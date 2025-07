En agosto vuelve Congreso Jóvenes Futuro: invitación a despertar del scroll y repensar el presente

¿Por qué cada vez nos cuesta más soltar el celular? ¿Cuánto tiempo nos consume el scroll infinito? ¿Cómo afecta esto a nuestra salud y nuestra participación en la sociedad? Estas preguntas serán el núcleo de la conversación en la sexta edición de Congreso Jóvenes Futuro (CJF), el espacio que busca empoderar a las juventudes chilenas para protagonizar el mundo que viene y construir un futuro más humano y democrático.

El encuentro que se realizará el jueves 7 y viernes 8 de agosto en el Salón de Honor del Congreso Nacional, sede Santiago, reunirá a más de 30 speakers nacionales e internacionales, entre los que destacan figuras como María José Castro, periodista y creadora de contenido conocida como Lady Ganga; Dani Cachilupi, influencer y cosplayer; Gabriela Arriagada, investigadora en ética de la inteligencia artificial; Dylantero, streamer y YouTuber, y con la visita especial de la speaker internacional Marijam Didžgalvyté, reconocida periodista lituana y autora especializada en la industria de los videojuegos, quien presentará su nuevo libro “Cómo los videojuegos están cambiando el mundo”, de ediciones Godot.

Junto a ellos, jóvenes activistas, divulgadores, científicos y artistas debatirán sobre branirot, bienestar digital, inteligencia artificial, cultura pop, salud mental, inclusión social y participación política, desde una perspectiva juvenil pero también intergeneracional.

Un evento que llega en un momento clave para el país, puesto que en Chile los adolescentes pasan cerca del 40% de su día frente a pantallas, lo que ha intensificado problemas de salud mental, especialmente en las mujeres jóvenes.

“Vivimos en una era de cambios exponenciales, donde las grandes plataformas tecnológicas están moldeando nuestras emociones, nuestra convivencia y hasta el futuro de nuestras democracias. Queremos que las juventudes comprendan el mundo que enfrentan y tengan herramientas para incidir en él. Si no entienden el futuro, no podrán decidir ni transformarlo. Y no queremos un futuro escrito solo desde una mirada adultocéntrica”, señaló Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro.

Por su parte, la senadora Ximena Órdenes, presidenta de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, subrayó: “Queremos que este espacio sea una experiencia viva, donde se mezclan la ciencia, el arte, la tecnología y las voces de las juventudes. Nuestra misión es humanizar la sociedad, democratizar el futuro y construir ciudadanía, acercando grandes temas de manera entretenida y participativa”.

“En un contexto de acelerado desarrollo tecnológico, es clave que las y los jóvenes participen en las discusiones sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías, para asegurar un futuro más justo e inclusivo. En Chile, donde aún persisten brechas de conectividad y acceso en zonas rurales, el desafío es mayor: se requieren espacios que impulsen la formación digital y reduzcan la desigualdad en el acceso al conocimiento”, agregó el senador Alfonso De Urresti, integrante de la Comisión Desafíos del Futuro.

Programación de jóvenes para jóvenes

Para el equipo de contenidos, esta edición de CJF implica el desafío de interpretar las inquietudes reales de las juventudes: qué consumen, a quiénes siguen y dónde están emergiendo nuevos liderazgos. Al respecto, Hugo Opazo, encargado de contenidos del Consejo del Futuro, señaló que: “Inspirados en la lógica del scroll y lo absurdo de las redes sociales, el programa aborda fenómenos como los memes, las nuevas redes sociales como los videojuegos, la música urbana, el activismo digital, la innovación social. Cómo han logrado nuevos espacios en el deporte, y referentes en temas de inclusión. También se explorarán temas como el bienestar digital, promoviendo una reflexión crítica sobre el uso de la tecnología y su impacto cotidiano”.

El jueves 7 de agosto, Congreso Jóvenes Futuro 2025 abrirá su programa con exponentes que reflejan la diversidad de intereses y causas que movilizan a las juventudes chilenas. Entre ellos figuran Bastián Barría, ingeniero y activista medioambiental; Bastián Ríos, productor musical y creador audiovisual; Daniel Barría, representante del Observatorio del Juego; e Isidora Uribe, activista por la inclusión de personas con discapacidad.

También participarán Javier Manríquez, periodista y escritor; Jaime Morales, dirigente ambiental de Bosque Barrio; Sebastián Muñoz, sociólogo e investigador de la cultura del rap y las tecnologías; y Fernanda Silva, empresaria turística dedicada a rescatar el patrimonio cultural de la Caleta Chome.

La jornada del viernes 8 de agosto estará marcada por el cruce entre ciencia, tecnología y cultura digital, con nombres como Emilio Campos, creador del videojuego Ánima, inspirado en la mitología mapuche; Esteban Castro, joven innovador tecnológico con proyectos medioambientales; Eugenio Herrera-Berg, ingeniero experto en inteligencia artificial; Francisca Jauregui, directora de educación del Observatorio del Juego; Hans Contreras, profesor y divulgador de contenidos pedagógicos; Ignacio Cabrera, arquitecto y líder del proyecto Chile escala Minecraft; Juan Pablo Duhalde, director nacional de INJUV; Matilda Aguirre, líder del Proyecto Alegría que Cura; Melissa Muñoz, creadora de AutistApp; y Sergio Villagrán, biólogo y comunicador científico.

Con charlas en formato “Manso Speech” y conversaciones multidisciplinarias en el espacio “Dale Play”, explorarán desde la ética en la inteligencia artificial y la cultura gamer, hasta emprendimientos tecnológicos con impacto social, consolidando el Congreso como una plataforma para visibilizar las inquietudes y aportes de las nuevas generaciones.

La transmisión oficial podrá seguirse en www.congresofuturo.cl, TV Senado, UChile TV, Conciencia 24.7, UES TV, NTV e INJUV. La inscripción es gratuita y ya se encuentra disponible en: https://jovenes.congresofuturo.cl/.

Sobre el evento

Nacido en 2018, Congreso Jóvenes Futuro es un espacio creado para dar voz a las juventudes chilenas y acercarlas a los grandes debates sobre ciencia, tecnología, cultura y sociedad. A lo largo de sus ediciones, se ha consolidado como una plataforma que impulsa la reflexión crítica, la participación activa y la construcción de comunidad entre jóvenes, abordando los desafíos del presente y del futuro desde una mirada inclusiva y diversa.

Congreso Jóvenes Futuro 2025 es organizado por Congreso Futuro, el Senado de Chile, través de su Comisión Desafíos del Futuro y Fundación Encuentros del Futuro (FEF), con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y BHP Foundation, en colaboración con INJUV, el Observatorio del Juego, la Cámara de Diputadas y Diputados y TV Senado.