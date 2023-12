La persistencia de los y las artesanas de Ñuble, en una nueva microserie de NTV

La dedicación del joven Joel Sanhueza a la alfarería de Quinchamalí es una novedad ante la tradición femenina y de traspaso materno de este oficio. La talabartera Agnes Isla es la única heredera del linaje masculino que creó la montura chilena, y debió luchar por su validación en Chillán. Marcela Parra es hija de una pareja de colchanderos que continuó con la práctica familiar, pero no le fue suficiente: hoy dirige el área de Culturas de la Municipalidad de Ninhue.

La microserie “Identidad Hecha a Mano: Región de Ñuble” destaca a artesanas y artesanos de ese territorio y demuestra que en su diversidad de oficios rurales se están encontrando nuevas formas de persistencia.

Su estreno será en las pantallas de NTV el lunes 4 de diciembre a las 21:00 horas, al finalizar la franja del Plebiscito Constitucional. Los demás capítulos se emitirán cada día de semana a la misma hora, hasta el 13 de noviembre.

“Comencé a darme cuenta de lo único, de lo especial que hacía mi papá y mi mamá, y todos los artesanos de la comuna en realidad”, cuenta Marcela Parra, hoy dedicada a la protección y fomento de la cuelcha y de otras expresiones culturales locales.

Ocho capítulos, de alrededor de cinco minutos cada uno, visibilizan a representantes destacados de oficios de Ñuble como alfareras/os de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca (técnica que ingresó el año pasado a la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de Salvaguardia de la Unesco), artesanos textiles de Quillón, chupallero de Trehuaco, colchandera y bordadora de Ninhue, talabartera de Chillán y mimbrera de Coihueco.

La microserie recorre las tres provincias de la región y profundiza en el vínculo de los cultores con su territorio. Uno de estos casos es el de Filomena Vergara, quien dedicó su vida a trabajar una técnica de bordado particular, reproduciendo escenas naturales de su entorno.

“La obra que tengo allá es un paisaje vivo de campo. Yo cuento la historia y un poco la invento también”, cuenta sobre su proceso creativo de narración visual.

Leslye Palacios, directora ejecutiva de Fundación Artesanías de Chile, explica la importancia del mensaje tras esta producción televisiva.

“Las artesanías tradicionales son expresiones culturales en proceso de cambios y continuidades. Lo que buscamos con esta producción fue compartir con públicos más amplios la relación íntima de artesanas y artesanos con el territorio, las problemáticas de la práctica artesanal actual y destacar el valor de la persistencia en sus oficios”.

“Identidad Hecha a Mano: Región de Ñuble” fue producida como parte de un convenio entre el Gobierno Regional de Ñuble y Fundación Artesanías de Chile. El objetivo del programa es poner en valor la artesanía, oficios, procesos y cultores de las diversas localidades de la región, y promover la venta de sus piezas.

De este proyecto también nació la realización de capacitaciones para artesanos y artesanas de la región para su ingreso a la red que ya suma a cerca de 2.500 cultores de todo el país, cuyas obras se ofrecen en ocho tiendas siguiendo los principios de la Organización Mundial de Comercio Justo.

El joven alfarero de Quinchamalí, Joel Sanhueza, comparte en el capítulo final una invitación a relevar los oficios: “Estamos incentivando a las nuevas generaciones. Así como a mí me incentivaron a que siguiera lo que yo ya sabía, me encantaría traspasar mis conocimientos para que no se pierdan y en futuro, no tengamos que ver las piezas solamente en un museo”.