La chilena “Cuadro Negro”, sobre la disputa por el legado de la dictadura, gana festival de Navarra

La película chilena ‘Cuadro Negro’ de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola ha sido la ganadora del Gran Premio a la Mejor Película de la Sección oficial del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra este fin de semana.

En la película, Sofía, una joven periodista inmersa en la creación de un documental artístico sobre el ejército chileno, regresa a vivir con su abuela tras un quiebre amoroso. Allí conoce a María, una mujer cuya visión del legado militar contrasta con la de su abuela, reflejando las tensiones de un país marcado por su historia.

«Inconexo, difuso, bárbaro»: así imaginaba Glauber Rocha el cine que contaría en el futuro, y advertía de que esa era una línea que había quedado interrumpida desde La Edad de oro de Buñuel. Carolina Adriazola y José Luis Sepúlveda llevan veinte años haciendo películas que podrían pertenecer a esa genealogía y que suponen, a día de hoy, uno de los conjuntos más desafiantes del cine contemporáneo”, afirma Manuel Asín, programador de cine en el Museo Universidad de Navarra.

Sepúlveda es un director y guionista conocido por El pejesapo, Il siciliano, Crónica de un comité, Harley Queen, Mitómana y Corazón-bajo (C), varios de ellas junto a Adriazola, con quien además fundaron el Festival de Cine Social y Antisocial de La Pintana.

“En su nueva película vuelven a algunos de sus temas de fondo: la brecha entre persona y máscara y cómo ese intervalo puede ser aprovechado para la producción de situaciones anárquicas y desestabilizadoras, donde los límites entre lo fingido y lo veraz son demolidos a través de una sátira tan feroz que no parece serlo”.

En “Cuadro negro”, a su juicio, un proyecto “infernal” (la producción de un documental sobre el ejército chileno) es el marco fabulístico para el retrato no solo de su “protagonista, otro memorable personaje femenino en la filmografía de los cineastas (impresionante Sofía Gómez), sino de toda una sociedad”.

“Ese país está recorrido por una crisis sistémica, por eso cada plano respira un aire de catástrofe. El personaje principal funciona como eje sobre el que giran las posiciones más antagónicas que una sociedad pueda producir. Su trabajo de documentalista le permite dar órdenes a los soldados pero también le sumerge en una atmósfera humillante. Esa polaridad y la vocación histórica de la película la introduce bien su título: un suceso tan macabro que no se puede mostrar”.

Otros premios

Un total de 17 películas, diez largometrajes y siete cortometrajes, optaban a los premios de la decimonovena edición del festival, que se ha celebrado en Pamplona desde este lunes 24 de febrero al sábado 1 de marzo, con más de 70 sesiones entre proyecciones y otras actividades relacionadas, es un espacio donde se han dado cita profesionales y aficionados al cine de no-ficción.

En total ha habido cuatro estrenos mundiales, cuatro internacionales, un estreno europeo, siete en España y un estreno en Navarra, en una selección a partir de las cerca de 900 películas que fueron inscritas.

El Jurado Internacional, formado por Cyril Neyrat, Boris Nelepo y Mònica Rovira, tras visionar todas las obras de la Sección oficial del festival ha decidido otorgar el Gran Premio ‘Punto de Vista’ a la Mejor Película, dotado con 10.000 euros, a ‘Cuadro Negro’ de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola.

El Premio Jean Vigo a la Mejor Dirección, dotado con 5.000 euros, ha sido para ‘La limace et l’escargot’ de Anne Benhaïem; el Premio al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros y auspiciado por EITB, para ‘Writing poems at the end of the world’ de Wonwoo Kim.

Además, se ha otorgado el Premio Especial del Público a la Mejor Película, dotado con 1.650 euros, a ‘Cambium’ de Marina Lameiro y Maddi Barber; y el Premio de la Juventud a la Mejor Película, dotado con 1.500 euros y que cuenta con la colaboración del Instituto Navarro de la Juventud, para ‘Cuadro Negro’ de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola.

A todo ello se suman dos menciones especiales del jurado, una para ‘La prunelle rouge’, de Pierre Louapre, y otra para ‘A.’, de Ramón Balcells.