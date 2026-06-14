Incendio en procesadora de neumáticos en Cerrillos genera nube de humo visible desde toda la RM

Un incendio de proporciones se encuentra en desarrollo en Cerrillos, Santiago, dentro de una procesadora de neumáticos. El siniestro provoca por estos momentos una columna de humo visible desde varios puntos de la Región Metropolitana.

Las llamas, que iniciaron a eso de las 05:30, afectan dependencias de la compañía TS-Chile, ubicada en el sector de Avenida Pedro Aguirre Cerda, donde decenas de voluntarios de Bomberos trabajan para contener el avance de las llamas. La magnitud del fuego obligó a activar una tercera alarma de incendio, lo que implicó el despliegue de compañías especializadas, incluyendo unidades provenientes de Maipú y de otros cuerpos de Bomberos de la capital.

Desde la Seremi de Salud Metropolitana recomiendan la adopción de medidas para reducir riesgos. “Ante incendio en Cerrillos, el humo puede afectarte. Si estás en sectores cercanos: cierra puertas y ventanas, evita actividad física al aire libre y protege especialmente a niños, personas mayores y personas con enfermedades respiratorias. Consulta ante síntomas”, indicaron.

🔥 Ante incendio en #Cerrillos, el humo puede afectarte. Si estás en sectores cercanos: cierra puertas y ventanas, evita actividad física al aire libre y protege especialmente a niños, personas mayores y personas con enfermedades respiratorias. Consulta ante síntomas. Video pic.twitter.com/nm0272b7wn — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) June 14, 2026

Según recoge Meganoticias, vecinos del sector denuncian hace años las condiciones del lugar, donde acusaron que, a pesar de que el recinto era presentado como empresa de reciclaje, en los hechos operaba como un acopio de neumáticos.