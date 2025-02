A quince años del 27F, experto afirma: “El problema sigue siendo la falta de planificación urbana”

Hace quince años la zona centro-sur de Chile se despertó por un evento telúrico que tuvo su epicentro en la Región del Maule.

El 27 de febrero de 2010 a 35 km al sur oeste de la ciudad de Constitución y al oeste de Concepción, ocurrió el terremoto que marcó un antes y un después en la vida de cientos de familias que perdieron seres queridos o sus viviendas.

El académico Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales y magíster en diseño sísmico, Luis Alberto Núñez Alarcón reflexionó acerca de las lecciones que dejó el sismo de 8,8 en la escala de Richter y el posterior tsunami que dejó un saldo de cientos de víctimas fatales, miles de damnificados y cuantiosas pérdidas materiales.

Ingeniería antisísmica

“En términos generales, la primera gran lección que dejó el terremoto del 27 de febrero de 2010 fue que la ingeniería antisísmica chilena es de buen nivel. Si bien aparecieron algunas excepciones respecto a su respuesta frente al fenómeno, la mayor parte de las construcciones respondieron de la manera esperada frente a un sismo tan severo”, señala el experto.

Aunque también indica que “la segunda lección fue que la mayor parte de los esfuerzos en la estructuración de los modelos estaba en la definición del sistema sismo resistente”.

Sin embargo, “durante el fenómeno telúrico, quedó claro que los elementos secundarios de la arquitectura también se debían revisar y/o evaluar, aunque no sean estructurales. Pantallas, revestimientos y paneles se transformaron en eventuales elementos de daño humano”.

“La tercera lección fue la evidencia real de que el grado de conexión de nuestro país es muy frágil. Bastó que cayeran un par de puentes para que sectores completos quedaran desconectados, casi sin alternativas”.

Corrección

El terremoto del 2010 llevó a que se revisara la normativa sísmica en Chile, el experto sostiene que “se corrigieron algunos factores de seguridad, recayendo el castigo mayor en el área de los suelos; cuyos indicadores se volvieron más severos y se aumentaron las exigencias en la validación del modelo. Todo en un ámbito en donde había quedado claro la validez del instrumento”.

No obstante, en relación a la planificación urbana el profesor afirma que “el problema no se ha resuelto”. En ese sentido, argumenta que “persisten las intervenciones ilegales en los terrenos, con construcciones que no cumplen con ningún ámbito normativo, cuyo control por parte de los municipios ha sido ineficiente”.

“El mayor problema sigue siendo la falta de planificación urbana y el incumplimiento normativo de las obras que se ejecutan; además de la falta de conexión de los distintos enclaves que se construyen”, concluye.