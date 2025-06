Bienal SACO activa la escena artística en el norte de Chile con más de 40 artistas

¿Se puede hacer arte sin museos? ¿Educar sin escuela? En un contexto geográfico dominado por la minería surge hace más de una década una propuesta que busca activar la escena cultural en Antofagasta: la Bienal de Arte Contemporáneo SACO.

“El desarrollo del arte no es proporcional a la comodidad y seguridad del entorno”, dice la directora, la artista y gestora Dagmara Wyskiel.

Wyskiel cuestiona la idea de que solo en grandes ciudades o entornos sofisticados brota la creación artística. Por el contrario, dice, “obras creadas en campos de concentración, en Alcatraz o en Siberia nos demuestran que el arte se nutre solo del ser humano y su creatividad. Es una forma simbólica de liberarse”.

Desde el 24 de junio y el 14 de septiembre de este año, Antofagasta y San Pedro de Atacama serán escenario de la duodécima edición de la Bienal de Arte Contemporáneo SACO. La duodécima edición de SACO, que este 2025 llega bajo la temática curatorial Ecosistemas oscuros, con más de 40 artistas.

La programación fue oficialmente lanzada en una actividad realizada el pasado viernes 23 de mayo en Antofagasta, donde se revelaron los principales hitos del evento que, en su nueva edición, reunirá a artistas nacionales e internacionales en una propuesta que cruza el arte y la ciencia, con énfasis los extremófilos y su manera de subsistir en condiciones extremas como el desierto de Atacama.

La directora de SACO sostiene en que el norte de Chile ha sido históricamente marginado de las políticas culturales. Mientras ciudades como Santiago y Valparaíso concentran la infraestructura y la historia artística del país, regiones como Antofagasta, Calama o Copiapó han sido destinadas, en palabras de Wyskiel, “a embrutecer miles de personas para la industria”.

En esas zonas, agrega, no existen carreras de arte ni museos especializados, y las universidades no disponen de espacios para la circulación de obras contemporáneas.

“Entre Valparaíso y Arica no hay una verdadera escena de arte profesional. Y eso es dramático”, sentencia.

Frente a ese escenario, SACO ha optado por una estrategia que se ha convertido en su sello: construir un “museo sin museo”. Es decir, activar espacios no diseñados para el arte —puertos, cárceles, explanadas, casas en desuso— y transformarlos temporalmente en escenarios de exhibición, intercambio y formación.

El circuito expositivo museo sin museo se desplegará en diversos espacios culturales y no convencionales. En Antofagasta, las exhibiciones estarán presentes en la ex Molinera, Fundación Minera Escondida Antofagasta, el Muelle Histórico Melbourne Clark y el Liceo Experimental Artístico (LEA). En San Pedro de Atacama, en tanto, la muestra artística se desarrollará en Fundación Minera Escondida SPA.

Una de las novedades de este año es la utilización de un edificio patrimonial que albergará más de 40 artistas, el edificio de la ex Molinera de Antofagasta, en funcionamiento desde 1963, ha sido por décadas parte del paisaje visual de la ciudad, ahora recibirá a SACO. Adquirido por el Gobierno Regional de Antofagasta en 2022, el edificio será rehabilitado para albergar el archivo y museo regional, que corrían riesgo de inundarse al estar ubicados en el borde costero. Antes de que comiencen las obras de remodelación, abrirá sus puertas este año como sede principal de la Bienal SACO.

Una escena que nace de la carencia

La bienal se define por tres pilares: museo sin museo, escuela sin escuela y territorio. Cada uno de estos responde directamente a las falencias estructurales de la región. En vez de esperar la creación de museos o carreras universitarias, SACO decide intervenir lo que hay, crear comunidad y proyectar el arte como posibilidad simbólica.

Wyskiel, que lleva más de veinte años viviendo en el norte de Chile, defiende su decisión de permanecer en una zona históricamente relegada: “Me parecía insólito que cinco regiones tan potentes, con tanta gente, tanta capacidad artística e intelectual, no tuvieran museos ni escuelas de arte”.

En su opinión, esta ausencia no es casual, sino producto de una política estatal que ha dejado la educación y la cultura en manos del mercado. Para la directora de SACO, la carencia no es un impedimento, sino una oportunidad: “La falta de infraestructura no paraliza, al contrario, genera espacios para lo imaginario, para la invención poética que termina siendo concreta”.

