Filme brasileño “Aún estoy aquí” gana Óscar a mejor película internacional

La película brasileña ‘I’m Still Here’, protagonizada por la actriz Fernanda Torres y dirigida por Walter Salles, se impuso este domingo a la francesa ‘Emilia Pérez’ en el Óscar a mejor película internacional.

El cineasta brasileño dedicó el galardón a una mujer que, “después de la pérdida que sufrió durante un régimen terrible, decidió no doblegarse y resistir”, en relación a la brasileña Eunice Pavia, la protagonista en la que está inspirada esta historia.

El premio, agregó Salles, también va “para las dos mujeres extraordinarias que le dieron vida: Fernanda Torres y Fernanda Montenegro”, madre e hija en la vida real.

La cinta competía contra la favorita en esta cateogría, la francesa ‘Emilia Pérez’, así como la letona ‘Flow’, la alemana ‘The Seed of Sacred Feed’ y la danesa ‘The Girl with the Needle’.

‘I’m Still Here’ cuenta la historia de una madre, interpretada por la aclamada actriz brasileña Fernanda Torres, que se ve obligada a reinventarse cuando la vida de su familia se ve destrozada por un acto de violencia arbitraria durante el control cada vez más estricto de una dictadura militar en Brasil, en 1971.

Por esta interpretación, Torres había logrado ya el Globo de Oro a mejor actriz en una película de drama y también compitió junto a la francesa ‘Emilia Pérez’ por el galardón a mejor título de habla no inglesa.

La cinta también ganó el Goya a mejor película iberoamericana, y recibió la nominación al mejor proyecto de habla no inglesa en los premios británicos BAFTA.

El cineasta de las historias pequeñas

Salles es un cineasta conocido por filmar historias aparentemente pequeñas pero que son capaces de retratar una determinada época y sus sentimientos.

El premio a mejor película internacional que ha recibido es el primero que recibe un largometraje enteramente brasileño. En 1960 el Óscar fue para ‘Orfeu Negro’ (‘Orfeo negro’), una película basada en una obra de Vinicius de Moraes y con un elenco enteramente brasileño, pero era una cinta francesa dirigida por Marcel Camus.

El Óscar logrado este domingo ha supuesto la consagración de Salles, un director que se ha caracterizado por tratar con sutileza desde las desigualdades de Brasil hasta la represión del régimen militar del país.

“El cine es un instrumento contra el olvido”, decía en una reciente entrevista con EFE, al hablar de ‘Aún estoy aquí’, que narra la historia real de una familia destrozada por la detención y el posterior asesinato del padre a manos de militares durante la dictadura brasileña.

Nacido en Río de Janeiro hace 68 años en el seno de una de las familias más ricas del país, Salles no parecía destinado al cine.

Como uno de los herederos del fundador de Unibanco, banco que se fusionó con el Itaú para formar la mayor entidad financiera de Latinoamérica, posee una fortuna estimada en 4.500 millones de dólares, según los datos de la revista Forbes.

Estudió Economía en la universidad, pero enseguida decidió no seguir los pasos de su familia y, en cambio, dedicarse al cine.

Tras comenzar en televisión, su primer título importante fue en 1991 con la película de suspense ‘A Grande Arte’ (‘El arte de amar’), a la que siguieron otras como ‘Terra Estrangeira’ (‘Tierra Extranjera’, 1995), en la que ya colaboró con la actriz Fernanda Torres, nominada al Óscar por su papel protagonista en ‘Aún estoy aquí’.

Pero el éxito le llegó con ‘Central do Brasil’ (‘Estación Central de Brasil’, 1998), sobre la singular amistad entre un niño huérfano y analfabeto y una mujer mayor, que recorren juntos un país caracterizado por los extremos.

Aclamado por la crítica, el filme recibió dos nominaciones al Óscar, a mejor película en lengua no inglesa y a mejor actriz, para Fernanda Montenegro, la gran dama del cine brasileño y madre de Fernanda Torres. Se quedó a las puertas en ambos casos.

En aquella época, Salles afirmó en una entrevista al diario ‘Folha de São Paulo’ que no le interesaba hacer cine “por encargo o para Hollywood” y que seguiría su propio camino.

Ese camino le llevó a grabar ‘Diarios de motocicleta’ (2004) sobre la juventud de Ernesto ‘Che’ Guevara, interpretado por el mexicano Gael García Bernal, y que le dio a conocer al mundo hispanohablante.

Una película que sí se llevo un Óscar, a la mejor canción por ‘Al otro lado del río’, composición del uruguayo Jorge Drexler.

Fiel a esa predilección por las pequeñas grandes historias, descartó la elección obvia, hacer una película biográfica sobre el Che guerrillero, y tomó la senda menos trillada para mostrar el despertar de la conciencia social del joven aún desconocido.

Segunda nominación a mejor película internacional

Dos décadas después, ese sello de autor ha alcanzado la cima del reconocimiento con ‘Aún estoy aquí’, a la que dedicó siete años de su vida y que él describió en la reciente entrevista con EFE como “una historia sobre la supervivencia de la luz en los momentos más difíciles”.

