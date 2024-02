Por primera vez publicada en español llega a librerías la novela póstuma de Yasunari Kawabata.

Traducida del japonés original por Tana Oshima, “Dientes de león” transcurre en un día y sigue la historia de Ineko, una joven enamorada a la que internan en un manicomio tras diagnosticarle una extraña condición: “ceguera de cuerpo”.

La novela es una larga conversación entre la madre y el novio de la chica, un diálogo que nos propone una sensible reflexión sobre el peso de nuestras decisiones y nos lleva a pensar en la imprecisa frontera que separa la cordura de la locura.

“Había muchos dientes de león a orillas del río Ikuta. Que hubiera tantos en la ribera decía mucho del carácter del pueblo: Ikuta era así, como una primavera llena de dientes de león. De sus 35.000 habitantes, 394 eran an- cianos de más de 80 años”, inicia el texto.

“Solo había una cosa fuera de lugar en Ikuta: el ma- nicomio. Pero quizá era lo propio de un psiquiátrico desencajar así con el entorno. Quien eligió construirlo ahí, en ese pueblo tranquilo, silencioso y gastado, debió de ser un genio, aunque, bien pensado, los males del espíritu no se curan solo porque el entorno sea pacífico. El loco vive en su propio mundo, distinto al real y espe- cífico a su locura, y eso no va a cambiar por mucho que cambie de paisaje. Era poco probable que el manicomio fuera tan eficaz como esperaban los familiares que in- gresaban ahí a sus locos. La locura está más determinada por el individuo de lo que lo está la cordura, y no hay un remedio único para todos”, continúa.

Esta obra, publicada originalmente en 1971, mantiene viva la inquisitiva curiosidad ante el misterio de la existencia humana que caracterizó la obra de Kawabata y lo transformó en un autor imprescindible.

Kawabata nació en Osaka en 1899. Huérfano a los tres años, insomne perpetuo, cineasta en su juventud, lector voraz tanto de los clásicos como de los vanguardistas europeos, fue un solitario empedernido. Escribió más de doce mil páginas de novelas, cuentos y artículos, y se convirtió en uno de los escritores japoneses más populares dentro y fuera de su país. Su profunda amistad con el escritor Yukio Mishima, del que fue mentor y difusor, quedó registrada en Correspondencia (1945-1970) (Emecé, 2003).

Recibió el premio Nobel de Literatura en 1968. Entre sus obras, muchas de ellas marcadas por la soledad y el erotismo, se destacan Lo bello y lo triste (2001), País de nieve (2003), Mil grullas (2003), El Maestro de Go (2004), Historias en la palma de la mano (2005), La bailarina de Izu (2006), El sonido de la montaña (2006), La pandilla de Asakusa (2007), Kioto (2008), En el lago (2009) y La casa de las bellas durmientes (2011), todas publicadas por Emecé. Kawabata se suicidó a los setenta y dos años.