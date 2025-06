Cineasta uruguayo Pablo Stoll estrena en Chile comedia zombie “El tema del verano”

El próximo miércoles será la avant premiere de “El Tema del Verano” en el Centro Arte Alameda, una delirante comedia zombie del reconocido director uruguayo Pablo Stoll (codirector de “25 Watts” y “Whisky”).

El filme tuvo su estreno mundial en el Festival de Sitges 2024 y ganó el Premio a la Mejor Dirección en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre (BARS).

La trama cuenta la historia de Ana, Malú y Martina, quienes se ganan la vida seduciendo a chicos ricos, para después drogarlos y robarles.

En este verano postpandémico, planean el golpe más grande de sus carreras: robar a Ramiro Tübingen, millonario excéntrico y mecenas de artistas diletantes. En vez de dormir a sus víctimas, las matan sin querer. El problema es que este verano los muertos… ¡no mueren!

Stoll (Uruguay, 1974), junto a Juan Pablo Rebella, escribió y dirigió 25 Watts (2001) y Whisky (2004). Ambas películas recibieron varios premios internacionales. 25 Watts ganó el Premio a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Cartagena (2002) y el Premio FIPRESCI en el Festival de Cine de Rotterdam (2002). Whisky recibió el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Cannes (2004), el Oso de Plata al Mejor Guion en el Festival de Cine de Berlín (2004) y fue galardonada en festivales de todo el mundo. Ambas fueron estrenadas comercialmente en más de 25 países.

Conoce bien Chile: es amigo de cineastas como Matías Bize, Alejandro Fernández Almendras y Sebastián Lelio, pero además recuerda que de adolescente fue a la Cinemateca Uruguaya y quedó impresionado con la obra de Raúl Ruiz.

La película tendrá su estreno el jueves 3 de julio a las 19:30 horas en Santiago en la Sala K – Universidad Mayor, con la presencia de Stoll para un conversatorio moderado por Christian Ramírez. El director también viajará a Valparaíso para presentar la película el día viernes 4 de julio a las 19:00 horas en Insomnia Teatro Condell.

“El Tema del Verano” también estará en cartelera en Cinepolis La Reina, Sala Latente (La Serena), el Centro Cultural de Coyhaique y el Centro Cultural de Puerto Montt.

Otras actividades que contarán con la presencia de Pablo Stoll en Santiago serán el martes 1 de julio (19:00 horas Whisky + conversatorio con Pablo Stoll en Cineteca Nacional) y el miércoles 2 de julio (18:45 horas, avant première en Centro Arte Alameda).

“Los zombies siempre me gustaron desde chico. La primera película que vi en VHS en mi vida fue una película de zombies. El primer libro de cine, de producción de cine de cómo se hace una película que leí en mi vida, es un libro de Jonah Russo que es guionista y de The Night of the Living Dead, la película que dirigió George Romero, y que es fundacional de los muertos vivos en los años 60. Entonces esas dos cosas que me marcaron bastante de chico”, comenta Stoll a El Mostrador.

“Me llevó mucho tiempo hacerla, es una historia larga la producción de esta película, pero nada, siempre me pareció que era como interesante buscarle el tono de mis otras películas, que son comedias raras, a una película con muertos vivos, y especialmente una película con muertos vivos que pasa en el verano, que en general no hay tantas que sean así”.

La cinta es una coproducción entre Uruguay (Nadador Cine), Argentina (La Unión de los Ríos) y Chile (500 Cinema), y demoró más de 10 años en realizarse.

El elenco combina figuras estelares del nuevo cine uruguayo, argentino y chileno.

Entre los personajes principales, destacan la actriz y cantante Malena Villa como Malú, Azul Fernández como Ana, Débora Nishimoto como Martina, y Agustín Silva, quien interpreta a Tito.

Origen chileno

Stoll cuenta que la película se le ocurrió un verano en la cual estuvo de vacaciones en la costa oceánica uruguaya y al lado había un grupo de jóvenes y empezó a fantasear con una historia para ellos en la cual terminaban todos transformados en zombis.

“Eso fue lo primero que pensé, lo escribí un poco. En ese momento estaba produciendo una película que se llamaba ‘Tres’, que fue mi primera coproducción con Florencia Larrea, mi primera coproducción con Chile, y cuando fui a Santiago a hacer el sonido de la película y el color de la película nos juntamos con Florencia en un bar, en el bar del Clinic”, recuerda.

“Empezamos a hablar de cine latinoamericano y de las películas que hacíamos y las películas que ya habíamos estado trabajando y en un momento Florencia dijo, ‘a mí me encantaría hacer una película de zombis’, y yo le dije, ‘mira, justo tengo un proyecto de zombis que estaba pensando’, y me dijo ‘bueno, si lo tenés en serio, escribilo y yo lo produzco’, y bueno ahí surgió esa sociedad con Florencia, que después de muchos, muchos, muchos años y muchas ideas y venidas y problemas, terminó fructificando en esta película”.

Pandemia

Una de los desafíos que debió enfrentar la filmación fue la pandemia: por su culpa de la pandemia se debió suspender dos veces el rodaje, y por otra parte también marcó una forma de producción de la película.

“La película se rearmó en un sentido productivo que podía hacerse y estaba un poco marcado por la pandemia. Y cuando estábamos en ese rearme junto con Adrián Viñes, el otro guionista, decidimos, bueno, esto tenemos que ponerlo dentro de la película. O sea, no podemos hacernos los boludos de que no hubo pandemia o que no hay pandemia”.

Para Stoll, “en realidad estamos haciendo una película como con un poco de distopía, fin del mundo, muertos vivos, y en ese momento estábamos viviendo esa idea, así como de que estamos en nuestra propia distopía”.

“Entonces pusimos cosas de la pandemia y mucha gente nos dijo, ‘no, la gente se va a aburrir, no les va a interesar esto cuando pase'”.

Sin embargo, “me parecía que eran buenos chistes, que estaba bueno reflexionar sobre eso y que al revés, cuando la película se estrenara la gente se iba a acordar de esas pelotudeces que hacíamos en la pandemia y se iba a reír de lo absurdo. Entonces la pandemia fue muy importante de alguna forma en la película”.

Su próximo proyecto actualmente es un podcast de cuatro episodios sobre una estafa multimillonaria que se realizó en Uruguay, que tiene muchas aristas de true crime, y que está produciendo junto al periódico uruguayo La Diaria, con el cual en 2024 hizo un documental sobre algunos casos de corrupción política.

“Ahora estoy abocado a eso, estoy tal vez un poco lejos del cine, pero escribiendo y contando, que es algo que me interesa. Y después tengo un proyecto de largo que tiene media financiación, para adolescentes, que se llama ‘Papá no es Punk’, basado en una novela de Federico Daniel, que es un escritor uruguayo. Así que bueno, veremos cuándo saldrá ese”.