La película no pone el foco en el desaparecido, un antiguo político, sino en cómo la familia vive el trauma y cómo se reinventa, toda una oda a la resistencia.

En Brasil, el filme ha sido un éxito de taquilla, con más de cinco millones de espectadores, y ha reabierto el debate sobre la necesidad de castigar los crímenes cometidos durante la dictadura y que quedaron impunes por la amnistía aprobada en aquella época.

Aunque aseguraba no esperar nada de su segunda nominación al Óscar a Mejor película internacional, Salles reconocía a EFE que la participación en los galardones brindaba a ‘Aún estoy aquí’ una “vida más amplia” fuera de Brasil.

“El hecho de que haya sido abrazada de una forma bastante universal es para nosotros un regalo increíble”, afirmó.

Felicitaciones de Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este lunes que “hoy es el día de sentir aún más orgullo de ser brasileño. Orgullo de nuestro cine, de nuestros artistas y, principalmente, de nuestra democracia”, luego del premio.

El mandatario brasileño agradeció a la actriz que interpreta a Eunice Paiva, Fernanda Torres; a su madre, Fernanda Montenegro, y a Salles.

“Y a todos los involucrados en esta extraordinaria obra que mostró a Brasil y al mundo la importancia de la lucha contra el autoritarismo. ¡Felicitaciones! Viva el cine brasileño. Viva ‘Ainda estou aquí'”, agregó el líder progresista en su cuenta oficial de X.

De esta forma, Brasil obtiene su primer Óscar, de la mano de una película que relata la historia de una familia en plena dictadura militar brasileña (1964-1985).

Otra de las que reaccionó inmediatamente fue la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, actual jefa del banco de fomento de los BRICS.

“Es un reconocimiento de la fortaleza de la cultura brasileña. Un homenaje merecido a nuestro cine”, escribió en su cuenta de X.

Rousseff afirmó que se trata de “una victoria internacional histórica que honra a aquellos que se fueron y reverencia a aquellos que todavía están aquí, defendiendo la democracia y combatiendo al fascismo”.

Otros premios

Por otro lado, ‘Anora’ fue la máxima ganadora de la 97 edición de los premios Óscar tras imponerse en cinco de las seis categorías a las que aspiraba, entre ellas a mejor película y mejor actriz para Mikey Madison.

La cinta retrata la historia de una trabajadora sexual americana que se casa con el hijo de un oligarca ruso.

‘Anora’ se rodó con un presupuesto de seis millones de dólares, una cuantía bastante baja para una producción de Hollywood y ha logrado múltiples premios tras su estreno, como la Palma de Oro o el galardón de la crítica de Hollywood (Critics Choice).

Asimismo, Adrien Brody se alzó este domingo con el segundo Óscar de su carrera a mejor actor por ‘The Brutalist’, derrotando a Timothée Chalamet (‘A Complete Unknown’), Colman Domingo (‘Sing Sing’), Ralph Fiennes (‘Conclave’) y Sebastian Stan (‘The Aprendices’).

“Creo que si la historia puede enseñarnos algo, es un recordatorio de que no debemos dejar que el odio venza, no dejemos que se convierta en un factor determinante”, dijo un emocionado Brody que incluso pidió disculpas por alargarse en su discurso.

Brody ya había ganado el Óscar a mejor actor en 2003 por ‘The Pianist’.

Finalmente, el narcomusical ‘Emilia Pérez’, que llegaba como el filme más nominado a la 97 entrega de los Óscar con sus 13 candidaturas, salió de la gala con solo dos estatuillas: la de mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y la de mejor canción original gracias al tema ‘El mal’.

Listado de premios de la 97 edición de los Óscar

MEJOR PELÍCULA

‘Anora’.

‘MEJOR DIRECCIÓN

Sean Baker, por ‘Anora’.

MEJOR ACTRIZ

Mikey Madison, por ‘Anora’.

MEJOR ACTOR

Adrien Brody, por ‘The Brutalist’.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Zoe Saldaña por ‘Emilia Pérez’.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Kieran Culkin, por ‘A Real Pain’.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Sean Baker, por ‘Anora’.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Peter Straughan, por ‘Cónclave’.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

‘Ainda Estou Aqui’ (I’m Still Here’), de Walter Salles (Brasil).

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

‘Flow’.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

‘No Other Land’.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Lol Crawley por ‘The Brutalist’.

MEJOR MONTAJE

Sean Baker, por ‘Anora’.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Paul Tazewell, por ‘Wicked’.

MEJOR BANDA SONORA

Daniel Blumberg, por ‘The Brutalist’.

MEJOR CANCIÓN

Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, por ‘El mal’, de ‘Emilia Pérez’.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Craig Lathrop y Beatrice Brentnerová, por ‘Wicked’.

MEJOR SONIDO

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill, por ‘Dune: Part Two’.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer, por ‘Dune: Part Two’.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli, por ‘The Substance’.

MEJOR CORTO

‘I’m not a Robot’.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

‘In the Shadow of the Cypress’.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

‘The Only Girl in the Orchestra’.