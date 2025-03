Fátima Sime, autora: “Los movimientos feministas están abocados a no perder derechos”

El aborto ha sido un tema de intenso debate en Chile, donde su despenalización parcial en 2017 permitió la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, el aborto libre sigue siendo una demanda de diversos sectores sociales y feministas, mientras que grupos conservadores abogan por mayores restricciones. En este contexto, la literatura se ha convertido en un espacio para visibilizar experiencias silenciadas y cuestionar las limitaciones impuestas por la legislación vigente.

La escritora y matrona Fátima Sime publicó El Depilador (Editorial Cuneta), un libro de cuentos que aborda la violencia de género y el aborto desde diversas aristas. Con un estilo sintético y descarnado, la autora explora el impacto de la interrupción del embarazo en la vida de sus personajes, situándolos en contextos de vulnerabilidad y resistencia.

“Nosotros los seres humanos somos emocionales, en general nos movemos por emociones. Con mi primera novela, que es “Carne de Perra”, me acuerdo que varias personas me dijeron, ‘¡ay, la tuve que leer con un rabotril! Porque qué cosa más tremenda todo lo que sale ahí’ y yo digo, pero si se vive todos los días con horrores como el que estoy contando”, señala.

Sime trabajó gran parte de su vida como matrona, por lo que ha sido testigo de problemáticas sociales y de género.

“Cuando entré a trabajar como matrona en una maternidad, todavía las mujeres se morían como pollo cuando llegaban al hospital. Me tocó estar por lo menos unos cinco años en el pabellón donde prácticamente era un moridero”, relata. “Las mujeres llegaban infectadas porque se metían cuanta cosa había. No existían los métodos de ahora. Y sin hablar de la carga psicológica que tiene el estar haciendo algo ilegal, que te puede costar la cárcel”, agrega.

Además, afirma que “siempre hay una carga de ilegalidad en torno al aborto. Hay que abrir la mente y la conversación, no reducirlo a una guerra de ‘estamos con la vida o contra la vida’”.

La autora encontró en la literatura un espacio donde puede exponer temáticas sociales para un público más amplio.

“Mi intención es presentar estos temas y hacer mi literatura basada en temas sociales que a mí me remueven, no me interesa escribir ni un bestseller, ni escribir novelitas románticas o de vampiros”, dice.

El libro, compuesto por cinco cuentos, retoma la línea narrativa de Carne de perra, su exitosa novela publicada en 2009. En El Depilador, Sime presenta personajes atrapados en situaciones límite, marcadas por secretos y dolores.

Su trayectoria literaria ha sido reconocida con premios como el Mejor Obra Literaria del Consejo del Libro y la Lectura en la categoría cuento (2014), por Noticias sobre ti misma.

Los derechos reproductivos en riesgo

Fátima Sime advierte sobre el peligroso retroceso en los derechos reproductivos a nivel mundial. Según la escritora, el debate sobre el aborto sigue siendo un tema pendiente en Chile.

“Somos de los pocos países que aún no cuentan con una ley de aborto libre”, señala, destacando que los avances logrados en materia de derechos sexuales y reproductivos están en constante amenaza. Para Sime, esta regresión no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia global que busca restringir avances históricos en nombre de posturas conservadoras.

“Hay un tremendo movimiento mundial de quitar derechos que ya se habían conseguido”, advierte. “Los movimientos feministas en este momento están muy abocados a eso, a no perder derechos”, agrega.

En este contexto, la autora también menciona los desafíos que enfrentan las escritoras feministas, particularmente en Argentina, donde muchas han sido censuradas por abordar temáticas de género y derechos de las mujeres.

“Es una lucha muy dura, incluso han sido censuradas muchas escritoras feministas solo por el hecho de ser feministas”, comenta.