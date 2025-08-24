Cineasta Ignacio Agüero recibe Premio a la Trayectoria en festival documental en Argentina

El cineasta Ignacio Agüero recibió este sábado el Premio a la Trayectoria en el 25. festival DOC Buenos Aires en Argentina.

“Otorgar un premio a la trayectoria de Ignacio Agüero es un acto innecesario para el cineasta, más allá del agrado de que una institución lo reconozca. La necesidad es enteramente nuestra, y el premio una excusa para agradecerle por todas sus películas. Nunca fuimos los mismos desde que las vimos, y siempre fuimos mejores”, señala un documento de la entidad.

En el certamen además se exhibieron sus películas “Aquí se construye (o ya no existe el lugar donde nací)” (2000), “Cartas a mis padres muertos” (2025) y “El otro día” (2012).

Agradecimientos

“Estoy muy agradecido, la verdad, de recibir este reconocimiento. Es muy lindo, en verdad, recibirlo. Bueno, todo festival se necesita un caballero mayor a quien homenajear. Esta vez está bien, me tocó a mí”, señaló Agüero en tono de broma tras recibir el reconocimiento.

Agüero además recordó que su cinta “El diario de Agustín” (2008), que cuenta la historia El Mercurio y la relación de su dueño Agustín Edwards con la dictadura de Chile, tuvo su estreno mundial en dicho certamen.

Añadió que ve el premio “más bien como un estímulo en la mitad del camino. Y un estímulo para seguir ensanchando las posibilidades de ejercer la libertad de creación, que es algo que estoy recién comprendiendo de qué se trata, y porque creo que un camino así, largo y profundo”.