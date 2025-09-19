Yein Fonda inició su segunda jornada en ambiente familiar

La segunda jornada de La Yein Fonda inició con las batucadas de Villa Lobito y la esperada presentación del Perro Chocolo y su banda, llenando de alegría y colores el recinto de Huechuraba.

Fue en un ambiente familiar marcado por tradiciones, juegos y el espectacular Bingo a cargo del Gran Maestro del Bingo en tres horarios 16:10, 17:50, y 19:10 horas.

En paralelo, las cocinerías, foodtucks y una bien abastecida barra ofrecían desde reconocidos platos típicos –incluidas las empanadas de Don Guille, ganadoras del Primer Lugar este 2025 según el Círculo de Cronistas Gastronómicos–, junto a comida del mundo que disfrutaban familias completas.

Muchas llegaron en los buses de acercamiento dispuestos por la organización, o en los de Red Movilidad que transitaban expeditos al Parque, como los recorridos C06 y 117.

Para los niños, un carrusel y juegos inflables amenizaban la velada, además con zonas de descanso, una feria artesanal y diseños en el stand de merchandising de La Yein Fonda.

Una jornada memorable y que espera repetir la experiencia para este 19 de septiembre con Tikitiklip, Trío Esmeralda, María Esther Zamora, The Skatalites, Los Jaivas y Joe Vaconcellos.