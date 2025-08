Directora de obra sobre hijos de represores y negacionismo: “No hemos avanzado, sino retrocedido”

Una obra que mezcla danza, teatro y documental, basada en testimonios de hijos de represores, será exhibida este sábado en La Pintana en el marco de una gira nacional.

Se trata de “No en mi nombre”, dirigida por Claudia Saldivia Vega, que se podrá ver a las 19:00 horas en el Corporación Cultural (Av. Sta. Rosa 12975) de la comuna de forma gratuita.

El montaje se articula a partir de los relatos de tres mujeres -Erika Lederer, Analía Kalinec y Patricia Pienovi-, hijas de militares y agentes de seguridad (dos de ellos condenados por crímenes de lesa humanidad).

Además, el espectáculo se complementa con la proyección del documental “No En Mi Nombre – Historias Desobedientes”, realizado por el cineasta Rodrigo Vázquez y el Colectivo Alternance Théâtre, en colaboración con Bethnal Films, el colectivo Historias Desobedientes de Chile y la Asamblea de Desobedientes de Argentina.

Además, cada función incluye sesiones de mediación con enfoque psicosocial y educativo, a cargo de Hilda Baeza.

Origen

Saldivia cuenta a El Mostrador que el proyecto nació tras un encuentro en 2019, mientras realizaba una gira con la obra “Patria”, con funciones en Villa Grimaldi.

En ese mismo lugar, los colectivos “Historias Desobedientes de Chile” y “Asamblea de Desobedientes de Argentina” presentaban el libro “Escritos desobedientes”, una recopilación de textos redactados por hijas e hijos de represores de las dictaduras del Cono Sur que decidieron denunciar públicamente a sus propios padres.

“Su valentía nos conmovió profundamente. Como Alternance Théâtre, sentimos el deber de dar voz a estos testimonios y transformarlos en una obra que entrelazara memoria, identidad y justicia. Dirigirla fue, para mí, una necesidad ética y artística”.

Desafíos

La artista cuenta que uno de los mayores retos fue mantener el equilibrio entre la densidad emocional de los testimonios y la creación de una obra escénicamente viva y simbólica.

“También fue complejo traducir al lenguaje teatral una materia tan delicada sin caer en el morbo ni en la simplificación. La transdisciplinariedad exigió una articulación precisa entre música, cuerpo, texto, mapping y objetos, para permitir al público un respiro, un suspiro, antes de enfrentar una nueva historia”, explica.

La mezcla de géneros, en tanto, se debe a que su colectivo teatral se ha caracterizado desde sus inicios por crear montajes en los que las disciplinas dialogan para construir una experiencia común.

“En este proyecto, esa transdisciplinariedad era aún más necesaria, porque el dolor y la memoria no se expresan solamente con palabras”, dice.

“Requeríamos un lenguaje escénico expandido, donde el cuerpo, la imagen y el sonido aportaran otras capas de sentido. Cada disciplina ofrece una resonancia particular para contar la historia, y el teatro, con su potencia integradora, logra articular el relato en su totalidad, creando un espacio de escucha profunda y colectiva”.

Características

Al ser consultada sobre lo que caracteriza a estos testimonios de los “hijos desobedientes” responde que “es una toma de conciencia dolorosa pero radical: romper el silencio familiar, cuestionar la herencia recibida y asumir un compromiso con la verdad y la justicia”.

“No todas las personas logran hacerlo. Algunas eligen la negación, por miedo, por lealtad, o porque su entorno no permite la desobediencia”, explica.

Y agrega que estos procesos son profundamente dolorosos y solitarios.

“Muchas veces, estas hijas e hijos no son reconocidos ni por las víctimas de las dictaduras ni por sus propias familias. Aunque insisten en que no buscan ponerse en el lugar de las víctimas, sus vínculos no les permiten situarse en un espacio cómodo dentro del relato histórico. Si bien son figuras necesarias en los procesos de verdad y justicia, permanecen en un lugar incómodo y constantemente cuestionado”.

Vínculo con “Patria”

Este montaje además está vinculado directamente con su obra previa, “Patria”.

“Ambas comparten una raíz común: interrogar la relación entre memoria colectiva e identidad individual. En ‘Patria’, abordamos el territorio y sus cicatrices históricas; en No En Mi Nombre, es la herencia familiar la que se convierte en campo de tensión. Ambas nacen de una práctica artística comprometida con los traumas aún no resueltos de nuestra historia”.

