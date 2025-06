Serie documental sobre asesinato de Orlando Letelier gana dos premios en Francia

La serie documental producida por La Ventana Cine (“Chicago Boys”), “Expediente Letelier”, ganó dos premios en el pitch de Historia en Sunny Side of the Doc, el mercado internacional más relevante de Francia, especializado en contenido audiovisual de no ficción.

El proyecto, aún en etapa de producción, está dirigido por Rafael Valdeavellano y Nicolás Acuña, y producido por Mitzy Saldivia, y la participación de la periodista Carola Fuentes como presentadora, acaba de recibir el Best History Pitch y el Lionel Guenoun Prize de Will Production en el mercado francés.

El proyecto revela la red oculta de espías, agentes secretos y operaciones encubiertas detrás del asesinato con coche bomba del ex embajador chileno Orlando Letelier en Estados Unidos, exponiendo un escándalo diplomático internacional cuya historia completa sale a la luz hoy, al acercarse el 50º aniversario.

Carola Fuentes, tras recibir los dos premios junto a Rafa Valdeavellano, señaló: “estamos super contentos porque ganamos el Pitch de Historia, en un espacio súper competitivo, donde había seis proyectos increíbles compitiendo”.

“Este año estuvimos tres proyectos chilenos seleccionados en distintos pitch en Sunny Side of the Doc, un mercado quizás no tan conocido en Chile, pero que es muy relevante. De hecho, el año pasado tras nuestro paso por aquí, obtuvimos una coproducción con España para una serie que ya se estrenó en la Televisión española, llamada ‘Hope! Estamos a tiempo'”, recordó.

“Ahora nos vamos con una coproducción con Holanda para ‘Expediente Letelier’ y otra coproducción con Alemania para un tercer proyecto. Nos vamos muy entusiasmados y agradecidos por estos logros y por todo el apoyo recibido de parte de instituciones como Chiledoc”, dijo.

Tres cintas chilenas

Entre el 23 y 26 de junio se llevó a cabo Sunny Side of the Doc en La Rochelle, Francia, un mercado que por más de 30 años ha ofrecido un espacio para el fomento de co-producciones, la búsqueda de financiamiento y comercialización de documentales.

Este año, por primera vez tres producciones chilenas fueron parte de la selección oficial del mercado.

La coproducción chileno alemana “Desvelando el cosmos” se presentó en el Pitch de Ciencia; mientras que “Expediente Letelier” lo hizo en el de Historia; y “Travesía Polo Sur” en Naturaleza & Medio ambiente.

La primera retrata cómo a partir del otoño de 2025, el Observatorio Vera C. Rubin cartografiará todo el cielo nocturno a una velocidad sin precedentes, captando los cambios casi en tiempo real. Investigadores de todo el mundo esperan descubrimientos revolucionarios sobre supernovas, materia oscura y energía oscura. ¿Proporcionará este nuevo telescopio observaciones que desafíen o incluso transformen nuestra comprensión del cosmos?

La última, en tanto, de cuatro capítulos, dirigida por Jota Loyola y producida por Juan Ramírez (Oxitocine), se adentra en el Polo Sur. Siguiendo las expediciones de exploradores internacionales, esta serie descubre la ciencia de frontera.

“Que Chile llegue a Sunny Side of the Doc con tres proyectos seleccionados en diversos pitches, es algo inédito. Sunny Side es un mercado muy importante para potenciar contenidos más factuales. Los contenidos y formatos de la película y dos series que se presentarán, son diversos y dan cuenta de la diversidad de propuestas que se está generando en Chile”, comentó Paula Ossandón, directora de Chiledoc.