Murió Richard Chamberlain, actor de “El pájaro canta hasta morir”

El reconocido actor Richard Chamberlain murió este sábado por la noche a los 90 años por “complicaciones tras un derrame cerebral”, informó el diario argentino La Nación.

El actor era reconocido por sus históricos papeles en en la miniserie El pájaro canta hasta morir y las series Dr. Kildare y Shogun.

La noticia fue confirmada por su publicista a la revista estadounidense Variety, quien también detalló que Chamberlain se encontraba en Waimanalo, Hawaii, al momento del deceso.

“Nuestro amado Richard ya está con los ángeles”, declaró Martin Rabbett, quien fue pareja del actor durante muchos años, y añadió: “Es libre y se eleva hacia sus seres queridos. Qué afortunados fuimos de haber conocido a un alma tan maravillosa y amorosa. El amor nunca muere. Y nuestro amor está bajo sus alas, impulsándolo hacia su próxima gran aventura”.

Nacido en Beverly Hills, finalizó su educación secundaria en el Beverly Hills High School y se matriculó en la universidad de Pomona College, en donde se decidió por la actuación gracias al éxito que tuvo al interpretar distintas obras en su etapa de estudiante.

Sus primeros reconocimientos llegaron poco tiempo después, en 1961, con la exitosa serie Dr. Kildare, con la que ganó su primer premio Globo de Oro a mejor actor televisivo. Con el correr de los años, se convirtió en un reconocido intérprete -con un notable atractivo físico- y consolidó su fama gracias a películas como Infierno en la Torre, El Hombre de la Máscara de Hierro y El Conde de Montecristo, además de miniseries como Hamlet, Centenario y Los Tres Mosqueteros.

La miniserie histórica de la NBC Shogun, basada en la novela de James Clavell, también fue uno de los papeles más importantes para Chamberlain en 1980. Mientras que la producción rompió con muchos tabúes y fue uno de los programas de mayor audiencia en la historia de la cadena, Chamberlain ganó un Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática de televisión.

Este éxito lo llevó a papeles protagónicos en producciones de mayor importancia, como Cook and Peary: The Race to the Pole, Wallenberg: A Hero’s Story (que le valió otra nominación al Emmy), Night of the Hunter y Casanova. También hubo una versión miniserie de ABC de 1988 de The Bourne Identity, en la que Chamberlain interpretó a Jason Bourne. Pero ninguna de estas pudo competir con uno de sus papeles más trascendentales en El pájaro canta hasta morir, de 1983. Allí, Chamberlain interpretó a un sacerdote que tiene un romance con una mujer más joven de clase alta. A pesar de la controversia que generó en su momento, se convirtió en la que entonces fue la segunda miniserie más vista de la historia y el actor recibió otra nominación al Emmy y ganó un Globo de Oro al mejor actor en una miniserie para televisión.

A finales de los 80 se mudó a Hawaii y, salvo cuando regresaba momentáneamente por trabajo, vivió allí la mayor parte de su vida, en donde -según sus propias palabras- se dedicó a descansar y pintar. Algunos de sus últimos papeles fueron en la serie Island Son, que fue rodada en la isla en la que vivía y fue idea suya; en 2017, cuando apareció en un episodio de la reedición de la serie Twin Peaks, de David Lynch, como Bill Kennedy; su personaje en la película de terror Nightmare Cinema, en 2018; la película de 2019 Finding Julia; y tuvo una participación en el drama de 2021 Ecos del Pasado, que filmó en Grecia junto a Max von Sydow.

De su vida privada se conocía lo poco que él mismo había dejado trascender. En 2003, a los 69 años, publicó su autobiografía “Shattered Love: A Memoir”, en la que, entre otras cosas, contó que era homosexual. Sus dos parejas conocidas fueron el actor y productor Wesley Eure y el también intérprete Martin Rabbet, con quien se casó en 1984 y se divorció en 2010, y a quien definió como su “compañero de toda la vida y mejor amigo”.

Además de su carrera como actor y pintor, a lo largo de su vida Chamberlain defendió varias causas ecológicas, incluyendo la presión para salvar el río Tuolumne, que nace en el Parque Nacional de Yosemite, California. Sus esfuerzos contribuyeron a que el río quedara bajo la protección del Sistema Nacional de Ríos Salvajes y Escénicos de Estados Unidos.