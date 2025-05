“Conversaciones pendientes”: Aranzazú Yankovic debuta como dramaturga con una comedia negra

La actriz Aranzazú Yankovic debuta como dramaturga con una comedia negra, “Conversaciones pendientes”.

Con un elenco de primer nivel conformado por Bárbara Ruiz-Tagle, Luis Cerda, Silvia Novak y Martín Bobadilla, este montaje -que explora la complejidad de las relaciones humanas y familiares- estará en cartelera hasta el 14 de junio.

El esperado estreno de “Conversaciones pendientes” se realizará el viernes 9 de mayo en Mori Bellavista, con funciones los viernes y sábados a las 20:30 horas. La obra invita al público a disfrutar, en pleno otoño, de una propuesta entretenida que reflexiona sobre la búsqueda de la felicidad y la plenitud, así como sobre la importancia de sostener relaciones honestas.

La trama sigue a una mujer de mediana edad -interpretada por Bárbara Ruiz-Tagle- cuya vida parece estar resuelta, hasta que una publicidad en la radio la confronta con una verdad incómoda: su rutina se ha vuelto monótona y vacía. Ese pequeño detonante la lleva a replantearse su existencia y a enfrentarse, por fin, a todo aquello que nunca se atrevió a decir ni a hacer, especialmente en relación con su marido, su madre y su hijo.

Habla sobre sexo, amor y muerte, sin pudor, sacudiendo a quienes la rodean e impulsando conversaciones que antes parecían imposibles. Aunque sus palabras generan impacto, también abren espacio para nuevos acuerdos y vínculos más honestos. Ella solo busca una cosa: vivir mejor.

Esta comedia negra, escrita y dirigida por Aranzazú Yankovic, marca su debut como dramaturga, diez años después de su primera dirección teatral: “El curioso incidente del perro a medianoche” (2015).

“Siento que en la vida todos tenemos, de alguna manera, cosas que queremos o quisimos decirle a alguien y no se dio o no nos atrevimos. Mi pregunta es si podría o no haber cambiado nuestra historia si lo hubiéramos dicho, o qué pasaría si las dijéramos ahora”, comenta la autora.

Una inspiración para ella fue el Museo de las Relaciones Quebradas, ubicado en Zagreb (Croacia),que “hace una curatoría de objetos que las personas entregan y cuentan su historia de amor, de pérdida o de término”.

Sobre la importancia del humor en esta propuesta, la directora señala que este permite “no darle una percepción tan trágica a lo que uno vive, aceptar la vida como es. Al reírnos de nosotros mismos y también podemos reír con los demás”, precisa.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketmaster y en las boleterías físicas de Teatro Mori, para recibir al público con este estreno que forma parte de la celebración por los 20 años del espacio.

CONVERSACIONES PENDIENTES

Fecha: Del 9 de mayo al 14 de junio

Horario: Viernes y sábado, a las 20.30 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Dramaturgia y dirección: Aranzazú Yankovic | Elenco: Bárbara Ruiz Tagle, Luis Cerda , Silvia Novak y Martín Bobadilla | Diseño: Daniela Fresard | Producción: Ayayay producciones.