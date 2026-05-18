Fuerzas israelíes capturan a tres activistas chilenos que integraban flotilla Global Sumud

La organización Centro de Información Palestina confirmó este lunes la captura de tres activistas chilenos que integraban la flotilla humanitaria Global Sumud, luego de que la embarcación fuera interceptada por fuerzas israelíes mientras se dirigía hacia la Franja de Gaza.

Según informó la entidad a través de una declaración pública, los ciudadanos chilenos Claudio Caiozzi, Carolina Eltit y Víctor Chanfreau fueron detenidos durante el operativo realizado por la Armada israelí en aguas internacionales.

La organización acusó que los activistas fueron “secuestrados” mientras participaban de una misión civil destinada a transportar alimentos, insumos médicos y ayuda humanitaria hacia Gaza.

La confirmación llegó después de varias horas de incertidumbre respecto al paradero de los integrantes de la delegación chilena, luego de que se reportara la interceptación de la embarcación por parte de Israel.

Tras conocerse la captura, comenzaron a difundirse en redes sociales registros audiovisuales preparados previamente por los propios activistas. Los videos habían sido grabados antes de la misión con el objetivo de ser publicados en caso de ser detenidos o interceptados durante el trayecto.

En su declaración, el Centro de Información Palestina condenó el procedimiento israelí y sostuvo que la acción constituye una “grave violación al derecho internacional”.

Además, enfatizó que la flotilla estaba compuesta por civiles, periodistas, artistas y defensores de derechos humanos provenientes de 45 países distintos.

“Exigimos a las autoridades chilenas activar de manera inmediata todas las gestiones diplomáticas necesarias para conocer su paradero, resguardar su integridad física y psicológica y exigir su liberación”, señaló la organización.

También solicitaron una condena pública del Gobierno chileno frente a lo que calificaron como “un nuevo acto de flagrante vulneración del derecho internacional”.

La flotilla Global Sumud había retomado recientemente su trayecto desde el puerto turco de Marmaris junto a 54 embarcaciones y cerca de 500 participantes, en un nuevo intento por ingresar ayuda humanitaria a Gaza.

La misión se desarrollaba luego de una ofensiva previa registrada en abril, cuando más de 20 barcos vinculados a la misma iniciativa fueron interceptados y cientos de personas terminaron retenidas.

Entre quienes participaron de aquella operación anterior estuvo la activista chilena Macarena Chahuán, quien posteriormente denunció haber sufrido torturas y abusos tras ser detenida por fuerzas israelíes.

Desde la organización también informaron que un cuarto chileno, Felipe Uthman, continúa formando parte del convoy terrestre asociado a la misión humanitaria, que igualmente busca ingresar ayuda hacia la Franja de Gaza.