“Los lugares extendidos y los sin lugar”: artista investiga el Polo Norte y la Antártica

En cinco salas del Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal se expone “Utopías y distopías en la modernidad; los no lugares extendidos y los sin lugar” de la chilena Ingrid Wildi Merino. Además, la artista realizará dos conversatorios, el viernes 5 de enero con la curadora e investigadora Claudia Cofres y viernes 12 de enero conferencia con doctora en filosofía Marcela Rivera Hutinel para abordar su investigación en Svalbard, en el Polo Norte, y la Antártica.

“Utopías y distopías en la modernidad; los no lugares extendidos y los sin lugar”, nace tras el trabajo de investigación que realizó Ingrid Wildi Merino en cada polo del planeta. La artista fue con la pregunta sobre sobre cómo se construía memoria y sociedad en lugares tan extremos. El punto de partida fue Svalbard, un archipiélago en el ártico de Noruega, donde sus habitantes viven la paradoja de no poder nacer ni morir en ese lugar.

“Este hecho se contrasta especialmente con la existencia de la Bóveda Mundial de semillas más grande del planeta, donde se busca conservar el ADN de una serie de semillas de diversas partes del mundo, ante las crecientes amenazas de la crisis ecológica global. Svalbard padece del calentamiento global sufrido en el Polo Norte con el aumento sostenido de temperaturas. Sin embargo, en esta misma zona se encuentra la estación satelital más grande del mundo (KSAT)”, comenta Ingrid Wildi Merino.

Residencia

En 2021, la artista ganó la residencia para artistas y escritores internacionales ARTICA Svalbard y Office for Contemporary Art Norway (OCA) de cuatro meses en Svalbard. Allá visitó los pueblos mineros de ‎Longyearbyen, Barenzburg y el pueblo abandonado de Pyramiden. El proyecto de investigación se llamaba: “A la escucha de las moléculas del ártico”. Su idea era analizar la población local, tanto a científicos, científicas, residentes locales e inmigrantes latinos.

“Svalbard se caracteriza por ser una población fluctuante que no puede nacer en su territorio porque no hay hospitales, ni tampoco morir por la ausencia de cementerios, ya que el hielo no permite que los cuerpos se descompongan. Entonces viven cuatro, cinco o diez años máximo y luego retornan a sus países de origen. Investigando supe que su principal actividad era la extracción de materias primas y que desde el siglo XIX se explotaba carbón. Actualmente la mayoría de sus minas se están desactivando, quedando pocas en funcionamiento; sin embargo, hay que enfatizar que se explotaba carbón, en donde nadie se lo espera: en el hielo del Polo Norte”, explica.

Tras su investigación al ártico, Ingrid viajó a la base Profesor Julio Escudero en la Antártica chilena gracias a una residencia de tres semanas del Instituto Antártico Chileno que ganó para realizar su proyecto de investigación artística. Allá pudo contrastar la vida y las experiencias tan distintas entre lo que ocurría en el polo norte y el polo sur.

“Desde el desarrollo de mis investigaciones analizo las causas y efectos que desembocan en la crisis de la modernidad, el sistema neoliberal, la globalización, las migraciones, los procesos de exilios y calentamiento global; todas estas realidades con una fuerte incidencia tanto histórica como contemporánea”, comenta.

Exilio

La exposición también analiza el gobierno de Salvador Allende desde una perspectiva histórica y geopolítica global. A través de conceptos como el “Los lugares extendidos” y los “sin lugar”, la artista relaciona a los hijos de exiliados con la comunidad latina flotante del ártico, como resultado de graves conflictos geopolíticos creados desde las polaridades entre Norte y Sur globales. Es a través de estos paralelos que Ingrid, además, expone los flujos migratorios contemporáneos y su propia biografía: durante la dictadura migró con su familia a Suiza.

Desde el año 2000 que Ingrid Wildi Merino trabaja con el vídeo ensayo como forma de expresión artística. Ahí el montaje se transforma en una herramienta fundamental para la construcción de un lenguaje poético. “Realizo filmaciones de entrevistas a personas y localidades desde el formato de videos ensayos, trabajando desde las oralidades que corresponde al trabajo de análisis sobre la condición y producción identitaria dentro del marco histórico moderno de la colonialidad. De esta forma también analizo el desarrollo de los ´No lugares extendidos’.

“Utopías y distopías en la modernidad; los no lugares extendidos y los sin lugar” es un proyecto financiado para la creación y producción artística por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria (Fondart 2023) y la residencia para artistas y escritores internacionales Artica Svalbard, OCA Office for Contemporary Art Norway, Pro Helvetia y Dirac Ministerio de exteriores, residencias para investigadores y artistas de Instituto Antártico Chileno. La muestra estará disponible hasta el 21 de enero en cinco salas del MAC del Parque Forestal.

Biografía de la artista

Ingrid Wildi Merino vive y trabaja en Santiago de Chile. Emigró de Chile a Suiza en 1980, durante la dictadura. Estudió en la Universidad de Bellas Artes de Zúrich y en la Universidad de Bellas Artes de Ginebra. Master en estudios transdisciplinares de Universidad de Bellas Artes de Zúrich (ZHDK). Actualmente es docente en la Universidad UNIACC y en la Universidad de Chile.

Su práctica artística se centra en la investigación e involucra su trabajo de campo sobre los resultados de la colonización y de la globalización. En sus videos, ensayos e instalaciones, la artista entrelaza entrevistas y secuencias cinematográficas de paisajes, mostrando diferentes problemáticas socioculturales, lo que la ha llevado a desarrollar la noción de Transferencias, concepto que aborda filosóficamente en sus escritos y simbólicamente en su obra como artista visual.

La propuesta intercultural e interdisciplinaria de Ingrid Wildi-Merino abarca distintos tipos de obra que dialogan con diversos medios: video ensayos, entrevistas, textos, performance, fotografía y diagramas que convergen en instalaciones espaciales.