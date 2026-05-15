Alcalde Luksic critica al Gobierno por recortes en Salud: “No podemos dejar pacientes a la deriva”

Las críticas por los recortes presupuestarios en el sistema público de salud siguen escalando y ya comenzaron a tensionar incluso a figuras cercanas al oficialismo. Este viernes, el alcalde de Huechuraba y presidente de la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Maximiliano Luksic (Ind.-UDI), cuestionó públicamente la reducción de recursos impulsada por el Ministerio de Hacienda para hospitales y servicios de salud del país.

A través de redes sociales, el jefe comunal llamó al Ejecutivo a reconsiderar las prioridades presupuestarias en materia sanitaria. “Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile”, señaló.

Las declaraciones se producen luego de conocerse el contenido del decreto ingresado por Hacienda a Contraloría, que contempla millonarias rebajas presupuestarias para distintos recintos hospitalarios del país.

Entre los establecimientos más afectados aparecen el Hospital del Salvador, con una reducción cercana a los $2.757 millones; el Hospital de Los Ángeles, con un recorte de $2.706 millones; y el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, con una disminución superior a los $2.696 millones.

La controversia por los recortes se suma a la creciente presión política que enfrenta el Gobierno en materia sanitaria, especialmente luego de que gremios como Fenats y Fenpruss anunciaran acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del Decreto 333 del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, el pronunciamiento de Luksic marcó uno de los primeros cuestionamientos relevantes provenientes de sectores políticamente cercanos al Gobierno. El alcalde sostuvo que la Atención Primaria de Salud ya enfrenta altos niveles de presión operativa y que cualquier disminución presupuestaria terminará impactando directamente a los pacientes.

“La atención primaria ya está muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos”, afirmó.

Además, defendió el rol de los municipios dentro del sistema público y advirtió que el ajuste va en dirección contraria a las necesidades sanitarias actuales. “Los municipios somos la puerta de entrada al sistema de salud y, en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la APS”, sostuvo.

Luksic cerró su mensaje con un llamado directo al Ejecutivo a reconsiderar el impacto de las medidas. “No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva”, afirmó.

Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile. La Atención Primaria ya esta muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos. Los municipios somos la puerta de entrada al sistema de… — Maximiliano Luksic (@mluksiclederer) May 14, 2026