“No se trata de guardar silencio, sino, como Eneas cargando a su padre Anquises sobre los hombros mientras huye de la ciudad en llamas, de asumir el peso de nuestra herencia, no para rendirle homenaje, sino para sobrevivir, reflexionar y construir algo distinto. Eneas no abandona su pasado, pero tampoco lo repite: lo lleva consigo para fundar otra historia”.

Actualidad del tema

Finalmente, para Saldivia el tema es de actualidad, en el marco de auge del negacionismo y la ultraderecha.

“Hoy, cuando los discursos negacionistas y autoritarios resurgen con fuerza, esta obra es más urgente que nunca. Nos recuerda que la memoria no es un archivo inerte, sino una herramienta de resistencia”, dice.

Para ella, las y los “hijos desobedientes” muestran que es posible romper los pactos de silencio y decir: “No en mi nombre”. E insiste en que “sus testimonios, provenientes del “mismo bando”, tienen una fuerza particular, porque es su propia familia la que los juzga y excluye”.

“Creo que no nos preguntamos seriamente, como sociedad chilena, si estamos realmente conscientes de lo que vivimos. No puede ser que candidaturas presidenciales se hayan sostenido sobre la reivindicación abierta del legado de Pinochet. Eso nos muestra que no hemos avanzado, sino retrocedido. Lo que durante un breve período fue un tabú, hoy se expresa con impunidad”, lamenta.

A su juicio, la teoría de la ventana de Overton lo explica bien: cuando se deja una rendija abierta en la condena moral, el discurso negacionista se cuela, se normaliza y se institucionaliza.

“Pienso que esta obra se inscribe como un gesto que se opone frontalmente a esa deriva”, concluye.

Itinerario

REGIÓN METROPOLITANA

CORPORACIÓN CULTURAL COMUNA DE LA PINTANA

Obra de teatro: sábado 2 de agosto – 19:00 horas

ENTRADAS GRATUITAS

CORPORACIÓN CULTURAL COMUNA DE PUENTE ALTO

Documental y Mediación con la psicóloga Hilda Baeza: sábado 9 de agosto – 18:15 horas

Obra de teatro: sábado 9 de agosto – 20:00 horas

ENTRADAS GRATUITAS

REGIÓN DE VALPARAÍSO

PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO

Documental y Mediación con la psicóloga Hilda Baeza: sábado 16 de agosto – Sala de estudio – 17:00

Obra de teatro: sábado 16 de agosto – Teatro – 19.00 horas

ENTRADAS GRATUITAS

Documental y Mediación con la psicóloga Hilda Baeza: Domingo 17 de agosto – Sala de estudio – 16:00

Obra de teatro: Domingo 17 de agosto – Teatro – 18.00 horas

ENTRADAS GRATUITAS

REGIÓN DEL BIOBÍO

TEATRO REGIONAL DEL BIOBÍO

Documental y Mediación con la psicóloga Hilda Baeza: jueves 21 de agosto – 18:00 horas

Obra de teatro: jueves 21 de agosto – 20:00 horas

ENTRADAS PAGADAS

REGIÓN METROPOLITANA

TEATRO MUNICIPAL COMUNA DE SAN JOAQUÍN

Documental y Mediación con la psicóloga Hilda Baeza: 28 de agosto

Obra de teatro: 29 de agosto

ENTRADAS GRATUITAS

FICHA ARTÍSTICA

DRAMATURGIA: LEYLA SELMAN & ROBERTO BAEZA

COMPAÑÍA: COLECTIVO ALTERNANCE THÉÂTRE

DIRECCIÓN ESCÉNICA; Claudia Saldivia Vega

DIRECCIÓN TÉCNICA: Marcelo Parada

DIRECCIÓN MUSICAL: Paulo Rojas

DISEÑO GRÁFICO & MAPPING: Cristián Canto

COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA: Alejandro Cáceres

DISEÑO VESTUARIO: Pedro Gramegna

COACH VOCAL: Sebastián Arancibia

INTERVENCIÓN ESCULTURAS: Gonzalo Peralta

SONIDISTA: Juan Ignacio Rodríguez

INTÉRPRETES: María Paz Grandjean, Eduardo Herrera, María Olga Matte, Luciano Mansur,

Cristián Palacios, Marcia Pávez, Liliana Morán, Marcela Sepúlveda, Julio Silva y Claudia Vergara

MÚSICOS: Nicolás Navarrete, Ema Pinto, Felipe Ríos y Maggi Rust

ENCARGADA MEDIACIÓN: Hilda Baeza

PRODUCCIÓN: Inés Bascuñán

PRENSA: Claudia Palominos

COMMUNITY MANAGER: Eric León