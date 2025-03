Sociólogo de EEUU que visitará Chile: “La ideología de Trump es el darwinismo social”

Apenas concluyó la ceremonia con la que Donald Trump asumió un segundo mandato, la agenda mediática ha sido dominada por una avalancha de decretos que buscan poner en práctica los elementos principales de una agenda derechista y ultraconservadora.

El sociólogo y docente de la Trinity University (San Antonio, Texas) David Spener cree que la aceleración de una tormenta perfecta donde influyen la falta de contrapesos en la Corte Suprema y el Capitolio, sumado a la debilidad del Partido Demócrata, es parte de un proceso que se gesta hace décadas.

“Hay quienes dicen que Trump es un sociópata y tiene problemas psicológicos, lo que puede ser cierto, pero él también es producto de un sistema con una historia política, social y cultural. Surge de una tendencia que data al menos de la campaña presidencial de Barry Goldwater en 1964 y que tiene mucha relación con la historia del macartismo. De hecho, uno de sus mentores fue el abogado Roy Cohn, asesor del senador Joe McCarthy en su cacería de brujas anti-comunistas en la década de 1950. Entonces, hay un hilo conductor a través de lo que vemos”, explica.

“La ideología de Trump es el darwinismo social, o sea la ley del más fuerte o la ley de la selva aplicada a las relaciones humanas. Es una visión del mundo compatible con la ideología y la práctica del neoliberalismo, con su fuerte énfasis en la competitividad no solamente económica, sino también social. Creo que él representa el apogeo de la ideología neoliberal porque esa época está llegando a su final. Él ya no suscribe a esa ideología en muchos sentidos, refleja un autoritarismo más directo, un culto de la personalidad alrededor de alguien que para unos es el Mesías y para otros es el Diablo. También implica un imperialismo más abierto, cuando habla sobre Groenlandia, el Canal de Panamá o Canadá. En ese aspecto busca un regreso a la Doctrina Monroe”, agrega.

Visita a Chile

El profesor Spener visitará nuestro país para dictar la conferencia “Los desafíos para la Sociología bajo el gobierno de Trump” en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en el marco de la inauguración del año académico del Programa Especial de Titulación de Sociología.

En el evento, que se realizará el viernes 28 de marzo a las 18:30 horas en Condell 282, Providencia, el investigador ofrecerá una reflexión sobre la vigencia de una disciplina que, postula, contradice el ideal de una sociedad individualista en el que siempre tiene que haber ganadores y perdedores.

“Algo que ha logrado la Sociología, por ejemplo, es llamar la atención sobre que el racismo es una cuestión estructural que no se basa en la actitud de un individuo, sino de una sociedad organizada jerárquicamente en base de la raza, donde sería sorprendente que alguien no tenga actitudes congruentes con ese sistema, que es su pan de cada día. No pensamos que el ser humano es competitivo y hostil por naturaleza, sino por el efecto de sociedades con estructuras que se reproducen a través de la socialización de los individuos que participan en ellas y las mantienen. Por eso toda la forma de pensar de la Sociología va en contra de la ideología de alguien como Donald Trump”, sostiene.

“Creo que sus ataques a la Educación Superior tienen que ver con que las universidades son un reducto del libre pensamiento, de la investigación crítica y en años recientes ha tratado de transformarse en un espacio tolerante y más respetuoso para las personas que históricamente han sido marginadas y discriminadas en nuestra sociedad en base de su raza, su género o su sexualidad. Por estas razones, lo que creo que Trump quiere es, si no dominar el mundo académico, al menos amenazarlo constantemente a través del miedo”, manifiesta.

Los lazos que unen al profesor Spener con nuestro país preceden su carrera académica. En la década de 1980 formó parte de organizaciones de solidaridad con América Central que denunciaban la intervención del Gobierno de Ronald Reagan en la región.

Ese activismo lo hizo desarrollar un interés por la cultura latinoamericana que eventualmente lo llevó a publicar un estudio que vincula la obra de artistas como Violeta Parra, Woody Guthrie, Víctor Jara y Phil Ochs. Esto también lo ha llevado a interesarse en los procesos políticos que Chile ha vivido recientemente y a considerar cuáles son los factores que pueden incidir en un avance de la ultraderecha en distintos países, como el desencanto y la no participación de los votantes.

“Algo importante que se debe analizar es la desmovilización política en Estados Unidos. Los que votaron por Trump son menos de una tercera parte de las personas con derecho a voto. Noventa millones de personas que pudieron haber votado no lo hicieron y la cantidad de sufragios que recibió Trump en estas elecciones fue más o menos similar a la que obtuvo cuando perdió por un gran margen frente a Joe Biden en 2020. Al parecer, no es que muchos de los que votaron por Biden cambiaron de opinión y votaron por Trump en 2024, sino que simplemente se abstuvieron de votar”.