros de tradición pública- municipal. El matrimonio tuvo dos hijas mayores y Felipe, el menor, quien siguió la tradición familiar de la docencia.

Caro es autor de “Nada o el vacío observable del espacio”, uno de los textos ganadores de la Primera Convocatoria “Colección de Poesía Yosuke Kuramochi”, junto a “Avistamiento de aves y otros vuelos”, de Carla Llamunao.

El certamen atrajo 47 poemarios de diversas comunas de La Araucanía, y fue organizado por Ediciones UCT, la Dirección de Extensión Académica y Cultural y la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público de la UCT.

– ¿Cuándo comenzaste a escribir?

– Cuando uno se empieza a tomar en serio y comienza a decidir si el siguiente paso será algo más que juntar textos: ser una voz; y creo que tiene que ver con el taller de Guido Eytel y la Fundación Neruda, donde aprendí del cuidado de ciertas formas y el ampliar ideas en un texto mayor, que es un libro, entendido como un proyecto, como una voz, donde todos los textos están relacionados. Porque creo en el diálogo en la literatura, en cómo los textos conversan entre sí, en cómo llegan a un lector y cómo, luego, vuelven a uno.

– ¿Qué te empujó, en lo más íntimo, a la escritura?

– Lo que leí, la música que escuchaba. El cómo voy dialogando con el mundo me afectó bastante, con la música, algunas letras de canciones (partí con el mundo punk). Aunque creo que los temas están bastante definidos, lo que importa es cuál es la propuesta, la perspectiva con la que puedes abordar cierto tema. Eso es lo interesante: cómo dialogo con lo que me rodea y lo que no me rodea.

– ¿Qué temáticas definen tu poesía?

– Todo lo que me hace ruido. Por ejemplo, yo trabajo con adolescentes y esa experiencia perfectamente me habla de mi hija. Las cosas macro conversan con mi experiencia, preocupaciones y relajos.

Complejidad

Años atrás, Caro fue incipiente músico, espacio en el que encontró un amplio rango de temáticas, desde la creación hasta la destrucción, según nos contó.

En su breve, pero intensa historia poética, ya publicó los libros “Hija”, en coautoría con Jorge Volpi (Poleo Ediciones, 2010); “Nadir” (Editorial Bogavantes, 2017)” y “Pieza País” (Libros del Perro Escondido, 2021). Próximamente publicará“Nada o el vacío observable del espacio”, con Ediciones UCT.

“Las cosas, / reales o imaginarias,/ poseen su propia ley de atracción./ Se orbita un recuerdo/ sin finalidad./ El tiempo/ es gravedad de años,/ un silencio aplastado/ por otro silencio,/ una luz que parpadea./ La promesa intacta./ El resto/ es/ la nada”, leemos en el libro que pronto verá la luz.

– ¿Hay una sensibilidad especial en los creadores?

– Creo que la sensibilidad es transversal a todas las personas, y cada persona dialoga con las cosas de forma distinta.

Pero no todo el mundo tiene la sensibilidad para plasmar una idea que además sea bella.

Hay gente que no escribe y las he escuchado decir cosas bellas, así que no concuerdo con eso. Hoy todos buscan la belleza y quizás el problema no es darle belleza a las cosas, sino cambiar o ampliar el significado de la palabra belleza.

– ¿No te parece que más que belleza, el mundo de hoy busca eficiencia?

– La belleza funciona con eficiencia en los “reels”, las fotos de Instagram, whatsapp, en esos discursos breves, del tipo “aquí estoy tomándome un cafecito”, “salí de paseo”. Y la belleza es una ficción, es más ficticia que el horror, que es más palpable. La belleza es, muchas veces, inalcanzable.

– A veces queremos imponer belleza a la realidad.

Sí, para darle un poquito de sentido a la vida.

– ¿Qué buscas con tu poesía?

– Para mí, la poesía es poder desarrollar una voz potente y lo que quiero es poder trabajar más en eso, buscar nuevos proyectos, que no se repitan. Es algo conmigo mismo. Siempre es bueno publicar y trabajar la voz, dialogando con el mundo que te rodea y con el que vendrá.

Este tipo de instancias siempre son necesarias. El esfuerzo que hizo la UCT es tremendo y es una invitación para que más escritores regionales puedan dar a conocer sus textos, accediendo así a la posibilidad de ser publicados.