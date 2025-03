Artista chilena María Verónica San Martín inaugura exposición sobre Colonia Dignidad en Madrid

La artista chilena María Verónica San Martín inaugurará este viernes en Madrid una exposición individual que reflexiona sobre Colonia Dignidad.

“Dignidad” es una obra visual, sonora y performática “que se opone a la cultura del olvido”, señala la artista a El Mostrador.

“A través de este trabajo, que comencé en 2018, propongo un camino hacia la desclasificación, fusionando arte y reparación, y aportando materiales históricos que buscan justicia. La urgencia del cierre de Villa Baviera y la importancia de enfrentar los resurgimientos de los nuevos fascismos en el mundo de hoy son temas centrales de esta obra y su continuidad”, dice.

“Mostrarla hoy en Madrid, en la Semana del Arte en paralelo a la feria ARCO cobra aún más relevancia al cuestionar las relaciones de poder en el orden mundial”.

La muestra reúne los proyectos Dignidad (2018), The Javelin Project (2021) y Moving Memorials (en curso desde 2012), a través de los cuales San Martín aborda la memoria histórica y cuestiona las relaciones de poder en el orden mundial por medio de la instalación, el archivo, la performance, el grabado y los libros de artista.

El evento incluye además una performance y el conversatorio “Arte, Memoria y Estéticas”.

Allí estarán Emma Sepúlveda, autora del libro “Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa”, novela basada en Colonia Dignidad; Samuel Sebastian, director de cine español y autor del film “Ilse: el paraíso era su cárcel”, basado en la novela de Sepúlveda; Margarita Romero, Presidenta Asociación por la Memoria Colonia Dignidad; Julia Herzberg, historiadora del arte y curadora; Germán Berger, agregado cultural de Chile en España y autor del film “Mi vida con Carlos”; Luis Muelas, comisario de la exposición y la propia artista.

“Reforzar la memoria y conocer realidades tan macabras como fue la existencia de Colonia Dignidad en el sur de Chile, un lugar donde se secuestraron menores de edad, se abusó de ellos, un lugar que operó como prisión política clandestina, que fue centro de tortura y donde se asesinó y desapareció a centenares de opositores políticos, permite sobre todo a las generaciones más jóvenes, dimensionar lo que puede llegar a ocurrir si perdemos el estado de derecho y la democracia”, señala el agregado cultural Germán Berger a El Mostrador.

“En un momento tan complejo como el que vivimos a nivel global, donde los discursos de odio y el negacionismo están presentes todos los días, obras como Dignidad nos recuerdan que el horror está mucho más cerca de lo que pensamos”, alerta.

Por su parte, la escritora Emma Sepúlveda dice que es “un gran honor ser parte de este evento en Madrid para apoyar el arte comprometido de una artista chilena como María San Martín”.

“El tema de Colonia Dignidad debe seguir provocando diálogo y acción, arte y protesta. Celebro a los y las artistas que siguen el camino creativo que está removiendo conciencias y nos obliga a no olvidar. Para que nunca más en Chile, o en ningún otro lugar del mundo, exista otro campo de concentración como fue Colonia Dignidad”, asegura.

Contenido

“Dignidad” además se presenta en España en el marco de la semana del arte de Madrid y ha sido exhibida previamente en América y Europa, tras su inauguración en el Archivo Nacional de Chile en 2018.

La exposición hace visible la historia de violencia del enclave y está basada en una extensa investigación de archivo y entrevistas de la artista. La obra revela un complejo sistema de códigos y acciones transcontinentales que culminaron en crímenes contra menores y opositores a la dictadura cívico-militar chilena (1973-1990).

Incluye por primera vez reproducciones de documentos como actas e informes oficiales del enclave facilitados al artista por el Archivo Nacional de Chile. También dibujos de tipo procesual y la exhibición de una cinta de audio real, inédita, encontrada por el sobreviviente y abogado de derechos humanos Winfried Hempel.

Además, la obra comprende esculturas de metal que evocan la arquitectura de búnkeres y celdas y, por lo tanto, la maquinaria política descubierta dentro del archivo.

