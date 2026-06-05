Alcaldes interrumpen a Kast, tribunal mantiene a Vivanco en prisión y avanza caso Sierra Bella

Interrupción a Kast desata pifias en encuentro de alcaldes

El Encuentro Nacional de Alcaldes en La Serena tuvo un momento de tensión cuando el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, junto al alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, interrumpió el inicio de la exposición del Presidente José Antonio Kast. Hubo pifias, gritos y alboroto, y Kast pidió respeto ante los jefes comunales. Toledo acusó que no se leyeron acuerdos contra recortes y en defensa del Fondo Común Municipal. Kast defendió su reforma a las contribuciones, dijo que no afectará ese fondo y admitió que 42 municipios podrían verse impactados en más de 1% de su presupuesto.

Tribunal mantiene presa a Ángela Vivanco en caso Muñeca Bielorrusa

Ángela Vivanco seguirá en prisión preventiva luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara cambiar la cautelar que cumple en la investigación del caso Muñeca Bielorrusa. El juez Jaime Fuica sostuvo que la defensa no presentó antecedentes nuevos capaces de modificar los fundamentos de la privación de libertad. Tras la audiencia, el fiscal Marco Muñoz valoró la decisión y afirmó que la libertad de Vivanco podía afectar el éxito de la investigación. La exministra continuará en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, mientras siguen las diligencias.

Arrau dice que recibió plan de seguridad avanzado de Steinert

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que recibió de la exministra Steinert una “versión 3” de un plan de seguridad “bastante completo”, que fue usado como base para la propuesta presentada en el Congreso. Durante un operativo de Carabineros y migración en Barrio Meiggs, dijo que su equipo hizo ajustes y cambios, pero mantuvo los tres ejes del documento. También sostuvo que su gestión no busca partir de cero. Consultado por qué el plan no fue oficializado tras llegar a Interior, respondió que eso debía preguntarse a la exministra.

Hacienda evalúa levantar secreto bancario vía judicial

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que su cartera comenzó a trabajar en una posible iniciativa para levantar el secreto bancario, pero bajo autorización judicial y no por decisión administrativa. La medida busca reforzar herramientas contra la economía ilícita y el crimen organizado. Quiroz dijo que el tema se toma “muy en serio” y que existen formas de mejorar la legislación. La fórmula aún no está definida: Hacienda evalúa si ingresará un proyecto separado, parte desde cero o propone cambios dentro de la discusión legislativa actual.

Amparo Noguera desmiente al ministro Undurraga

La actriz Amparo Noguera rechazó los dichos del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien afirmó que la obra “La Pérgola de las Flores” fue organizada por una productora comandada por ella, tras recibir gritos y pifias en el CEINA. Noguera aclaró que la producción general recae en su hermana, Piedad Noguera, y que no tiene relación con la producción ni con la dirección del montaje. Dijo que la función era significativa por ser la primera tras la muerte de su padre, Héctor Noguera, y calificó los dichos como una acusación grave y una falta de respeto a su memoria.

Tribunal admite querella contra Irací Hassler por caso Sierra Bella

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal de la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa y actual diputada Irací Hassler por fraude al fisco, vinculada a la fallida compra de la exclínica Sierra Bella. La acción también apunta a quienes resulten responsables y será enviada al Ministerio Público con los antecedentes. El municipio incorporó una resolución de Contraloría que acusó actos manifiestamente ilegales y vulneración a la probidad, además de cuestionamientos a decretos y mandatos usados en la operación.

Concejales piden inhabilitar a Daniela Peñaloza por Caso Cesfam

Tres concejales de Las Condes ingresaron ante el Segundo Tribunal Electoral Regional Metropolitano un requerimiento para inhabilitar por cinco años a la exalcaldesa Daniela Peñaloza, en el marco del Caso Cesfam. Richard Kouyoumdjian, Nayati Mahmoud y Leonardo Prat acusan irregularidades administrativas, notable abandono de deberes, faltas graves a la probidad e incumplimientos estatutarios. La presentación ocurre tras una investigación municipal y un informe de Contraloría que detectó sobreprecio y omisión de información al concejo. El escrito ya fue recepcionado y su tramitación queda pendiente.

Guterres pide a Israel retirarse del Líbano tras tregua

António Guterres instó al Ejército israelí a retirarse del Líbano luego de que Israel y Líbano acordaran un alto el fuego tras una cumbre en Washington. La tregua está condicionada a que Hezbollah detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe. El secretario general de la ONU pidió respetar el cese de hostilidades y el derecho internacional. Unifil reportó un aumento preocupante de hostilidades, 69 violaciones del espacio aéreo libanés y 569 proyectiles desde posiciones israelíes, además de 14 lanzados por Hezbollah.