Obra “El sueño de Viracocha”, una relectura sobre nuestra identidad e historia

“El Sueño de Viracocha”, de la compañía de Teatro del Espejo, narra la historia de tres niñas preadolescentes en situación de calle, que se encuentran en su deambular con un vagabundo quien se presenta como Viracocha.

Con una propuesta estética innovadora en el escena nacional, la obra se presenta en un teatro adaptado dentro del patio grande de una casona clásica en Ñuñoa.

“De acuerdo a la mitología, cuando Viracocha venía a la Tierra se sentaba entre las personas luciendo como un vagabundo”, explica la actriz Ale Chamorro.

Historia

En la obra, el anciano les cuenta a las jóvenes sobre un apocalipsis andino que está próximo a acercarse, invitándolas a embarcarse en un viaje a través del tiempo dentro del territorio local.

De este modo, para Chamorro, la obra es “una invitación a conectarse con las raíces”, lo cual a su vez, insta a la audiencia a una ineludible revisión de la historia oficial.

“Nosotros nos vemos como occidentales y no lo somos”, agrega Andrea López, directora de la compañía.

El actor Omar López, por su parte, dice al respecto que “lo dice mi personaje, el enclave santiaguinos nació hace más de 2000 años y no 500”.

Historia de la compañía

La compañía Teatro del Espejo se compone, en parte, por una familia de artistas que trabaja aunada y firmemente desde los años 70.

Omar López Galarce, actor formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en U. de Lovaina-La-Nueva, Jimena Sáez, artista con amplia trayectoria y formación internacional y nacional, y su hija, Andrea López Sáez, Ale Chamorro, Ligia Fernández y Pía Rey (ambas diseñadoras de teatro) constituyen el equipo estable, la comunidad, compañía y Fundación Cultural del Espejo.

“Todo lo que he hecho – riqueza- ha sido por el teatro y si volviera a nacer volvería a hacer lo mismo (…), Tienes que ser sociólogo, antropólogo, psicólogo, estudiar al género humano, nos decían allá (en la Universidad de Lovaina)”, cuenta Omar López.

La compañía de Teatro del Espejo es actualmente dirigida por Andrea López Sáez, Magister en Dirección de Cine de la Universidad Católica de Lovaina-La-Nueva (Bélgica) y con un amplio registro dramatúrgico.

“En Chile, vino el golpe, me acuerdo muy chica, acompañando a mi papá al trabajo en el Teatro de la Universidad de Chile en Antofagasta, era genial… (…) El teatro en el periodo de la dictadura en Chile era movilización, había teatro en las poblaciones con gente como Juan Vera, Ana María López Rosa de Teatro el Riel, Andrés Pérez, Rosa Ramírez, Juan Edmundo Gonzalez, (TEUCO), Juan Radrigán; el Teatro Q…Y tantos otros artistas movilizados por intereses en el cambio y la equidad social. Muchos de estos grandes ‘teatristas’ han sido invisibilizados de la historia teatral chilena. Ha habido una destrucción de la memoria colectiva del país. (…) Sin embargo aquellos, todos ellos han sido llamitas de luz en medio de la oscuridad que demuestran que nada te puede destruir. (…) Creo que la razón por la cual el teatro ha sido tan vapuleado, tan destruido es justamente porque puede cambiar profundamente las cosas, desde adentro hacia afuera”, explica.

Entre sus obras se encuentran “Por los siglos de los siglos” (seleccionada Muestra de Dramaturgia 2004), “La puta Eme” (Premio Literario Gabriela Mistral, 2004) y “Los muertos, el Evangelio según María Magdalena” (Selección La lápiz de Mina 2016 y mención en Premios literarios Gabriela Mistral, 2024).

Hace unos años atrás, además escribió “Noctámbulos”, una obra basada en la vida de la connotada poeta chilena, Stella Díaz Varín, alias La Colorina (que fue seleccionada a nivel continental para ser parte de la representación de Chile en el Women Playrights en Sudáfrica, 2015). Es formada dramatúrgicamente, en parte, por Juan Radrigán. Sus textos dialogan con la esperanza y el humor.

“El teatro tiene que tocarte. Si entras al teatro, tienes que empezar a leer, a reflexionar, a conversar, a dialogar, etc. A estar con el público, entonces y también y claro, abrir la educación del teatro, abrir el teatro como herramienta educativa, no es para que la gente sea actores, actrices, sino para que la gente use las herramientas teatrales para actuar en el mundo”, dice Ale Chamorro.

Experiencia belga

Cuando esta familia teatral vivió en Bélgica, se integró a una comunidad teatral en Bruselas, la cual contaba con subvención pública para recibir capacitaciones artísticas periódicas y acordes con los montajes que iban emprendiendo, constituyéndose con el tiempo en una compañía de prestigio y alta connotación nacional.

Esa compañía se llamaba Les Baladins du Miroir (“Los viajantes del espejo”). Durante casi 30 años, Jimena participó allí como una de las actrices pilares de la compañía y Omar, aportó en la dramaturgia de algunos de los montajes. Al retornar a Chile, e inspirados en su historia, decidieron seguir creando bajo el nombre de Compañía de Teatro Del Espejo.

Su propuesta artística es la de un teatro directo, espectáculo integral, asumidamente no realista, con humor y técnicas teatrales que provienen del saltimbanqui, técnica de actuación con máscaras, ancestrales y el espacio vacío.

A su vez, el uso de la capucha (como una suerte de máscara) es parte de la propuesta estética, implementada bajo la dirección de Andrea López Sáez en este último montaje. La directora menciona entre sus referencias artísticas a Molière, la commedia dell Arte, el “teatro kabuki” y a Isabella Andreini (siglo XVI, Padua, Italia), actriz, autora, compositora, poeta, “quién ha sido paulatinamente, reconocida como la madre del teatro moderno”, según dice.

“El teatro para mí es (…) un vector de transformación social a largo plazo, pues a corto plazo, sólo se puede impactar lo íntimo y personal. El otro día estaba pensando en Molière, que vivió y trabajó para la peor dictadura de Francia, la de Luis XIV. Éste último hizo tabla rasa sobre todo tipo de libertades dejando todo ese estigma del lujo, de la explotación y de la injusticia en Francia, y sin embargo, estuvo Molière. Molière no transformó nada, pero sí, yo siempre encontré que la gente como él, o que hacía teatro en la calle eran como una llamita de esperanza en la oscuridad”, concluye.

Ficha técnica:

Dramaturgia,Dirección, banda sonora, iluminación: Andrea López Sáez

Elenco: Omar López , Jimena Sáez, Ale Chamorro, Constanza Solíz, Luis Dip

Coreografías: Daniella Gatica

Vestuarios y accesorios: Ligia Fernández, AleChamorro , Omar López, Andrea López Sáez y Pía Rey

Fotografías: Pía Rey

Dirección: Av. Grecia, esquina Los Jazmines, Ñuñoa

Valor entradas: Adhesión voluntaria (sugerido, desde $ 3.000)

Función: viernes 28 de marzo

Horario: 20:00 horas

Duración: 1 hora, 40 minutos (1 intermedio breve)

Reservas y contacto:

+56 9 8503 1248

teatrodelespejo@gmail.com