Fiscal Valencia y secuestros en Chile: Debemos tomar medidas efectivas “antes que se desbande”

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió al escenario que enfrenta el país ante la evolución del delito de secuestro y su manifestación en estructuras organizadas, lo que quedó develado, por ejemplo, tras el secuestro de Jorge Vera Fierro por parte de integrantes del Tren de Aragua.

“En Chile han habido siempre secuestros, lo que ocurre es que no se habían producido en el número que estamos enfrentando hoy día y tampoco obedecían a la actividad de organizaciones criminales que cometieran secuestros con el ánimo de lucrar con la periodicidad y la logística que tenemos. Hoy día podemos estar deteniendo a un conjunto de sujetos, pero cuando este tipo fenómeno depende de organizaciones criminales, lo importante es que sigamos trabajando hasta desbaratarlos desde la cúpula”, dijo Valencia.

En conversación con T13 , el jefe del Ministerio Público señaló que hemos comenzado a ver con más frecuencia este tipo de fenómenos, que han ido incrementando su capacidad logística y en volumen. No obstante, subrayó que “todavía no tenemos en Chile un fenómeno grave como el que alguna vez afectó a Italia, Brasil o Columbia en los peores momentos”, lo que preocupa es que ha ido creciendo, por lo que reiteró que las medidas deben ser efectivas para detener el fenómeno “antes que se desbande”.

“Hay un cambio. Lo que veíamos hace algunos años era un fenómeno que se caracterizaba porque había delincuentes que secuestraban a otros delincuentes, a veces para cobrar una deuda de drogas, o porque eran narcotraficantes y querían cobrar un rescate. Pero no salía de un círculo más bien delictual o de parientes de los delincuentes”, agregó.

En esa línea, Valencia indicó que “la composición mixta se ha ido consolidando. Ya no son solo extranjeros. Normalmente veíamos este tipo de secuestros con esta logística, en relación a extranjeros, con situaciones irregulares en Chile”.

“Lamentablemente, en los últimos meses hemos comenzado a ver más actividades delictivas, en la cual hay colaboración entre ciudadanos extranjeros, y también se han incorporado un grupo de chilenos al delito. Ya sea porque el chileno se lo encarga a extranjeros, o porque dentro de la banda o de la logística participan chilenos”, añadió.

Respecto a la existencia del Tren de Aragua, Valencia afirmó que “para poder darle término a la actividad delictiva, o poder destruirla con eficacia y de manera definitiva, hay que ir a la cabeza. Nosotros todavía no hemos conseguido llegar hasta la cúpula. Hemos llegado cerca a la cúpula, pero todavía la cúpula está libre”.

“Privarnos de recursos es una muy mala idea”

En relación a los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno, el Fiscal Nacional indicó que el Presidente de la República y el ministro de Hacienda le manifestaron su compromiso para que el Ministerio Público cuente con los recursos necesarios. Sin embargo, reconoció que sí han existido conversaciones para ver la posibilidad de tener un “presupuesto más eficiente”.

“El problema de recortar el presupuesto del Ministerio Público es que está muy ajustado. Nosotros gastamos todos los años aproximadamente el 98% de los ingresos que recibimos. Ejecutamos todo. (…) Y cuando hay que priorizar, implica necesariamente dejar de hacer algo y qué es lo que se ve afectado: las causas más complejas y ahí está el crimen organizado”, enfatizó.

En ese sentido, Valencia calificó como una “muy mala idea” privar de recursos a la Fiscalía. “Estoy convencido de la máxima que en políticas públicas la forma de demostrar las prioridades es donde se pone la billetera”, dijo.

Asimismo, declaró que esperaría que en materia de seguridad hubiera más inversión y señaló que existen “tres ejes donde no se podría reducir presupuesto”: el control de la frontera norte; el sistema penitenciario; la actividad de las policías en la calle.