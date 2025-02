La adolescente migrante que cruzó la cordillera caminando: documental chileno arriba a la Berlinale

Con una delegación de realizadoras, realizadores, productoras y productores, reconocidos y emergentes, Chile se presentará en la 75º versión de Berlinale y su mercado European Film Market EFM, del 13 al 19 de febrero.

La comitiva del sector documental estará integrada por Daniel Díaz Oyarzún de Pikun Films; Gonzalo Argandoña Lazo y Diego Rojas de Cábala Films; Fernando Fuentes de El Espino Films; Claudia León de Faro Cine; María José Díaz de Galgo Storytelling; Tomás Gerlach de A Simple Vista; las directoras Celeste Rojas Mugica, Carolina Moscoso Briceño, el director José Jiménez.

Este contingente y su abanico de proyectos, llegarán a uno de los más grandes eventos cinematográficos del planeta con el acompañamiento de Chiledoc, y su directora Paula Ossandón. A la vez son parte de la delegación audiovisual de Chile, a cargo de CinemaChile, que durante 16 años ha promovido las y los talentos del cine chileno en el mundo. Ambas marcas sectoriales, reciben el apoyo de ProChile.

“Nuestras narrativas se han vuelto cada vez más interesantes y atractivas para la industria y nuevas audiencias fuera del país. EFM es un gran espacio para promover la producción y encontrar oportunidades de comercialización. Alemania es el tercer país con el que más coproducciones tiene el sector documental chileno y estamos buscando que estas alianzas se intensifiquen.”, señaló Ossandón.

Lorena Sepúlveda, Directora Nacional de ProChile, comenta que “Chile ha tenido una presencia permanente desde varios años en el European Film Market (EMF), lo que refleja el esfuerzo público-privado para la internacionalización del sector audiovisual chileno. En 2024, las industrias creativas de nuestro país lograron un récord de exportaciones, alcanzando cerca de US$98 millones en 45 mercados, incluidos importantes socios como Alemania. Este logro refuerza nuestro compromiso con la internacionalización de las industrias creativas, que no solo diversifican nuestra canasta exportadora, sino que también posicionan a Chile como un país creativo, diverso e innovador en el escenario global”.

Estreno mundial

El director Matías Rojas Valencia, junto al productor Tomás Gerlach Mora, estarán presentes con el potente tema de la migración en Berlinale, para el estreno mundial del cortometraje Atardecer en América.

Esta historia es parte de la sección Generation 14+ y en su producción participa también Françoise Nieto-fong. La cinta nos lleva al Altiplano Andino, lugar que se ha convertido en una de las rutas migratorias más peligrosas de América Latina.

Una adolescente recuerda la noche en que cruzó el altiplano y la sensación de estar acompañada por una presencia espiritual que vaga como el viento.

Doc Toolbox Programme

El productor Daniel Díaz Oyarzún, de Pikun Films, es parte de la selección oficial del Doc Toolbox Programme 2025, instancia en la que productores aprenden nuevas herramientas para promover y comercializar películas. En este caso el proyecto documental chileno es Mapurbekistán.

Al respecto, Daniel Díaz señala que “durante este tiempo he participado en talleres online para gestionar herramientas y hacer las conexiones necesarias para estar presencialmente en febrero en el EFM, y obtener el mejor provecho de esta instancia. Además, he podido tomar asesorías personalizadas para desarrollar la carpeta del proyecto y generar nuevas estrategias para el futuro de la película”.

Bajo la dirección de Claudio Alvarado Lincopi, y la producción de Daniel Díaz Oyarzún y Sofía del Pozo, Mapurbekistán trata de un historiador mapuche que recorre la experiencia de su pueblo en Santiago, desde su fundación en 1541, hasta la derrota de la propuesta de Nueva Constitución plurinacional liderada por Elisa Loncon. Bajo la figura del pewma («sueño»), viajamos por fotografías, pinturas y performances para imaginar el devenir de una ciudad champuria («mestiza»).

Berlinale Talents

Las directoras chilenas Carolina Moscoso Briceño y Celeste Rojas Mugica fueron seleccionadas en Berlinale Talents, programa de desarrollo de talentos, que ofrece laboratorios para proyectos, talleres, paneles públicos y mucho más.

Carolina Moscoso Briceño ha trabajado como directora y montajista en diversos proyectos de videoclip, animación, visuales y teatro. Visión Nocturna es su primer largometraje y fue estrenado en Chile, en el Festival de Valdivia (FICV) el 2019, donde ganó el premio especial del jurado. El estreno internacional fue en FIDMarseille 2020, donde ganó el Gran Premio Competencia Internacional FIDMarseille 2020.

