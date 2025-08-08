El regalo de FAMFEST para el Día del niño: cultura abierta y gratuita

Con foco en la inclusión y presencia internacional, FAMFEST 2025 da inicio a su 18ª edición este fin de semana con actividades en Santiago y comunas emblemáticas.

El festival celebra el Día del Niño y la Niña con más de 80 funciones, estrenos, talleres y espacios interactivos que convierten al arte en un derecho para toda la familia.

“El desarrollo cognitivo de un niño está profundamente influido por la variedad de experiencias enriquecedoras que vive durante la etapa de mayor plasticidad cerebral, que se extiende aproximadamente hasta los 14 años. El contacto con el arte y la belleza no sólo fortalece su mundo interior, además potencia sus habilidades sociales y su sensibilidad, fomentando en ellos el deseo de construir una sociedad más justa y creativa. Famfest es un regalo para los niñas y niños del siglo XXI, queremos contribuir en las dinámicas familiares que inciten a hablar y compartir después de ver una obra. Qué mejor forma de celebrar este día dedicado a ellos”, comenta Andrea Pérez de Castro, directora de Famfest, para ilustrar la importancia de este festival que es un referente latinomericano en teatro familiar.

Actividad en GAM

La celebración comienza el sábado a partir de las 10:30 hrs. en la Plaza Zócalo de GAM, con la instalación interactiva “Árboles de los sueños” y la obra “Los Caminos de Don Floridor” de La Patogallina, fábula teatral y musical que recorre, con humor y crítica, los paisajes de la memoria latinoamericana.

Las actividades son gratuitas previa inscripción en el sitio Web famfest.cl.

Durante la tarde, a las 17:30 hrs., en la Sala A1, se presenta “Gabriela, la niña que soñaba con las estrellas”, emotiva puesta en escena sobre la vida de Gabriela Mistral, desde su niñez en el Valle del Elqui y la travesía que la convirtió en una de las mejores poetas de todos los tiempos. Con música original de Carlos Stockle, interpretada por la Orquesta Clásica del Maule.

En Renca

En paralelo, Renca se suma a la celebración con una jornada familiar el sábado 9 de agosto, desde las 15:00 hrs., en alianza con el Festival del Libro y la Niñez, en la Plaza Mayor de Renca. Entre los imperdibles destacan el pasacalle “El Gigante de Pinte”, obra dedicada a Benjamín Herrera Campillay, diaguita oriundo del pueblo de Pinte en Atacama, el hombre más alto registrado en Chile con casi dos metros y medio de altura.

Le sigue el espectáculo internacional “Bichos do Brasil”, de la compañía Pia Fraus, que ha recorridotodo Brasil y muchos países. La obra es un colorido y premiado montaje que celebra la biodiversidad de la selva brasileña, con muñecos elaborados con materiales naturales.

Cierra la jornada la presentación del Coro de niñas y niños de Renca, con poemas musicalizados de Gabriela Mistral.

La Pintana y San Ramón

El domingo 10, La Pintana y San Ramón vivirán sus propias fiestas culturales. En el Teatro Municipal de La Pintana, la jornada parte a las 11:00 hrs. con la banda Guaypes Club, que promueve valores como la equidad de género, el respeto por los derechos de niñas y niños, y el cuidado del medioambiente en clave de música urbana.

A continuación, se presentará el espectáculo “Niñas y niños de La Pintana recitan a Gabriela, un homenaje mistraliano y una nueva función de “Bichos do Brasil”.

A las 15:00 hrs., en la Explanada de la Municipalidad de San Ramón, la comunidad podrá disfrutar del espectáculo Niñas y niños de San Ramón recitan a Gabriela y del concierto interactivo de “El Arlequín y la Banda de las Tortuguitas”, cerrando un fin de semana cargado de poesía, música y teatro para celebrar a las infancias.

El decimoctavo Festival Internacional de Teatro Familiar organizado por Teatro Mori se desarrollará entre el 9 y el 24 de agosto, con 80 funciones, más de 35 obras de teatro, danza, circo y música, 9 propuestas internacionales, obras inclusivas y otras actividades para toda la familia, en destacadas salas de Santiago: GAM, Teatro Mori, CEINA, Teatro Nacional Chileno y Teatro UC, con extensiones en Lampa, La Pintana, Renca y San Ramón.

Revisa la programación completa en www.famfestchile.cl.