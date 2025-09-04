Los Tijerales de La Yein Fonda encendieron el espíritu dieciochero desde Huechuraba

Este jueves 4 de septiembre, en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba, se celebraron los Tijerales de La Yein Fonda 2025, la tradicional antesala que marca el puntapié inicial de una de las celebraciones de Fiestas Patrias más grandes de Chile.

El encuentro reunió a autoridades, artistas y organizaciones sociales de la comuna, en una jornada que mezcló música, cueca y camaradería. Los encargados de hacer bailar a los asistentes fueron María Esther Zamora, Torito Alfaro y Álvaro Henríquez, quienes dieron vida a la primera cueca de este esperado festejo.

También participaron Gonzalo Henríquez, director de La Yein Fonda, quien contó detalles de producción de este gran evento, y el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, quien anunció un 20% de descuento en las entradas para las vecinas y vecinos de la comuna,reforzando el vínculo entre el evento y la comunidad.

Una celebración a gran escala

Este septiembre, La Yein Fonda se extenderá a sus anchas en el Parque Ciudad Empresarial para ofrecer un panorama al aire libre con música en vivo, juegos, gastronomía y tradiciones para toda la familia.

A casi tres décadas de su primera versión, La Yein Fonda vuelve con un despliegue artístico y cultural sin precedentes. Este año se desarrollará los días 17, 18, 19 y 20 de septiembredesde las 13:00 hrs, en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba.

El evento contará con amplias cocinerías que ofrecerán comida chilena tradicional, una de ellas es la mejor empanada de pino de Santiago, Don Guille, elegida nuevamente en el primer lugar por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y de Vino de Chile. Además, contará con opciones veganas y gourmet, junto a 15 foodtrucks y distintas variedades de comida al paso. Habrá barras de cerveza, cócteles y el clásico terremoto, además de stands con artesanías de emprendedores locales, productos oficiales de La Yein Fonda y otras novedades. La diversión estará asegurada con una Carpa Chilena con juegos típicos para todas las edades y un carrusel para los más pequeños. En materia de seguridad, el recinto dispondrá de guardias privados en coordinación con los organismos de seguridad pública, además de un estricto control en los accesos con detector de metales; y para facilitar el acceso del público desde otras comunas se implementarán buses de acercamiento (ida y vuelta) desde metro Escuela Militar.

La edición 2025 de La Yein Fonda contará con un cartel de primer nivel encabezado por Los Tres, que regresan de grabar su nuevo álbum en Abbey Road; Los Jaivas, con 62 años de trayectoria; Gepe, reciente ganador de los Premios Pulsar; junto a artistas internacionales como The Skatalites de Jamaica y Los Mirlos de Perú. A ellos se suman Los Vásquez, Joe Vasconcellos, María Esther Zamora, Torito Alfaro, Las Niñas, Trío Esmeralda, Tikitiklip y El Perro Chocolo y su Banda para los más pequeños.

La Yein Fonda

17, 18, 19 y 20 de septiembre 2025

Desde las 13.00 horas

Parque Ciudad Empresarial – Huechuraba

Entradas en PuntoTicket

Ticket Matiné: Ingreso hasta las 15.00 hrs / $9.200

Ticket Estelar: Ingreso libre durante todo el día / Estelar Preventa 1 $13.800 / Estelar Preventa 2 $18.400 / Estelar Final $23.000.

Niños: de 6 a 13 años / $5.750

Descuentos:

35% Descuento Afiliados caja Los Andes + Tapp

20% Descuento Afiliados Caja Los Andes

15% Tapp

20% Descuento Tarjeta Vecino de Huechuraba

Produce: 4Parlantes y Glovox