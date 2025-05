Torre Entel cumplió 50 años y celebró con intervención sorpresa de Los Bunkers

“Ven aquí, no sabes cuánto te esperé, oh, las noches que no me dormí”, coreaba la multitud de transeúntes junto a la banda nacional Los Bunkers, en pleno Santiago Centro. Fueron cientos de personas las que se detuvieron sorprendidas para ver la intervención ciudadana realizada por Entel a los pies de su icónica Torre, en el marco de la conmemoración de sus 50 años.

La intervención, que se realizó durante la tarde de este martes, comenzó dos días antes, cuando, a través de más de 1.200 pantallas digitales instaladas en diferentes puntos de Chile y el Metro de Santiago, se anunció que algo iba a pasar.

La tensión y expectativa aumentó el lunes, cuando la renovada pantalla de la Torre Entel inició una cuenta regresiva y mostró el latido de un corazón. Apenas el reloj llegó a cero, los transeúntes fueron testigos de cómo la banda nacional, Los Bunkers, no solo estaba en la pantalla sino que en un escenario en la Plaza de las Telecomunicaciones, donde inició un show con su hit tributo “Ven Aquí”.

“Ser parte de esta actividad para nosotros significa la oportunidad de tocar en un lugar icónico de la ciudad, además de también volver a tocar eléctrico, al menos por un ratito, después de un buen tiempo. Durante el último año hemos estado abocados a tocar en formato acústico desde que grabamos el Unplugged, así que es muy especial para nosotros poder tocar en eléctrico para la gente de manera gratuita, y también estar presente en la inauguración de un lugar muy importante y emblemático para la ciudad”, destacó la reconocida banda nacional.

Por su parte, el gerente general de Entel, Antonio Büchi, destacó que “estamos orgullosos de celebrar los 50 años de la Torre Entel, ícono de la modernidad y la tecnología que, desde la década de los 70′, se transformó también en un ícono urbano de la ciudad. Hoy, la volvemos a relanzar con la última tecnología de la pantalla, junto a los ciudadanos que nos vinieron a acompañar y con las personas que se pudieron conectar para disfrutar de esta intervención”.

“La Torre Entel está en el corazón del centro de Santiago y hoy vuelve a brillar con más fuerza que nunca, la reinauguración de su icónica pantalla es un símbolo potente de lo que queremos para nuestra ciudad. Esta es la forma de seguir recuperando la ciudad para las personas, que lugares icónicos vuelvan a ser puntos de encuentro, dignidad y orgullo para todos los santiaguinos”, afirmó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

En esa misma línea, el Delegado Presidencial, Gonzalo Durán, enfatizó que la Torre ha sido testigo del desarrollo de nuestra ciudad y “ha estado presente en hitos históricos, celebraciones masivas, especialmente, en los Años Nuevos, cuando convocaba a miles de personas y su show pirotécnico se podía ver desde casi cualquier punto de Santiago. Hoy, con su renovación tecnológica, vuelve a iluminar la capital, proyectando un futuro más moderno y mejor conectado. A 50 años de su construcción, sigue cumpliendo su promesa: conectar a las personas”.

La pantalla LED más alta del mundo

La torre fue inaugurada en 1974, con un diseño inspirado en la comunicación por señales de humo —por ello su forma de antorcha—, la Torre Entel se convirtió en el punto principal de conexión telefónica de la época, además, de ser un punto de referencia de la capital con sus 127,35 metros de alto, lo cual la catalogó como el edificio más alto de la ciudad hasta 1992.

Parte de la conmemoración de las cinco décadas de la Torre Entel, implicó una renovación tecnológica de su pantalla, con el objetivo de revitalizar su estructura, la cual es hoy parte del paisaje urbano de Santiago.

La nueva pantalla LED SMD destaca por ser la única pantalla LED de 360° de mayor calidad, luminosidad y contraste jamás instalada a esa altura en todo el mundo. Su ubicación, visibilidad desde múltiples puntos de Santiago y potencia tecnológica la convierten en un nuevo ícono ciudadano.

“Ninguna otra pantalla en el mundo reúne estos elementos con esta magnitud, visibilidad y potencia narrativa. La Torre Entel ha simbolizado conexión desde su creación, y esta nueva pantalla, de alta calidad, abre infinitas posibilidades para que la torre siga siendo parte activa de nuestra ciudad y nuestra historia”, afirmó la gerente de Marketing de Entel, Romina Galatzan.

Por su parte, el CEO de Trison Necsum, empresa internacional que diseñó e instaló la pantalla, Mikel González, explicó que “el nuevo monitor de la Torre Entel posee más de 3 millones de píxeles activos en 360°, siendo superior a las pantallas High Definition”. Además, el experto en este tipo de tecnología agregó que, a pesar de que existen pantallas espectaculares en ciudades como Nueva York, Tokio o Londres, ninguna se compara en cuanto a diseño arquitectónico, visibilidad panorámica y eficiencia estructural.

Finalmente, es relevante resaltar que esta nueva pantalla, en comparación a la anterior, brinda una mayor eficiencia térmica y lumínica, haciéndola más sostenible y optimizando el rendimiento energético.