Premios Pedro Sienna: 26 obras nominadas destacan lo mejor del cine chileno reciente

El cine chileno celebra su diversidad, talento y potencia creativa con la nómina oficial de nominadas y nominados a los Premios Pedro Sienna 2024, reconocimiento anual que entrega el sector audiovisual nacional a las obras más destacadas del último periodo.

Este año postularon un total de 42 obras estrenadas entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024, repartidas en 21 largometrajes y 21 cortometrajes.

De ellas, 26 son las nominadas que competirán en distintas categorías como mejor largometraje de ficción, documental, guion, dirección, interpretación y especialidades técnicas. La votación fue realizada por 396 miembros del sector, lo que representa una amplia participación del medio.

“Para nuestro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es fundamental mantener vigente la entrega de los Premios Pedro Sienna, para que el propio sector audiovisual nacional pueda reconocer a la industria local. Por eso, junto a la Academia de Cine de Chile, el año pasado hicimos todos los esfuerzos para realizar una gran ceremonia donde pudimos recuperar este galardón y ahora es una gran noticia anunciar a las y los nominados del año 2024. Desde ya mucho éxito en esta ruta y nos vemos en la ceremonia de premiación”, dice la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

“42 películas postulantes confirman la fuerza de los Pedro Sienna y la valoración de este reconocimiento al cine chileno que, junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, recuperamos el año pasado y que reúne a toda la industria en la diversidad de sus oficios”, señala María Elena Wood, directora de la Academia de Cine de Chile.

El proceso es liderado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el apoyo de la Academia de Cine de Chile.

Los nominados

Mejor largometraje — Género ficción

“El Ladrón de Perros”

“El Lugar de la Otra”

“Historia y Geografía”

“Los Hiperbóreos”

“Quizás es Cierto lo que Dicen de Nosotras”.

Mejor largometraje — Género documental

“Aullido de Invierno”

“Memoria Implacable”

“OASIS”

“Una Sombra Oscilante”

“La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro”.

Mejor guion

Vinko Tomicic (“El Ladrón de Perros”)

Bernardo Quesney, Simón Soto, Valeria Hernández (“Historia y Geografía”)

Alfredo Pourailly, Francisco Hervé, Javiera Velozo (“La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro”)

Cristóbal León, Joaquín Cociña, Alejandra Moffat (“Los Hiperbóreos”)

Paula Rodríguez (“Memoria Implacable”)

Colectivo MAFI (“OASIS”)

Mejor cortometraje

“AliEN0089”

“El Canon”

“Cinco Formas de Borrar un Chupón”

“Volver a Casa: Madre VR”

“Úrsula”

Mejor interpretación protagónica femenina

Paulina García (“Aullido de Invierno”)

Elisa Zulueta (“El Lugar de la Otra”)

Amparo Noguera (“Historia y Geografía”)

Aline Küppenheim (“Quizás es Cierto lo que Dicen de Nosotras”)

Paulina Urrutia (“Úrsula”)

Antonia Giesen (“Los Hiperbóreos”)

Mejor interpretación protagónica masculina

Steevens Benjamin (“Desde tu sombra”)

Marcial Tagle (“El Lugar de la Otra”)

Gastón Salgado (“Los Afectos”)

Juan Cano (“Un Buen Hombre”)

Rodrigo Pardow (“Malas Costumbres”)

Mejor interpretación secundaria femenina

Patricia Cuyul (“Aullido de Invierno”)

Francisca Lewin (“El Lugar de la Otra”)

Catalina Saavedra (“Historia y Geografía”)

Julia Lübbert (“Quizás es Cierto lo que Dicen de Nosotras”)

Roxana Naranjo (“Duele”)

Camila Roeschmann (“Quizás es Cierto lo que Dicen de Nosotras”)

Mejor interpretación secundaria masculina

Pablo Macaya (“El Lugar de la Otra”)

Steevens Benjamin (“Historia y Geografía”)

Gianluca Abarza (“Los Afectos”)

Francisco Visceral (“Los Hiperbóreos”)

Rodrigo Lisboa (“Malas Costumbres”)

Aka‑Hanga Rapu Tuki (“Marahoro”)

Mejor dirección

Vinko Tomicic (“El Ladrón de Perros”)

Maite Alberdi (“El Lugar de la Otra”)

Bernardo Quesney (“Historia y Geografía”)

Alfredo Pourailly (“La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro”)

Cristóbal León, Joaquín Cociña (“Los Hiperbóreos”)

Mejor dirección de arte

Natalia Geisse (“Animalia Paradoxa”)

Rodrigo Bazaes (“El Lugar de la Otra”)

Nicolás Oyarce (“Historia y Geografía”)

Natalia Geisse, Cristóbal León, Joaquín Cociña (“Los Hiperbóreos”)

Sebastián Torrico (“Aullido de Invierno”)

Mejor dirección de fotografía

Sergio Armstrong (“El Ladrón de Perros”)

Sergio Armstrong (“El Lugar de la Otra”)

Alfredo Pourailly (“La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro”)

Natalia Medina (“Una Sombra Oscilante”)

Natalia Medina (“Los Hiperbóreos”)

Cristián Soto (“Memoria Implacable”)

Mejor diseño de vestuario

Natalia Geisse (“Animalia Paradoxa”)

Muriel Parra (“El Lugar de la Otra”)

Constanza Cortez (“Historia y Geografía”)

Natalia Geisse (“Los Hiperbóreos”)

Sergio Aravena (“Marcapasos”)

Mejor maquillaje

Mercedes Errázuriz (“Animalia Paradoxa”)

Carolina Fernández (“El Lugar de la Otra”)

Alejandra Rivas (“Fiesta de Cumpleaños (O la Venganza de la Hijastra)”)

Francisco Aravena (“Historia y Geografía”)

Natalia Freire, Margarita Letelier (“Los Afectos”)

Mejores efectos especiales

Thomas Woodroffe (“AliEN0089”)

Cristóbal León, Joaquín Cociña (“Los Hiperbóreos”)

Felipe Elgueta (“Data Flesh”)

Angie Chacana (“Análogos”)

Patricio Aguilar, Chiloé Cine (“Los Afectos”)

Víctor Núñez (“Malas Costumbres”)

Mejor montaje

Valeria Hernández (“Historia y Geografía”)

Javiera Velozo, Alfredo Pourailly, Melisa Miranda (“La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro”)

Javiera G. Oteíza (“AliEN0089”)

Paolo Caro, Cristóbal León, Joaquín Cociña (“Los Hiperbóreos”)

Titi Viera‑Gallo (“Memoria Implacable”)

Christopher Murray, Andrea Chignoli, Tamara Uribe, Felipe Morgado (“OASIS”)

Mejor música original

José Miguel Miranda, Miguel Tobar (“El Lugar de la Otra”)

Martín Schlotfeldt (“Historia y Geografía”)

Jorge Aliaga (“Duele”)

Valo Sonoro (“Los Hiperbóreos”)

Karl Heortweard (“La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro”)

Mejor diseño sonoro

Miguel Hormazábal, Mauricio López (“El Lugar de la Otra”)

Christian Cosgrove (“Historia y Geografía”)

Roberto Espinoza (“La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro”)

Guido Berenblum, Martín Scaglia (“Memoria Implacable”)

Christian Cosgrove, Yagán Films (“Los Afectos”)

Los Premios Pedro Sienna buscan destacar la excelencia del cine chileno y celebrar el talento técnico y artístico de nuestra industria audiovisual.