Y sostiene que, al contrario de lo que ocurre en muchas ciudades europeas, saturadas de patrimonio cultural acumulado, “aquí hay espacio para crear, para producir, para imaginar”.

Uno de los artistas presentes en la Bienal es Francisco Medel, artista y arquitecto antofagastino. En SACO1.2 presentará El pescador de sueños, un bote-maqueta habitacional, tejido con cuerdas recicladas, piedras y recuerdos familiares, como un rito íntimo de memoria y desaparición.

“Participar en SACO representa un momento bisagra en mi trayectoria. Tras 28 años trabajando desde la pintura, esta instalación marca una expansión natural de mi lenguaje visual hacia lo tridimensional. Es el inicio de una nueva etapa, más madura y multidisciplinaria, donde se cruzan el arte, la arquitectura y la memoria emocional del norte. Estar en la Bienal, en mi propio territorio, da un sentido profundo al gesto de exponer: es como volver al origen, pero con nuevas herramientas”, explica el artista a El Mostrador.

En ese sentido, el artista considera que SACO ha sido fundamental para visibilizar las prácticas contemporáneas que surgen desde los márgenes del país.

“Ha abierto un espacio de conversación crítica y simbólica en un territorio históricamente periférico dentro del circuito artístico nacional. Es una plataforma que permite articular pensamiento, acción, comunidad y paisaje, desde una mirada que no es centralista, sino situada. Es un espacio que dignifica la creación desde el desierto, desde el borde costero, desde el habitar antofagastino”, agrega.

Además, entre los artistas internacionales están la alemana residente en Suiza, Catherin Schöberl. Su obra El desierto de los que aman se presentará en el Espacio Comunitario de Fundación Minera Escondida en San Pedro de Atacama. Durante el 2024, la artista y educadora estuvo durante dos meses en Antofagasta, tras ser seleccionada por la institución cultural suiza Atelier Mondial. Este trabajo en el territorio le permitió crear su proyecto artístico, que combina métodos de performance, danza y arte cinematográfico, con enfoques participativos y educativos.

Otro que vuelve luego de realizar residencia en SACO durante el 2024 es el norteamericano Osceola Refetoff, artista visual y cineasta conocido por documentar la relación entre la humanidad y el medioambiente. Osceola intervendrá paletas publicitarias en desuso ubicadas en diferentes espacios públicos de la capital regional, que albergarán imágenes de su autoría a gran escala.

La comunidad local podrá conocer el trabajo de la artista visual eslovaca establecida en Italia, Natália Trejbalová, quien será parte de SACO1.2 con Never Ground, obra audiovisual inspirada en relatos de ciencia ficción sobre el mundo subterráneo y los últimos descubrimientos científicos que conectan la exploración espeleológica con la exploración espacial. Esta pieza audiovisual fue seleccionada por la directora del Festival Video Sound Art de Milán, Laura Lamonea.

La artista sonora y compositora iraní radicada en Berlín, Sarvenaz Mostofey, también será parte de Ecosistemas oscuros bajo la curaduría del polaco Krzysztof Gutfrański. La práctica artística de Sarvenaz explora la resonancia del sonido en el espacio y la memoria cultural. Con la exhibición Our Voice Is Echo!, la artista invitará a dialogar desde perspectivas no-europeas sobre machismo, violencia contra las mujeres y la emancipación pacifista a través de la música.

También se suma a la bienal la fotógrafa y geóloga argentina Giovana Zuccarino, cuyas áreas de trabajo abarcan la investigación de la historia de la astronomía, la geología, los inicios de la fotografía, el desarrollo de instrumentos científicos y las crónicas científicas reales e imaginarias. En su obra, Ambrotos, propondrá pensar la fotografía como una herramienta científica que fue utilizada en la astronomía para expandir la visión humana y mostrarnos lo que nuestros ojos no llegaban a ver.

Por último, la polaca Katarzyna Tretyn, artista interdisciplinar que une el mundo del arte y la ciencia, llegará con TheObservatory of Silence, proyecto que surge de la necesidad de comprender nuestro lugar en el universo y de reconocer que puede existir vida en lugares que durante mucho tiempo hemos pasado por alto.

Para más detalles, puedes revisar la programación completa en este link.