“Mickey 17”: explotación laboral intergaláctica

La película está basada en la novela “Mickey 7” del reconocido autor de ciencia ficción contemporánea Edward Ashton. En ella la trama se centra en Mickey Barnes, un “prescindible” dentro de una misión humana para colonizar un planeta helado llamado Niflheim. Los “prescindibles” son trabajadores condenados a realizar tareas extremadamente peligrosas, con la peculiaridad de que al morir se les crea un clon con la mayoría de sus recuerdos. Este concepto plantea una reflexión interesante sobre la vida y el sacrificio humano en un contexto futurista.

A pesar de que la película no es mala, me parece que es irregular en comparación con otras obras de Bong Joon-ho. Tal vez, el éxito arrollador de “Parasite” y las altas expectativas generadas por su regreso después de seis años influyen en esta percepción. Sin embargo, en muchos momentos, se nota que es una película más comercial que las anteriores, aunque no pierda por completo el atributo autoral que ha caracterizado al director en sus otras producciones. No está a la altura de sus mejores trabajos, lo que la convierte más en un filme de estudio que en una obra relevante. Las mejores películas de Bong Joon-ho son las que realiza en su país natal y no las que hace en Hollywood. Este fenómeno no es exclusivo de este cineasta, ya que lo mismo ocurrió con Park Chan-Wook y su filme “Stoker”. Es como si algo se perdiera con el salto hacia el cine estadounidense. A pesar de ello, “Mickey 17”es interesante y, en muchos aspectos, entretenida.

El problema detrás de esta película también puede estar relacionado con la tensión entre el director Bong Joon-ho y la productora Warner Bros. Originalmente, el estreno de la película estaba previsto para marzo de 2024, pero sufrió varios retrasos. Primero, se reprogramó para enero, y ahora, por fin, llegará a los cines a comienzos de marzo. Estos cambios en la fecha de lanzamiento alimentaron los rumores sobre la posible intervención de Warner en el corte final de la película, lo que habría generado descontento en el director. Aunque no hay confirmación oficial de estos rumores, el resultado final parece darles cierta plausibilidad.

“Mickey 17” establece un diálogo con muchas de sus obras anteriores, mostrando guiños y referencias claras a sus temas recurrentes. En “Snowpiercer” ya se abordaba la lucha de clases en un entorno limitado, con la nieve como telón de fondo. Mientras que en “Snowpiercer” la trama se desarrolla en un tren, en “Mickey 17” se traslada a una nave espacial. De forma similar a “Okja”, también encontramos un fuerte mensaje antiespecista, con la explotación de un ser vivo distinto. En “Okja”, la víctima era una especie de cerdo genéticamente modificado, mientras que en “Mickey 17” los seres explotados son una especie de gusano. A través de esta comparación, Bong Joon-ho sigue cuestionando la supremacía humana sobre otras especies y resalta que no solo los humanos son explotados entre sí, sino que también estamos dispuestos a destruir hábitats y vidas de otros seres con fines egoístas.

La película se erige como una feroz crítica al abuso laboral, la explotación capitalista e incluso al colonialismo. La figura de los “prescindibles” funciona como una metáfora de la deshumanización inherente del sistema capitalista, en el que las personas son explotadas hasta el extremo. Además, la película pone de manifiesto cómo las grandes corporaciones y los líderes mundiales son los verdaderos propietarios de este plan maquiavélico, que antepone las ganancias económicas al bienestar de sus empleados, presentando la explotación como un avance hacia el progreso. En cuanto al colonialismo, la película aborda cómo ciertos seres humanos se consideran superiores a otros y creen tener derecho a apropiarse de tierras y recursos ajenos, llegando como invasores sin consideración por las poblaciones locales. En este sentido, Bong Joon-ho no pierde oportunidad de golpear al capitalismo, como ya lo hizo en “Parasite” y en la mayoría de sus películas, pero en esta ocasión lo hace a través de la lente de la ciencia ficción.

Las actuaciones son destacables, especialmente la interpretación de Robert Pattinson, quien encarna a dos personajes muy distintos: a él mismo y su clon. Ambos poseen personalidades únicas que Pattinson maneja con gran carisma y versatilidad. El primero es un ser decaído y sumiso, mientras que su clon es rebelde y de carácter fuerte. El actor logra controlar perfectamente sus gestos, dándole una personalidad distinta a cada Mickey. De hecho, el director coreano Park Chan-Wook bromeó sobre la doble actuación de Pattinson, sugiriendo que lo nominaría a los Oscar tanto en la categoría de actor protagonista como en la de secundario. Además, la conexión entre Toni Collette y Mark Ruffalo también contribuye al tono de la película, destacándose como villanos. Su interpretación como un matrimonio despiadado de líderes extremos, con un sentido del humor ácido, es de temer. Collette y Ruffalo logran retratar a un par de personajes que recuerdan a ciertos líderes contemporáneos como Donald Trump o Elon Musk, pero en una versión caricaturizada que, a través del humor, se burla de ellos. Esta sátira se presenta como una especie de venganza de Bong Joon-ho, con un mensaje antifascista claro.

La película, en general, resulta muy entretenida, con momentos de comedia física delirante al estilo “slapstick”, una crítica social propia del director y una mezcla alocada de elementos de sus otras obras. Aunque su tono político no es tan contundente como en otras de sus películas y el resultado final no está completamente equilibrado, Bong Joon-ho sigue demostrando ser un cineasta talentoso. En definitiva, esta película es una experiencia cinematográfica gratificante que merece la pena ver en cines. Por lo que se convierte en una excelente opción de la cartelera.

Ve el video con el comentario AQUÍ