Colombiano Tomás González es el nuevo ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas

“Desde que publicara su primer libro, hace más de 40 años, su trabajo ha indagado en la naturaleza, los afectos y la vida íntima de hombres y mujeres comunes para hilar, con transparencia y profundidad, historias inolvidables. Su obra es una de las más sólidas y contundentes de la literatura colombiana contemporánea y un tesoro hasta ahora escondido de las letras hispanoamericanas”.

Con esas palabras -extraídas del acta del jurado-, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, anunció este jueves a Tomás González como ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025.

En calidad de ministra de fe, la secretaria de Estado encabezó la deliberación del galardón que entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Luego de conocerse el veredicto, fue ella misma quien se comunicó por videollamada con el autor para contarle la buena noticia.

“Es muy halagador todo lo que dicen sobre mi obra. Estoy tan contento. Yo soy de pocas palabras y ahora estoy de menos palabras. Quedé un poco mudo porque es mucha la sorpresa. Un agradecimiento muy grande. Me produce mucha felicidad el premio. Va a ser un impulso muy grande a lo que me queda a mí por el trabajo que tengo por hacer. Es una cosa que me va a dar muchas alas de un premio como este”, afirmó Tomás González, autor de novelas como “Temporal” y “Asombro”. Y agregó: “Este tipo de premios va borrando la frontera entre los países”.

El acta consigna además que “su escritura, que ha sido celebrada por la crítica y los lectores, está atravesada por una sensibilidad poética y un estilo singular para abordar temas como la violencia, la muerte y la soledad con impresionante poder narrativo”.

La ocasión contó con la participación del jurado a cargo de escritoras y escritores del ámbito de la narrativa: Mariana Enriquez (Argentina), Pilar Quintana (Colombia) y Camila Fabbri (Argentina); además de Diego Zúñiga (Chile), Marcelo Mellado (Chile) y la secretaria ejecutiva del Libro y la Lectura, Aracelly Rojas, quienes asistieron de forma presencial.

La escritora Mariana Enriquez felicitó a su par colombiano “no solo por el premio, sino porque para mí particularmente, fue un descubrimiento tu literatura. Los compañeros (de jurado) Diego y Pilar me orientaron para la lectura y estuve haciendo una lectura intensa de tu obra en los últimos mes y medio, dos meses, y estoy fascinada. Así que, nada, felicitación. Se la agradezco mucho, de verdad”.

El autor Diego Zúñiga agregó que “estamos muy contentos de que el premio te lo lleves tú por todos esos libros que vienes escribiendo en tantos años y que cada cierto tiempo van encontrando más y más lectores. Esperamos que este premio obviamente ayude a aumentar ese grupo de lectores. Muchas gracias por construir esa obra y te esperamos en Chile”.

Sobre el Premio

El Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, creado en 2012 junto a la Fundación Manuel Rojas, como homenaje al autor chileno, de carácter bienal, es concedido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. El reconocimiento se realiza a un autor o autora iberoamericana de destacada trayectoria, cuya obra sea considerada un aporte notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica.

La ceremonia de premiación que se realizará próximamente y se le entregará al autor una medalla, un diploma y 45 millones de pesos chilenos. Además, de la edición de una antología con parte de su obra la que estará disponible en todas las bibliotecas públicas del país.

Sobre el autor

Tomás González nació en 1950 en Medellín. Es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Antes fue barman en un club nocturno de Bogotá, cuyo propietario publicó “Primero estaba el mar”, su primera novela, en 1983, publicada en Francia en 2010.

Escribe cuentos, novela y poesía. Ha publicado en México, Colombia y Estados Unidos. Hace un poco más de ocho años regresó a Colombia, después de veinte años de vivir en Miami y Nueva York, donde escribió algunos de sus libros mientras se ganaba la vida como traductor. Actualmente vive en Cachipay.

Su obra incluye la novela “Para antes del olvido” (1987), con la que ganó el Premio Nacional de Novela Colombiana Plaza & Janés en 1987. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán, italiano, entre otros idiomas.