Además ganó los premios; Mejor Película Outros Olhares–Olhar de Cinema 2020, Mejor Ópera Prima Cinema Tropical Awards 2021, Puma de Plata a Mejor Dirección FICUNAM 2021, Premio de excelencia en el YAMAGATA International Documentary Film Festival 2021, entre otros.

Actualmente está trabajando en su segundo largometraje “Nunca seré policía”, un ensayo fílmico que parte desde el archivo casero de un tío de la realizadora, quien ”grabó durante 35 años las más bellas imágenes de la vida cotidiana de nuestra familia de policías en los 90´s. Una Navidad mi tío me filmó con mi primera cámara. La película dialoga entre nuestras imágenes, yo lo imito al hacerlas. Me pregunto sobre la herencia y el motivo de grabar, todo apunta al futuro. No quiero ser policía al montar las imagenes”, señala Carolina Moscoso.

La cineasta chilena argentina Celeste Rojas Mugica, también fue seleccionada para participar de las actividades del programa para talentos de la Berlinale, llevando además su proyecto Exterra, que logró una selección dentro del programa Doc Station, donde recibirá asesorías y, finalmente, será presentado públicamente ante un grupo de invitados claves.

Celeste desarrolla este proyecto junto a José Jiménez, y es producido por El Espino Films. En él, un grupo de arqueólogos excavan el patio de la casa de Ingrid Olderock, la mujer más poderosa en la policía secreta de Pinochet. El archivo personal de la torturadora emerge y traza no sólo su historia, sino también la de los espacios que alojaron y transmitieron el horror. Un film hecho de documentos de lo real y puesta en escena.

Celeste Rojas Mugica es artista visual, fotógrafa y cineasta. Investiga sobre las nociones y relaciones de memoria, violencia e imaginación. Su primer largometraje, Una sombra oscilante, se estrenó en FIDMarseille 2024, recibiendo la Mención Especial del Jurado. La película ha sido reconocida también con el Premio ZIFF a la Mejor Película del First Film Competition en ZINEBI en España, en tanto en Chile, recibió el Premio a Mejor Película Chilena en FICValdivia y en FIDOCS y el Premio DOCMA a la Mejor Película Internacional en L’Alternativa en España, entre otros.

Proyectos chilenos

Temas científicos y de innovación también estarán presentes dentro del portafolio de la delegación chilena en EFM. La casa productora Cábala Films, con una larga trayectoria de trabajo con estas temáticas, llega al mercado europeo con el proyecto Desvelando el Cosmos, El Observatorio Rubin, dirigido por Gonzalo Argandoña Lazo y producido por Diego Rojas.

En este largometraje veremos que el Observatorio Vera C. Rubin cartografiará, a partir del otoño de 2025, todo el cielo nocturno a una velocidad sin precedentes, captando los cambios casi en tiempo real. Investigadores de todo el mundo esperan descubrimientos revolucionarios sobre supernovas, materia oscura y energía oscura. ¿Proporcionará este nuevo telescopio observaciones que desafíen o incluso transformen nuestra comprensión del cosmos?

Faro Cine

El proyecto He de morir cantando, dirigido por Sebastián Lavados, Eduardo Lavados y producido por Sebastián Lavados y Claudia León, de la productora Faro Cine, es un retrato del universo alegórico de dos viejos poetas del campo chileno. Vidas que giran en torno al trabajo en la naturaleza y la religiosidad popular; vigilias de Canto a lo Divino y procesiones de Bailes que parecen sublimar las alegrías y las penas de un pueblo camino al olvido. Un viejo pastor y un viejo obrero, ambos han nacido cantores y han de morir cantando.

Galgo Storytelling

Y con un proyecto de Realidad Virtual llega a EFM la productora María José Diaz, de Galgo Storytelling. Se trata de Secreto Ancestral VR, dirigido por Francisca Silva, María José Díaz y producido por Francisca Silva, María José Díaz, Gayatri Parameswaran y Felix Gaedtke.

Existe una antigua profecía que dice que en los tiempos difíciles del planeta, la armonía retornará cuando el cóndor y el águila vuelen juntos nuevamente. El cóndor representa a los pueblos indígenas, y el águila representa al mundo globalizado. Este es un viaje hacia las formas de vida y la cosmovisión de la comunidad Q’ero de Perú. Un viaje que redefine la relación entre la humanidad y la Madre Tierra, en una experiencia inmersiva que rompe los límites físicos de la realidad.

Chiledoc promueve los talentos del documental chileno y sus películas y series en todo el mundo. Nuestro compromiso radica en fomentar la expansión del sector a través de la promoción estratégica, la creación y fortalecimiento de redes y la promoción de prácticas asociativas. Somos una fuerza colectiva.

Chiledoc es una organización público-privada apoyada por ProChile, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Corporación Chilena de Documentales (CCDoc).