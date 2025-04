Selva Almada: Los escritores “estamos condenados a trabajar hasta el último día de la vida”

Selva Almada (Villa Elisa, 1973) se considera una escritora “muy vaga”. “Escribo poco”, dice, aunque su biografía diga lo contrario. Y le cuesta definir qué tipo de escritora. La argentina ha publicado tres novelas, cinco libros de cuentos, dos crónicas, un poemario y más recientemente, una biografía.

Este año, la destacada autora, será la invitada de honor del concurso de cuentos breves Santiago en 100 Palabras. La reconocida autora de títulos como No es un río (2020), El viento que arrasa (2012), Chicas muertas (2014), entre otros, brindará la charla magistral “Las ciudades se escriben con detalles pequeños: callejeo y observación” este jueves 3 de abril en el Teatro Oriente.

En este encuentro gratuito, la escritora compartirá herramientas, métodos de estilo y edición, y hablará sobre su experiencia en el oficio de la escritura.

“En general las autoras y los autores tenemos algunos temas recurrentes, que no sé si son obsesiones, porque me parece una palabra como demasiado importante, y en general, no soy muy obsesiva, pero sí cosas se van repitiendo”, sostuvo la escritora en un encuentro con la prensa en la Librería Alma Negra en Providencia.

Los libros de Selva Almada han sido traducidos a más de diez idiomas. Su novela El viento que arrasa fue adaptada al cine en 2023 por la directora argentina Paula Hernández y protagonizada por el reconocido actor Alfredo Castro.

Su trabajo ha sido aclamado internacionalmente: en 2019 ganó el First Book Award de Edimburgo por la traducción de su novela El viento que arrasa (2012), el Premio IILA por su novela No es un río (2020), el 2024 fue finalista del International Booker Prize por la misma obra, y además fue reconocida por la diva pop británica, Dua Lipa.

“Creo que las zonas a las que siempre vuelvo, por un lado, es el paisaje, con esa impronta de personaje que tiene en mis relatos, y después la muerte es un tema que también está bastante presente, y sobre todo las relaciones humanas, las relaciones entre, las relaciones familiares me interesan mucho, esa cosa que llamamos familia, que es tan distinta y rara, y a veces dañina, y a veces, no sé, reveladora, creo que esos son un poco los tópicos dentro de los que siempre me estoy moviendo, o se están moviendo mis relatos”, expresó la escritora.

Esta actividad, organizada en el marco de la convocatoria de Santiago en 100 Palabras, iniciativa presentada por Fundación Plagio, será una oportunidad para que la creadora comparta su perspectiva para abordar la ciudad en la narrativa y su experiencia publicando en diversos géneros como la novela, cuentos, poesía, guión y crónica, entre otros.

Un libro escrito a diez manos

Aunque, le cuesta definir qué tipo de escritora es, sabe perfectamente qué tipo de escritor es Alberto Laiseca. La destacada autora argentina participó en la escritura colectiva del perfil Laiseca, el Maestro. Un retrato íntimo (2025, Penguin Random House).

Junto a Rusi Millán Pastori, Guillermo Naveira, Sebastián Pandolfelli y Natalia Rodríguez Simón, todos talleristas de Laiseca, decidieron escribir un libro en conjunto donde relatan la vida de este complejo personaje.

La autora, originaria de Entre Ríos, relata que conoció a Laiseca cuando llegó a Buenos Aires en 1999. Tras recomendación de un amigo decidió tomar su taller de narrativa, ahí se encontró con un personaje que, tras varios años, se volvió fundamental para su escritura y su vida personal.

“Yo conocí un tipo erguido, independiente,y después vi también el lento deterioro de la vejez , del paso del tiempo y de los miles de problemas que tenía él, como la mayoría de los artistas o de los escritores en países como los nuestros, donde un poco estamos condenados a trabajar hasta el último día de la vida para poder pagar las cuentas y a vivir en una precariedad económica”, dijo.

Además, Almada compartió cómo fue el proceso de escribir un libro entre varias personas.

“Fue bastante difícil el proceso porque primero teníamos que decidir qué tipo de libro queríamos hacer y bueno, que fuera lo más entretenido posible, que no fuera una biografía pesada, llena de información y de datos, sino que fuera un libro que cualquiera, aunque no supiera quién es Laiseca, no haya leído su obra, pueda leer, entretenerse y pasarla bien”, afirmó.

En este encuentro que se realizará este jueves a las 19.00 horas en el Teatro Oriente, la autora compartirá técnicas de estilo, herramientas de edición y su experiencia literaria, para invitar al público a sumergirse en su mundo creativo y descubrir las claves para relatar la ciudad.