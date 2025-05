Javier Cercas, escritor: “El Bergoglio de Argentina no se parecía al del resto del mundo”

Mientras el escritor Javier Cercas estaba en el Salón del Libro de Turín firmando copias de sus libros, se le acercó su editora para decirle que alguien del Vaticano lo estaba esperando. Le hicieron una oferta única, acompañar al papa Francisco a un viaje a Mongolia, un país budista que tiene pequeña comunidad católica de 1.500 personas. Era la primera vez que el Vaticano le habría las puertas a un autor para que escriba lo que quisiera, pero había un gran precedente, el español es ateo.

Tras el viaje el escritor publicó El loco de Dios en el fin del mundo (Random House), un libro híbrido donde mezcla crónica de viaje, novela y ensayo autobiográfico.

La misma semana en que los cardenales del mundo se reunieron en el Vaticano para nombrar al nuevo papa, Cercas estuvo en Santiago presentando su nuevo libro. Sin quererlo se transformó en un experto en la vida de Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano.

Cercas (1962) es uno de los escritores más destacados de la narrativa española contemporánea. Autor de novelas, ensayos y columnas periodísticas, ha construido una obra que explora temas como la memoria y la identidad. Se hizo mundialmente conocido con Soldados de Salamina (2001), novela en la que investiga un episodio poco conocido de la Guerra Civil Española. Le siguieron obras como Anatomía de un instante (2009), y El impostor (2014), en la que confronta la figura de Enric Marco, un hombre que fingió ser víctima del nazismo.

Cercas no solo cuenta historias: las cuestiona, las examina y las expone a la luz del presente y más reciente novela no se queda atrás, desde un principio sincera que él es ateo y anticlerical.

“Yo soy ateo pero me crié como un católico, en una escuela católica, en un país católico, en una familia católica, y eso siempre me interesó”, expresó en conversación con El Mostrador.

Visita a Chile

El escritor estuvo cinco días en Santiago y su visita coincidió con las votaciones del cónclave en el Vaticano.

Durante su estadía Cercas participó en La Ciudad y las Palabras, evento de la Universidad Católica, donde llegaron más de 200 personas.

Además, aprovechó de recorrer el Palacio de La Moneda, acompañado por el escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, el director de Patrimonio UC Emilio De la Cerda, exsubsecretario del Patrimonio Cultural, y Loreto Villarroel, coordinadora de La Ciudad y las Palabras.

“Nunca había entrado en el Palacio de La Moneda. Para mí fue fantástico, la verdad. Además iba con una guía. Y vi el despacho de Allende, vi las salas dedicadas a los poetas –que me parece increíble–. Esto no lo he visto en ninguna casa presidencial”, expresó.

En relación al papa Francisco, el escritor opina que “fue un papa muy disruptivo, eso es la realidad. Un papa que ha generado, no sé si la palabra es una división, pero sí generó fortísimas reticencias, una reacción muy fuerte, en particular en algunas iglesias. Precisamente una de las iglesias más reticentes, más reacias a Francisco fue la iglesia norteamericana”.

En ese sentido opinó que el recién nombrado León XIV será una continuación del papa Francisco.

“Es un papa que no va a revertir radicalmente las reformas que emprendió Francisco, pero que tampoco las va a acelerar. Es decir, es un papa que va a estar ahí en el centro. Este hombre era muy próximo a Francisco y no creo que sea tan fácil revertir algunas reformas importantes de Francisco, creo que va a ir a consolidar algunas cosas que se han hecho y a intentar reunir a la iglesia”, expresó.

Secularización de la sociedad

En el libro el autor reflexiona sobre la fe y la pérdida de adherentes que ha vivido la Iglesia Católica en las últimas décadas.

En relación al poder que tiene la Iglesia católica en la actualidad expresó “La Iglesia católica hoy no tiene la relevancia que ha tenido en el pasado, esto es un hecho, en la Edad Media, digamos, en todos los sentidos, ¿no? Esto es un hecho. Hay una laicización general de la sociedad, una secularización”.

En ese sentido, resalta que las causas del retroceso de la Iglesia son múltiples, “pero sobre todo tienen que ver con esa perversión y sobre todo tienen que ver también con la secularización de la sociedad, con el hecho de que la razón, la tecnología, una sociedad moderna, pues ha acabado excluyendo a Dios de nuestras vidas, excluyendo la religión de nuestras vidas, y hemos apostado a otras cosas”.

“Eso ha dejado un gran vacío, esa es la verdad, de eso habla este libro, en el fondo, del vacío que hacemos ahora que no tenemos a Dios. Porque eso deja un vacío enorme, porque Dios era la explicación de todo, que era el fundamento, la base de nuestra civilización. Y cuando a finales del siglo XIX, principios del XX, desde la ilustración se inicia un proceso de secularización, de exclusión progresiva del cristianismo, de exclusión progresiva de Dios, etc., pues eso nos encontramos ahora en una sociedad en Europa, en Occidente, cada vez más, en la que Dios está cada vez más ausente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? De eso trata en el fondo también el libro”, sostuvo.

Bergoglio de Argentina, Bergoglio del Vaticano

En la gira de promoción de El loco de Dios en el fin del mundo Cercas estuvo en Argentina a pocos días de la muerte del papa Francisco y pudo observar cómo percibían al religioso.

“Hubo un Bergoglio argentino y un Bergoglio en el resto del mundo. Es decir, el Bergoglio de Argentina no se parecía al del resto del mundo”, dijo.

“De hecho, cuando la gente leía mi libro, cuando me oía hablar por la radio, muchos me decían, ‘Ah, este no era nuestro Bergoglio. Este no era lo que nosotros conocíamos’. Cuando Bergoglio aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro sonriendo, la gente en la Argentina se preguntaba, ¿y qué hace sonriendo este tipo? Porque el Bergoglio, creo que ellos conocieron al Bergoglio sombrío”, agregó.

En la misma línea, sostiene que “en Argentina, además, Bergoglio era muy divisivo. Bergoglio ha sido un personaje muy divisivo en el resto del mundo. Y en todo el mundo, en toda la iglesia. Como te decía, muy disruptivo. Y él no se avergonzaba de eso sino que al contrario, creía que debía serlo porque Cristo fue divisivo y fue disruptivo y por lo tanto el Papa también tenía que serlo y lo consiguió, vaya que sí lo consiguió”.