Antecedentes

Colonia Dignidad fue un enclave del sur de Chile fundado en 1961 por ex militares nazis que escaparon de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Conocida por su larga historia de abuso infantil, durante la dictadura militar chilena (1973-1990) y respaldada por la CIA, Colonia Dignidad se convirtió en un campo de detención, donde cientos de disidentes fueron torturados y asesinados.

Muchas víctimas fueron enterradas en fosas comunes o incineradas para eliminar pruebas, y los cuerpos de muchas de ellas siguen desaparecidos. Los legados de esta masacre, junto con el trauma creado, revelan los daños del fascismo en el presente.

“Cuando los artistas utilizan los archivos históricos como recurso para crear, pueden transformar la naturaleza del archivo y ayudar a superar la amnesia en la que vivimos, al tiempo que subvierten el texto, la imagen y el objeto”, afirmó Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional de Chile. Y continúa: “Ciertamente podemos observar y experimentar esta transformación en el proyecto de San Martín”.

Exhibiciones previas

El proyecto se desarrolló entre 2017 y 2018 durante la beca de la artista en el Programa de Estudios Independiente del Museo Whitney y se presentó por primera vez en Artists Space en Nueva York en mayo de 2018. Desde entonces, Dignidad ha sido exhibido en América y Europa en múltiples espacios, incluyendo entre otros Bard College, NADA y The Center for Book Arts en Nueva York, el Goethe Institut en Montreal, Canadá; el Print Center en Filadelfia; y el Museo Meermanno en La Haya, Países Bajos.

Este proyecto también ha sido exhibido en Chile en lugares como el Archivo Nacional en 2018 y Matucana 100 en 2023 con ocasión de la Conmemoración del 50 aniversario del golpe de estado. Dignidad se encuentra actualmente en las colecciones de diversas instituciones, incluyendo entre otras el Museo de Arte de Bainbridge Island, la Biblioteca Iberoamericana, la Universidad de Princeton, la Universidad de California y la Universidad de Harvard.

Además, este proyecto ha sido objeto de diferentes artículos y novelas, incluyendo el ensayo Feminist Re-Mappings of Colonia Dignidad as Antifascist Praxis de Carl Fisher, las novelas Sprinters, los niños de Colonia Dignidad de Lola Larra y Boris, 1985 de Dona Loupe, así como una conversación en la revista Anales.

Biografía de artista

María Verónica San Martín (b.1981) es artista chilena multidisciplinaria basada en Nueva York y parte de la facultad de Arte, Medios y Tecnología de Parsons School of Art and Design, The New School. San Martin es artista del Museo Whitney de los estudios independientes (ISP), scholar e instructora del Center for Book Arts de Nueva York, tiene una maestría en el Corcoran School of Art and Design, George Washington University y forma parte del directorio de Booklyn Art. La obra de San Martín se encuentra en 80 colecciones incluyendo el Metropolitan Museum of Art (MET), el Pompidou Centre, el Walker Art Center, el Whitney Museum, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Centro de Arte Contemporáneo de Chile.

San Martín ha exhibido nacional e internacionalmente en el National Museum of Women in the Arts, Washington, DC, (2024); la Trienal de Poli/Gráfica de Puerto Rico: América Latina y el Caribe (2024); The Print Center, Philadelphia (2023); Goethe Institut, Montreal (2023); Fordham University, Nueva York (2023); Trinity College, Connecticut (2023); Lincoln Center, Nueva York (2022); Public Art at Rockefeller Center en colaboración con el Climate Museum, Nueva York (2022); la LA Art Fair con el Museum of the Americas (AMA), California (2021); Galería NAC, Santiago, Chile (2021), la Bienal de Artistas Inmigrantes, Nueva York (2020); Museum Meermanno, La Haya, Países Bajos (2019); Galería Animal, Santiago, Chile (2019); Center for Book Arts, Nueva York (2019); Archivo Nacional de Chile, Santiago, Chile (2018); BRIC Arts Media, Brooklyn, Nueva York (2017); Centro Cultural de Antofagasta, Chile (2016); y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Santiago, Chile (2013). San Martín ha recibido dos becas de la New York Foundation for the Arts, un Sustainable Arts Foundation, cuatro becas Fondarts del Gobierno de Chile y una Beca Conicyt.