Alejandro Jodorowsky celebró cumpleaños en Barcelona con presentación de documental

El escritor, filósofo y cineasta franco-chileno Alejandro Jodorowsky celebró su cumpleaños número 96 en Barcelona con la presentación de un documental.

Se trata de “Psicomagia: un arte para sanar”, del cual habló este miércoles ante unas 1.000 personas en los cines Mooby Aribau de Barcelona.

La cinta “ahonda en la técnica de terapia alternativa para sanar y liberar las conciencias a través del arte” a través de representaciones teatrales y poéticas dirigidas al inconsciente, según el comunicado del acto.

Jodorowsky (Chile, 1929) es “escritor, filósofo, poeta, ensayista, guionista de cómics, dramaturgo, cineasta, psicomago y experto en el tarot”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pascale Montandon-Jodorowsky (@pascale_montandonjodorowsky)



Tras la exhibición, el artista tuvo un intercambio con el público, según reseñó el diario La Vanguardia. Un joven le consultó sobre el paso del tiempo y la muerte.

“El tiempo no pasa, está ahí, el que pasas eres tú”, respondió Jodorowsky.

“La muerte no existe. Lo que hay es un cambio de esencia. No sabemos qué hay tras esa transformación y por eso nos da miedo, pero la muerte debe aceptarse tranquilamente”, expresó.

Además, habló de su cercanía a cumplir un siglo de vida.

“Estoy arraigado en el tiempo. Me faltan cuatro años para tener un siglo y no sé lo que es eso. No quiero desaparecer porque tener 100 años debe ser una maravilla y deseo llegar para poder experimentarlo”, explicó.

Por otra parte, habló de sus propias experiencias relacionadas con la muerte.

“Yo me fui de Chile a los 24 años. Un día me dijeron que mi madre había fallecido y quedé sumido en la tristeza. De repente y no sé cómo, mi mujer, Pascale Montandon, encontró una carta de mi madre. Me la había escrito muchos años antes, pero apareció justo tras su muerte, como si ella me hablase desde el más allá”, relató.

Contenido del documental

El documental exhibe, entre otros, varios casos vinculados a la “psicomagia”, un método creado por el artista para curar las enfermedades del alma, la tristeza o los traumas a través del arte.

“Una mujer mexicana, por ejemplo, sufrió un trauma después de que su novio se suicidara el día antes de la boda, tirándose de un balcón. Ocho años después, la chica conoció a Jodorowsky, quien la llevó al edificio donde ocurrió la desgracia. La hizo recorrer el cementerio, vestida de novia, y enterrar el traje y, por último, la invitó a saltar en paracaídas. Tras estos actos, la muchacha aseguraba sentirse mejor”, publicó La Vanguardia.

“Otro de los protagonistas de la película es un australiano que, afincado en París, conoció a Jodorowsky. El hombre sentía mucha ira hacia su padre, su madre y su hermana. El artista chileno le recomendó comprar tres grandes calabazas, poner los retratos de sus parientes en cada una de ellas y destruirlas con un mazo. Después, le incitó a enviar los restos de las calabazas por correo a Australia”.

Al término del evento, cuando un espectador que preguntó “¿cómo se puede vivir al máximo?”, le respondió: “Esa es una pregunta inútil porque la vida es lo máximo”.