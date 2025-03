Homenaje a Andrés Bello

Un singular homenaje rindió el diario El País al venezolano Andrés Bello, un prócer como pocos y al que le debemos, entre otras cosas, la Universidad de Chile y el Código Civil, pero también la Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos.

El “profesor de Simón Bolívar y reconocido por Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias o José Martí como ‘maestro de repúblicas’”, es honrado por el Gobierno de Chile con los 26 tomos de las Obras completas de Andrés Bello, cuya próxima entrega se proyecta para abril.

“Bello sufrió penurias toda su vida, pero el periodo de Londres fue particularmente duro. Intentó infructuosamente volver a América Latina, enviando varias solicitudes de trabajo a Buenos Aires y Bogotá. Es un periodo de suma pobreza, pero también de mucha riqueza intelectual por las fuentes a las que tenía acceso y por cómo logró canalizar su desesperación en su poesía y proyecto político”, cuenta en la nota Iván Jaksic, el editor del proyecto.

En 1826, Bello le escribía al libertador Bolívar: “Mi destino presente no me proporciona, sino lo muy preciso para mi subsistencia y la de mi familia, que es algo ya crecida. Carezco de los medios necesarios, aun para dar educación decente a mis hijos (…) y veo delante de mí, no digo la pobreza, que ni a mí ni a mi familia espantaría, pues ya estamos hechos a tolerarla, sino la mendicidad”.

