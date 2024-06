Nuevo libro de José Bengoa rescata historia de América desde la experiencia de pueblos originarios

El reconocido historiador José Bengoa presentó su reciente libro de memorias “Viaje a Caral: Crónicas acerca de la larga historia de América y la resistencia de los pueblos indígenas” (Catalonia) en un contingente diálogo con pares de las ciencias sociales en el que se reflexionó la manera en que la sociedad y parte de la elite ha invisibilizado a los pueblos originarios, relegándolos a meros objetos folclóricos.

El texto invita a un recorrido geográfico y literario en torno a la experiencia de las civilizaciones originarias del continente, arrojando luz en torno a nociones como el buen vivir y la búsqueda de un mundo en equilibrio a partir de las experiencias de Bengoa en el sitio arqueológico de la civilización caral, ubicada cerca de la capital peruana y considerada una de las primeras ciudades de América y una de las más antiguas del mundo.

Durante la presentación realizada en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Bengoa compartió anécdotas de este viaje personal que realizó junto a su compañera y colega, la profesora Ximena Valdés, plasmadas en un texto que pretende ser un llamado a revisar la historia y a reconocer la emergencia indígena como parte fundamental de la identidad latinoamericana. En esa línea subrayó la importancia de conocer directamente el objeto de estudio y a cultivar nuevas miradas disciplinares.

“Esta es una invitación a viajar y a cambiar los tiempos. ¿Es posible que el poder se derive de la seducción y la cultura en vez de la violencia? Esta es una de las preguntas que hago, junto a la invitación a que los/as estudiantes viajen y conozcan este mundo respetuosamente. Ojalá que el paradigma que nos ayuda en la antropología y a la arqueología sea capaz de cambiar el molde de esta sociedad donde estamos viviendo, que claramente no es la más simpática que nos ha tocado”.

“Caral es la ciudad más antigua de la que se tenga conocimiento en América. Imagina que 5 mil años es lo que tiene Mesopotamia, Ur de Caldea o Egipto, entonces nosotros podemos pensar que América no es ‘tan nuevo mundo’ como nos han querido hacer creer. Fue nuevo para quienes llegaron, claro, pero este libro surge desde una visión que pone en valor una cultura preexistente como el permanente reclamo de quienes ignoran la experiencia de los pueblos indígenas y su legado”, plantea el académico.

“Yo vivo en este mundo y no puedo no poner atención a lo que sucede a diario. Por eso considero este libro como un viaje a una utopía de 5 mil años atrás que ojalá pueda ser considerada hoy como algo relevante para proyectar el futuro, porque el pasado es nuestro futuro y eso es algo que busco transmitir pues la vida cotidiana en Latinoamérica se ha degradado terriblemente. Vivimos mucho peor que hace cinco mil años y no hay duda de que la vida de las gentes que rodea las poblaciones miseria de lo que fue Caral y otras igual de milenarias, también viven mucho peor que hace miles de años cuando se alimentaban libremente de peces, interpretaban su música, sus rituales, mantenían una vida libre dedicada al tejido, al textil y en síntesis a un buen vivir que es algo tan añorado hoy en día por muchos de nosotros”, reflexiona Bengoa.

La presentación del texto contó con la participación del Premio Nacional de Historia Sergio González y la antropóloga e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) Marinka Núñez.

Al respecto, el profesor González destacó cómo la obra aborda la destrucción y la resistencia del mundo indígena:

“Algunas aldeas sobrevivieron a la conquista a la colonia, a la República, entre comillas apartadas de las modernidades, ligadas a los antiguos códigos morales y relacionadas estrechamente entre sus habitantes que no quieren dejar de ser lo que han sido por siglos. Me pregunto si sobrevivirán al neoliberalismo, que ataca como un virus a al código cultural más pequeño de la estructura de nuestra sociedad”, reflexionó el historiador e investigador de la Universidad de Tarapacá.

En tanto, la Marinka Núñez agradeció la riqueza intelectual y emocional que se despliega a través las páginas del texto.

“Este libro genera múltiples imágenes y emociones. Viaja cinco mil años atrás cuando pasea por Caral y a través de sus ojos nos da esta oportunidad de acompañarlo en su recorrido, pero no sólo del lugar sino también del sujeto indígena colectivo, al que podemos darle ciertas fechas arqueológicas, pero más allá de eso revisa la trayectoria de nuestros pueblos y de sus comienzos que a veces son oscuros en el sentido de que no tenemos toda la información, y lo que Pepe entrega es fascinante. Cuando no están los datos señala, tal vez aquí uno pudiese suponer esto, y gracias a ese proceso está la creatividad de ir pensando los mundos que pudo haber habitado este sujeto colectivo latinoamericano”, dijo.