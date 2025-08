Trompetista española Ana Romero: “Me apasiona tocar clásico”

La trompetista clásica española Ana Romero se presentará este viernes 1 y sábado 2 de agosto en la Gran Sala Sinfónica Nacional, bajo dirección de Luis Toro Araya.

La artista interpretará el Concierto para trompeta del compositor austrohúngaro Johann Nepomuk Hummel.

Con estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la trompetista obtuvo un Máster en Interpretación en el Royal Conservatoire of Scotland.

“No tengo expectativas más allá de dar lo mejor de mí en los ensayos y en el escenario. Cuando toco, me centro en hacer todo tal y como lo he trabajado”, adelantó Romero a El Mostrador. “Obviamente me gustaría que salieran más oportunidades después de estos conciertos”.

Nuevas amistades

Romero ya ha visitado Latinoamérica varias veces. La primera vez fue hace tres años, cuando vino para participar en un festival internacional en Mexico llamado Vientos de la Montaña, “lo que creo que me dio visiblidad en otros países del continente también”.

“A partir de ahí conocí a grandes músicos e hice nuevas amistades. El año pasado fui contactada a través de mis redes y estuve en Chile como profesora invitada para hacer actividades con los alumnos de trompeta de la Universidad Católica”.

El Teatro de las Artes de Panguipulli y el Centro Cultural de Osorno colaboraron para que fuera posible su visita, “y creo que a partir de ahí me han surgido estas nuevas bonitas oportunidades para este año como solista, en Chile de las cuales estoy muy agradecida”.

Al ser consultada sobre cómo llegó al instrumento, cuenta que a los ocho años comenzó sus estudios de trompeta.

“En mi caso es una historia sencilla. Mi mejor amiga de la escuela tenía un hermano mayor que tocaba la trompeta, y cuando me enteré de eso, me pareció una idea fascinante. Nunca llegué a ver a nadie tocar la trompeta, ni siquiera al hermano de mi amiga, pero la idea de generar y producir sonidos usando el cuerpo y los músculos de la cara me encandiló y les pedí a mis padres que me apuntaran a trompeta”, cuenta.

“Hubo otras sugerencias de instrumentos en mi entorno pero yo no cedía, ¡quería que fuera ese instrumento! En mi familia se desconocía todo sobre el tema, puesto que no vengo de familia de músicos, pero hasta hoy en día puedo decir que es gracias al apoyo de mi familia que estoy aquí”.

Agrega que no es que ella eligiera a los ocho años ser música clásica, pero es la formación que recibió y cómo aprendió a tocar.

“Puedo decir que me siento muy muy afortunada de que haya sido así, porque me apasiona tocar clásico y cuando he intentado tocar otros géneros, aparte de que no tengo suficiente conocimiento de ellos, no me ha gustado. Para mí nada se compara a esa sensación de tocar repertorio clásico y buscar la limpieza del sonido y respetar todo lo escrito y las distintas articulaciones”.

Por otro lado, su hobby favorito es la natación.

“Me ayuda a enfocarme en la respiración y a concentrarme en cómo usarla. Además nadar me recuerda al verano -mi estación favorita- y me aclara la mente. También me gusta leer, sobre todo en otros idiomas”.

Experiencia en Chile

El año pasado, Romero estuvo en Chile como profesora invitada de la Universidad Católica y durante ese tiempo conoció a Hermes Quintanilla, profesor de trompeta de la universidad, al trompetista Mauricio Castillo, y este año tuvo la oportunidad de conocer a otros trompetistas en Concepción como Nelson Herrera y al “gran profesor” Eugene King.

“Para mí es especial lo bien que me han acogido y además descubrir que además de buenos instrumentistas, son grandes personas. Da gusto rodearse de gente así. Conocí también a jóvenes talentos en la universidad y en Panguipulli, y en Osorno me trataron genial también”.

Además, de momento estará en Santiago durante agosto, justo después de los conciertos, porque ha sido invitada para tocar de trompeta primera en La Traviata, a raíz de ser finalista en la audición para el puesto de trompeta solista de la Filarmónica.

“Después de eso me han invitado a un festival de bronces en Colombia para septiembre, así que tengo ganas de conocer nuevos lugares y gente de Sudamérica. Me gustaría conocer alguna playa de Chile en un futuro próximo y también el desierto de Atacama”, concluye.