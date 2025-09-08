Hallan estructura centenaria junto a faro en La Serena

Una estructura centenaria fue hallada a solo unos 500 metros al norte del Faro Monumental, junto a la Avenida del Mar de La Serena, según informó la municipalidad local.

Se trata de una hilera de piedras que son parte de una estructura en forma de herradura, construida con roca lítica y unida con escoria, el residuo de antiguas fundiciones.

“Estamos frente a un vestigio histórico de carácter republicano, que podría datar desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX”, explicó Francisco Aspe Bou, historiador y coordinador de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de La Serena.

Mapas antiguos

El investigador supone que la pieza encontrada podría haber sido tanto un sistema de encauce de agua como un antiguo fuerte, anterior incluso a la Guerra del Pacífico.

Las marejadas recientes de mayo y julio dejaron al descubierto una segunda capa de piedras que hasta ahora permanecía oculta.

“Por décadas se veía una hilera, pero nadie entendía qué era. Hoy sabemos que había mucho más bajo la superficie”, relata Aspe Bou.

En un plano topográfico de 1881 aparecen dos fuertes al sur del Faro, pero nada sobre esta estructura ubicada al norte.

Resguardo municipal

Apenas se identificó el hallazgo, el municipio activó un plan de protección. El delegado de la Avenida del Mar, Javier Godoy, fue notificado de inmediato y ordenó el cierre del perímetro con cintas de seguridad. Desde entonces, la estructura es vigilada diariamente y resguardada también por los patrullajes de los guardacostas.

El Consejo de Monumentos Nacionales ya fue informado y se espera que, en adelante, sean ellos quienes determinen los pasos formales de investigación arqueológica. Mientras tanto, la Municipalidad trabaja en recopilar antecedentes bibliográficos y testimoniales que permitan acercarse a la verdadera identidad de este descubrimiento.

El detalle que más intriga a los expertos es la técnica constructiva.

“Lo interesante es que está pegado con escoria, un material típico de fundiciones. Eso no solo le dio firmeza, también podría indicar que estaba vinculado a procesos industriales o militares”, explica el historiador.

Las dos teorías que se barajan son que se trata de una estructura ligada al encauce de agua, construida en la primera mitad del siglo XX, o un fuerte defensivo previo incluso a la Guerra del Pacífico, que dataría de entre 1840 y 1850.

“Sea un fuerte o una estructura hidráulica, es parte de la historia de la ciudad y tiene potencial para convertirse en un hito turístico de gran interés”, subrayó Aspe Bou.